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Пограничники отпустили краболов "Шанс 104"
Задержанный в порту Пластун пограничными властями краболов «Шанс 104» вышел в море на промысел. Арест с судна был снят во вторник вечером.
«Судно продолжит плановую работу. Задержание было обосновано тем, что члены экипажа нарушили приказ по судну и занялись «самозаготовками». Эти незаконные «самозаготовки» около 39 килограмм, были обнаружены властями при оформлении судна. Виновники выявлены. Администрация компании будет расторгать с такими работниками трудовые отношения», - рассказал генеральный директор компании «Восток-1» Александр САЙФУЛИН.
Досье «ЗР»: В 2016 году лидер глубоководного промысла в ДФО компания «Восток -1», работая на глубинах 1000-1400 метров, добыл 31 167 тонн биоресурсов. Глубоководного краба предприятие выловило 8 720 тонн, в 2015 компания 6 433 тонн. Также компания является основным добытчиком глубоководной рыбы макруруса, добыв в 2016 году 14 300 тонн.
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