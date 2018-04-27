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Игорной зоне "Приморье" ищут новых инвесторов
На аукцион выставлены два свободных земельных участка под строительство отелей и казино
Начальная цена аренды двух земельных участков в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье» составляет 8 млрд рублей. Передача участков новым инвесторам проекта будет проходить через процедуру открытого аукциона, который намечен на 29 мая. Ранее вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ предложил забирать земельные участки у инвесторов игорной зоны «Приморье», которые не ведут там работу.
АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, девелопер игорной зоны «Приморье») уже объявило о начале приема заявок на участие в торгах.
В рамках первого лота представлены два участка под номерами 12 и 27, общей площадью 14 гектаров.
Согласно требованиям, указанным в бизнес-плане проекта, назначением участков является гостиничный комплекс категории «4 звезды» с казино и парковкой.
При создании нового объекта предусмотрено создание новых баров, ресторанов и организация других сопутствующих развлекательных услуг.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га планируется создать не менее 8 отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа. Первая стадия проекта рассчитана до 2022 года. На сегодняшний день в рамках проекта ИРКЗ «Приморье» заключено семь инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 65 млрд рублей. На территории игорной зоны помимо действующего комплекса с казино Tigre de Cristal ведется создание двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничный комплекс с аквапарком и казино «Naga Vladivostok» (инвестор - камбоджийская компания Naga Corp Ltd.) и гостиничный комплекс с казино «Selena» (группа российских компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим»). Завершить строительство планируется к концу 2019 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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