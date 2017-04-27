Пограничники отпустили краболов "Шанс 104"

Задержанный в порту Пластун пограничными властями краболов «Шанс 104» вышел в море на промысел. Арест с судна был снят во вторник вечером.

«Судно продолжит плановую работу. Задержание было обосновано тем, что члены экипажа нарушили приказ по судну и занялись «самозаготовками». Эти незаконные «самозаготовки» около 39 килограмм, были обнаружены властями при оформлении судна. Виновники выявлены. Администрация компании будет расторгать с такими работниками трудовые отношения», - рассказал генеральный директор компании «Восток-1» Александр САЙФУЛИН.

Досье «ЗР»: В 2016 году лидер глубоководного промысла в ДФО компания «Восток -1», работая на глубинах 1000-1400 метров, добыл 31 167 тонн биоресурсов. Глубоководного краба предприятие выловило 8 720 тонн, в 2015 компания 6 433 тонн. Также компания является основным добытчиком глубоководной рыбы макруруса, добыв в 2016 году 14 300 тонн.

Газета "Золотой Рог", Владивосток