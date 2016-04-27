Смартфоны разошлись в кредит

Рост продаж гаджетов в деньгах объясняется повышенным спросом на LTE-смартфоны, которые приходят на смену старым 3G-девайсам

Объем продаж смартфонов в России в первом квартале в денежном выражении вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В штучном выражении продажи показали рост на 6% - до 5,8 млн устройств, говорится в отчете одного из крупнейших сотовых ретейлеров РФ - компании «Евросеть». Похожие данные за первый квартал приводят «Связной» и МТС (владеет крупнейшей операторской розницей), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На продажах смартфонов в первом квартале 2016 года благоприятно сказалось активное продвижение федеральными сетями программ кредитования и рассрочки, тогда как в прошлом году они были практически недоступны.

По данным «Связного», рынок в деньгах вырос на 34% (до 70 млрд рублей), в штуках - на 7% (до 5,78 млн). МТС оценивает рост рынка в денежном выражении в 30%, в штучном - в 4%. Еще год назад, в первом квартале 2015 года, динамика роста рынка была значительно ниже - 9%, а в количественном выражении был спад на 3%, отмечает «Евросеть».

Рост рынка в штучном выражении в первом квартале ретейлеры связывают с очень низкими продажами в январе - марте 2015 года после ажиотажа в четвертом квартале 2014 года на фоне падения рубля. «Тогда спрос был по большей части удовлетворен в декабре 2014 года, плюс в начале 2015 года у ряда ретейлеров был дефицит гаджетов», - отмечает «Связной».

Рост рынка в денежном выражении обусловлен в большей степени ростом средней цены на смартфоны, объясняет «Евросеть». По ее данным, средняя цена за год выросла на 26% - 12,3 тыс. рублей, «Связной» оценивает этот рост примерно на четверть.

По мнению МТС, рост рынка в деньгах объясняется повышенным спросом на LTE-смартфоны, которые приходят на смену старым 3G-девайсам, и фаблеты, на которых пользователи потребляют мультимедийный контент. «В результате повышенного спроса на LTE-гаджеты, средняя цена смартфона в РФ за год выросла на 25% - до 12,2 тыс. рублей», - отметили в компании.

Как следует из отчета «Евросети», смартфоны на ОС Android по-прежнему занимают лидирующие позиции на российском рынке: в первом квартале 2016 года доля таких устройств в количественном выражении выросла по отношению к аналогичному периоду 2015 года на 2 процентных пункта и составила 87%. В денежном же выражении сегмент смартфонов на Android показал падение на 3 пункта и занял долю в 65%.

Доля смартфонов на iOS в натуральном выражении показала рост до 10% в первом квартале 2016 года с 8% год назад, в денежном - до 33% с 27%. Доля смартфонов на ОС Windows Phone показала существенное падение относительно первого квартала 2015 года: на 5 п.п. - до 2% - в штуках и на 3 п.п. - до 2%. - в деньгах.

При этом продажи мобильных (кнопочных) телефонов в первом квартале 2016 года, по предварительным данным, сократились в натуральном выражении на 6% - до 2,5 млн штук, в денежном - на 12% - до 4,4 млрд рублей. Средняя цена кнопочного телефона упала на 7%.

Лидером российского рынка по количеству проданных смартфонов остается Samsung с долей в 20,6%, второе место занимает Apple с долей 10,4%, замыкает тройку лидеров Lenovo (9,0%), отмечает «Евросеть».

В денежном выражении на первое место вышел Apple с долей 33,3%, у Samsung - второе место и 24% рынка, Lenovo занимает 6,7% рынка.

Из трех лидеров рынка только Samsung потерял позиции в сравнении с январем - мартом 2015 года: на 1,6 п.п. в штучном выражении и на 1 п.п. - в деньгах, несмотря на то что именно в первом квартале 2016 года производитель вывел на российский рынок новый премиальный флагманский смартфон. «Евросеть» полагает, что во втором квартале падение доли Samsung усилится. Данная динамика является следствием ориентации Samsung на один канал продаж и полное отсутствие его товаров в четырех федеральных сетях - «Евросеть», «Связной», «Билайн» и «Мегафон».

Доля Apple за год в штуках в первом квартале выросла на 3 п.п., в деньгах - на 6,4 п.п. Увеличению спроса поспособствуют и продажи новинки iPhone SE.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.