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Во Владивостоке "Город-2016" станет более деловым, чтобы строить больше
Популярная в Приморье региональная строительная выставка может поставить рекорд посещаемости
23-ю международную строительную выставку «Город-2016», которая пройдет во Владивостоке 27-29 апреля, могут посетить около 11 тыс. приморцев и гостей края. Все выставочные площади большого зала комплекса «Фетисов Арена», как и в прошлом году, полностью заняты, большой ожидается и экспозиция на открытой площадке перед комплексом. Только прямых участников – около двухсот, не считая «заочников», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Заместитель председателя оргкомитета выставки, генеральный директор компании ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА считает, что в этом году выставке придается более деловой формат: она призвана содействовать выходу строительного комплекса региона на новые рубежи. В особенности по строительству нового жилья – и многоэтажного, и малоэтажного. В деловой программе выставки наиболее значимым событием станет 5-я Дальневосточная конференция «Развитие жилищного строительства». Крайне интересными, помимо пленарной части конференции, обещают стать панельные дискуссии «Малоэтажное строительство» и «Создание комфортного городского пространства. Лучший российский и зарубежный опыт».
В экспозиции будут и такие новые направления, как «ремонт», «вторичный рынок жилья», обширнее прежнего будут представлены производители местных строительных материалов и пр. Помимо прямых предложений товаров и услуг посетители выставки смогут получить бесплатные консультации по самым разным вопросам, посетить семинары, мастер-классы, круглые столы и прочие мероприятия. Как и в прошлом году, одновременно с работой на основной площадке, пройдут ее мероприятия и на о. Русском в кампусе ДВФУ. В частности, там можно будет ознакомиться с новой выставкой работ молодых архитекторов края.
Заместитель директора департамента градостроительства Приморского края Андрей БОРНЯКОВ отметил, что почти половина состава участников выставки - постоянные. Для них она стала эффективным инструментом работы на рынке. Некоторые компании благодаря этому участию обеспечивают себя заказами на год вперед. По мнению чиновника, очень ценно, что новые структуры, выходящие на строительный рынок края, будут заниматься подготовкой территорий под массовое малоэтажное строительство и его сопровождением, чтобы оно велось более активно, эффективно и комплексно, как этого потребовал от застройщиков губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО считает, что строительная активность в этом году в крае начала заметно расти, объемы заказов увеличиваются. Причем ввод малоэтажки в квадратных метрах уже значительно превосходит строительство многоэтажных домов. Поэтому приморцы проявляют устойчивый интерес не только к основной строительной выставке края, но и к постоянно действующей выставке малоэтажного строительства, организованной администрацией края во Владивостоке на ул. Катерной. Скоро ей будет уже год. Ежедневно ее посещает около десяти семей. Но бывают и пиковые дни, когда небольшому персоналу с трудом удается обслуживать наплыв посетителей.
Первый заместитель директора АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Елена ЯСКЕВИЧ отметила, что мероприятия выставки будут интересны для потенциальных инвесторов, желающих обосноваться в Приморье в рамках проектов ТОР и Свободного порта Владивоссток. Она отметила, что в них предполагается активное участие уже действующих резидентов Свободного порта, которые поделятся своим опытом вхождения в проект, планами, проблемами и их решением. Это будет интересно не только возможным инвесторам из-за рубежа, но и российским компаниям из других регионов, которые ищут возможности обосноваться в Приморье. Предстоит также серьезный разговор о расширении рамок государственно-частного партнерства в ряде проектов. Особенно это коснется участия бизнеса в строительстве инфраструктурных объектов.
Руководитель СРО проектировщиков Приморского края Сергей ЛЕГКИЙ сообщил, что на выставке «Город-2016» проектное сообщество региона впервые выступит консолидированно и, более того, совместно с сицилийскими проектировщиками, с которыми предполагается подписать меморандум, открывающий возможности для совместной работы над рядом новых проектов. Естественно, активно будить воображение посетителей будет традиционная выставка «Зодчество».
Помимо компаний из ряда российских регионов, участвовать в выставке и знакомиться с ней будут также представители Италии, Республики Корея, КНР и Японии. Кстати, оказывается, иностранцы уже начали проявлять особый интерес к строительным материалам, производящимся на территории края. Зачастую они соответствуют мировому уровню и имеют шансы увеличить наш региональный экспорт.
Посетить выставку в рабочее время можно будет добравшись до «Фетисов Арены» на своем автомобиле - парковочных мест должно хватить - или автобусом, который в дни выставки будет ходить от площади Семеновской. Вход – свободный.
ПРОГРАММА
Выставку посетят бизнес-делегации из КНР
На выставке «Город» пройдут консультации архитекторов, проектировщиков, юристов, банков и страховых компаний для граждан. Участники выставки проведут семинары, мастер-классы по использованию шлифовального оборудования для устройства бетонных полов, по созданию интерьеров с помощью отделочных и декоративных материалов и многое другое
Выставку посетят бизнес-делегации из КНР, цель которых найти партнеров для создания совместных предприятий по производству строительных материалов. Крупные корпорации из КНР изъявляют готовность инвестировать в жилищное строительство в Приморье.
Режим работы выставки:
27 апреля с 10:00 до 18:00
28 апреля с 10:00 до 18:00
29 апреля с 10:00 до 16:00
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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