www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.6 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 98.89 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Игорной зоне "Приморье" ищут новых инвесторов

27 Апреля 2018, 10:21 | Приморье

На аукцион выставлены два свободных земельных участка под строительство отелей и казино

Начальная цена аренды двух земельных участков в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье» составляет 8 млрд рублей. Передача участков новым инвесторам проекта будет проходить через процедуру открытого аукциона, который намечен на 29 мая. Ранее вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ предложил забирать земельные участки у инвесторов игорной зоны «Приморье», которые не ведут там работу.

АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, девелопер игорной зоны «Приморье») уже объявило о начале приема заявок на участие в торгах.

В рамках первого лота представлены два участка под номерами 12 и 27, общей площадью 14 гектаров.

Согласно требованиям, указанным в бизнес-плане проекта, назначением участков является гостиничный комплекс категории «4 звезды» с казино и парковкой.

При создании нового объекта предусмотрено создание новых баров, ресторанов и организация других сопутствующих развлекательных услуг.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га планируется создать не менее 8 отелей с ресторанами и казино, а также объекты развлекательного типа. Первая стадия проекта рассчитана до 2022 года. На сегодняшний день в рамках проекта ИРКЗ «Приморье» заключено семь инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 65 млрд рублей. На территории игорной зоны помимо действующего комплекса с казино Tigre de Cristal ведется создание двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничный комплекс с аквапарком и казино «Naga Vladivostok» (инвестор - камбоджийская компания Naga Corp Ltd.) и гостиничный комплекс с казино «Selena» (группа российских компаний ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим»). Завершить строительство планируется к концу 2019 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: игорная зона  аукцион  казино  Юрий Трутнев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru