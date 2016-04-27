В Приморье бизнес потянуло к земле

Инвесторы готовы раскошелиться на агропромышленные проекты

Еще недавно одним из главных факторов, сдерживающих развитие сельского хозяйства на территории ДФО, считалось отсутствие необходимого спроса внутри региона и существующие сложности для выхода российских производителей на зарубежные рынки. Но сейчас ситуация оценивается иначе. К основным факторам роста эксперты относят не только господдержку определенных направлений и проектов, но и ограничение импорта, изменение курса рубля по отношению к доллару и другим валютам и т. д.

Параметры перемен

Вместе с тем перемены в последнее время происходят не только на уровне деловых контактов участников внешнеэкономической деятельности, но и на уровне государства, включившегося в создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами, и не только соседними. В декабре прошлого года были достигнуты договоренности с Китаем о ввозе в эту страну продуктов растениеводства, произведенных на территории Российской Федерации.

Эти решения особенно важны для Дальнего Востока России с его ограниченными рыночными возможностями. Китай официально разрешил ввоз российского зерна, выставив условия по регионам выращивания для ряда культур. Как сообщил Россельхознадзор, кукуруза, соя, рис и рапс согласно этим решениям должны быть выращены на территории Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. И даже более того, Китай смягчил также некоторые условия поставок, например допустил транспортировку этих культур специальным транспортом на выбор российских экспортеров. В пресс-службе ведомства считают условия для поставок российского зерна в КНР весьма комфортными.

Теперь бизнес ждет разрешения на ввоз в Китай мяса российского производства. Генеральный директор компании «Русагро», планирующей строить свинокомплексы на Дальнем Востоке, Максим БАСОВ выразил надежду на то, что уже в этом году компания пройдет соответствующую сертификацию.

Подписан и ряд других соглашений с соседней страной. В 2015 году Китай и Россия создали Сельскохозяйственный инвестиционный фонд с уставным капиталом $2 млрд и Фонд агропромышленного развития Дальнего Востока с фондом в 13 млрд рублей. Ожидается, что открытие этих фондов будет способствовать углублению сельскохозяйственного сотрудничества двух стран.

Наметившиеся сегодня тенденции фактически формируют новую реальность дальневосточного агропрома. Региональные минсельхозы очерчивают параметры этих перемен в том числе заложенными в госпрограммы показателями.

- Инвесторы беспокоятся прежде всего об извлечении прибыли, они не хотят закопать деньги в никуда, - говорит вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО. - Из них подавляющее большинство представляет грамотный бизнес-план, который основывается, прежде всего, на климатических, биологических и иных факторах. И, конечно, они не собираются выращивать у нас бананы. Они оценивают рентабельность культур в этих условиях. Поэтому наши планы строятся на реалиях, а инвесторы приходят в эти планы и помогают их реализовывать. Планов администрации края в отрыве от планов инвесторов нет. Ясно, что Приморский край и в дальнейшем будет ориентироваться на развитие производства сои, кукурузы, риса. Это будут базовые культуры. Они обеспечат животноводство, собственные потребности края, будут иметь экспортный потенциал. Конечно, будут производиться и овощи, и картофель, и другие культуры понемногу, в большей степени для удовлетворения внутреннего спроса, поскольку экспортная направленность этих культур менее эффективна, чем культур высокобелковых. У нас разработана стратегия, которая утверждена с учетом показателей госпрограммы, и мы понимаем, как это развитие будет двигаться по годам.

Новые инструменты

Особое внимание в последнее время уделяется продвижению дальневосточных инвестиционных возможностей и проектов. По словам главы Министерства по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ, в течение 2014-2015 годов была подготовлена нормативно-правовая основа для внедрения новых инструментов развития макрорегиона и теперь предпринимаются практические шаги по внедрению этих инструментов.

Среди них в первую очередь называют территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток с их льготами и преференциями, которые уже оценил дальневосточный бизнес. И даже иностранные инвесторы. И хотя пока возможностями ТОР воспользовался только один иностранный инвестор с сельскохозяйственным проектом - японско-российская компания «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen), - построив в Хабаровске тепличный комплекс, список резидентов ТОРов из российских агропромышленных компаний, прежде всего дальневосточных, постоянно пополняется.

В то же время иностранных инвесторов в агропромышленной отрасли Дальнего Востока пока единицы. И те в основном сосредоточены в Приморском крае. Избежать иностранного участия в развитии сельского хозяйства удалось даже сделавшему ставку на эту отрасль региону - Амурской области. Дальневосточный бизнес, готовый инвестировать в агропромышленные проекты, считает, что в стране в целом и на Дальнем Востоке в частности денег для этого достаточно, нужно только рационально их применить.

