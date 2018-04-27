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Угольные хранилища в Находке накроют голландской защитной плёнкой
«Терминал Астафьева» выполняет программу по внедрению экологически чистых технологий перевалки и улучшает бытовые условия жителей микрорайона в Находке.
На «Терминале Астафьева» ждут поставку 18 000 литров пылеподавляющей смеси из Голландии. Смесь WUVIO покрывает штабеля с углем тонким слоем липкой плёнки, который держится в течении 90 дней и устойчив к влиянию дождя или снега. Такие высокотехнологические решения позволяют снижать уровень пыли более чем на 90%, а химический состав полностью безопасен для людей и окружающей среды.
Как рассказал исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр Ганин, предприятие реализует комплексную программу по экологической безопасности процесса перевалки угля.
«Штабеля с углем мы отодвинули на 100 метров от защитного ограждения, которое отделяет микрорайон от хранилищ угля. Уже завезены металлоконструкции, которые сформируют второй контур защитного ограждения высотой 21 метр. На сегодня это – самое высокое ограждение в Находке, помимо двухслойной сетки на нем установлены пылеветрозащитные панели», - рассказал Александр Ганин.
Кроме того, по словам исполнительного директора, в настоящий момент на «Терминале Астафьева» работают 6 стационарных и мобильных установок пылеподавления, которые обеспечивают постоянный полив штабелей с углем. Введена в штатную эксплуатацию самая мощная на Дальнем Востоке пылеподавляющая установка итальянского производства радиусом действия 150 метров. Еще две аналогичные установки уже приобретены и ожидают поставки на предприятие.
Продолжается и реализация программы по расселению из аварийных домов в микрорайоне Мыс Астафьева. 25 апреля ключи от двух квартир получили семьи Радунцевых и Казачек, в каждой из которых по двое детей.
«Мы очень рады, что «Терминал Астафьева» взял на себя решение нашей проблемы, долги годы мы пытались доказать в различных инстанциях, что жить в таком доме просто невозможно и опасно для жизни. Теперь мы наконец сможем жить в нормальных человеческих условиях, особенно рады дети», - рассказала Анна Радунцева.
Как отметил Александр Ганин, «Терминал Астафьева» полностью выполнит свои обязательства по расселению до конца этого года первый аварийный дом и в течении следующего года – второй.
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