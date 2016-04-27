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В Приморье ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно позвонить своим однополчанам

27 Апреля 2016, 15:00 | Приморье
В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими в других городах России и ближнего зарубежья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
 
Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждому из направлений :
 
внутризоновые звонки (в населенные пункты одного субъекта РФ);
 
междугородные звонки по России;
 
международные звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия,
Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия.
 
Совершить бесплатные звонки можно как с домашних телефонов, так и во всех отделениях «Почты России» при предъявлении соответствующих удостоверений. Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.
 
Кроме того, с 27 апреля по 10 мая 2016 года ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближайшего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.
 
Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.
«Ростелеком» поздравляет всех ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы и желает крепкого здоровья, бодрого духа и любви родных и близких! Спасибо за ваши ратные и трудовые подвиги!
 
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком»  – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
 
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Теги: праздник  Ростелеком  день победы  связь 



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