- Иностранные деньги должны привлекаться в последнюю очередь, - считает президент инвестиционной группы «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО. - От них отказываться не надо, но и ставку на них делать тоже не стоит. Современное сельское хозяйство - это сложный процесс, одна из самых трудоемких отраслей. И требует подходов в управлении тоже современных. Мы хотим добиться самых лучших результатов путем внедрения новых технологий, минимизации потерь, экономии на ресурсах. Сегодня в мире существует много технологий и подходов, и самое сложное - это выбор. У нас в этом году уже пятая посевная, и мы за это время получили много опыта с точки зрения применения техники и технологий. Сегодня у нас есть свои новые решения, к которым пришли наши сотрудники. Мы первыми в крае применили сельскохозяйственную технику 4WD, современное навесное оборудование для тракторов и комбайнов. Приходится экспериментировать, потому что почвы разные, климат особенный. Именно поэтому, когда приходят к нам коллеги из других регионов или из других стран, мы им говорим: «Считайте, что у вас нет опыта». Потому что их опыт - другой. А наш опыт, мне кажется, бесценен.

Собственно, уже по первым проектам, представленным резидентами ТОРов, можно судить о том, каким образом будет развиваться отрасль в каждом регионе федерального округа. Приморский край, очевидно, станет центром производства свинины и других продуктов животноводства на Дальнем Востоке, по крайней мере заявленные резидентами проекты по строительству свинокомплексов с их индустриальными технологиями по своим масштабам беспрецедентны и явно рассчитаны на экспорт. Первый резидент ТОР «Михайловский» - инвестиционная группа «Мерси Инвест Групп» («МИГ») - инвестирует в свои проекты, рассчитанные до 2022 года, порядка 20 млрд руб.

- Резидентами ТОР «Михайловский» являются две наши компании: «Мерси трейд» и «Приморский бекон», - говорит Станислав Ермоленко. - Если раньше у нас почти вся деятельность по реализации свиноводческих проектов была сосредоточена на компании «Мерси трейд», то теперь, став резидентом ТОР и расширив в связи с этим свои инвестиционные планы до 7 свинокомплексов с общей производительностью до 540 тысяч голов в год, в ближайшие 3-4 года мы будем оптимизировать основные направления. «Приморский бекон» будет строить и эксплуатировать свинокомплексы, а «Мерси трейд» сосредоточится на реализации растениеводческих проектов, выращивании зерна и производстве кормов. Таким образом, у нас определены два основных оператора проектов.

Стартовые перспективы

А вместе с тем новая реальность, приобретая свои черты, едва ли дает возможность выделить общий для всех тренд развития агропромышленной отрасли. Даже два региона - лидера отрасли в ДФО - Амурская область и Приморский край - оказались во многом совершенно разными площадками для инвесторов. Та же Амурская область сегодня выглядит не столь привлекательной для внешних инвесторов, как иностранных, так и крупных федеральных, устремившихся на восток страны, сколь, например, Приморский край с его многочисленными свободными нишами. Причина, по мнению экспертов, заключается в успехах агропрома Амурской области в последние годы.

Собственно, наличие свободной земли в Приморском крае и возможности фактически с нуля построить бизнес на Дальнем Востоке и привело в последнее время многочисленных инвесторов именно в этот регион. Впрочем, никто сегодня не может гарантировать, что каждый из них реально принесет инвестиции в край. Но то количество идей, которое сегодня витает в воздухе, повышает шансы в Приморье преобразовать отрасль в скором будущем.

- Интерес к Приморью со стороны инвесторов резко повысился после изменения курса рубля по отношению к доллару, - считает вице-губернатор Сергей Сидоренко. - Я чувствую, что через несколько лет у нас будет колоссальный прорыв. Бизнес идет к нам с конкретными предложениями и реальными деньгами, причем появились желающие войти с проектами в разные сферы аграрного бизнеса на территории Приморского края. Предполагаю, что это будут компании в области молочного производства, бройлерного производства, это те инвесторы, которые уже реально обратились в администрацию края с просьбой подсказать, где можно разместить их производства.

МНЕНИЕ

Алексей РАЧЕНКОВ, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края: Фермеру нужны консультанты

- Общей причиной слабой эффективности фермерских хозяйств является низкая финансовая грамотность самих фермеров. Их нигде ничему не учат. При этом любой желающий у нас может стать фермером, просто зарегистрировав фермерское хозяйство. Ничего плохого в этом, конечно, нет, но вместе с тем он должен отдавать себе отчет в том, что мало быть хозяином на своей земле, нужно быть еще эффективным хозяином.

Для того, чтобы восполнить эти пробелы, нужны постоянно действующие курсы на территории Приморского края. Естественно, это должны быть платные курсы. При выделении земельных участков для ведения фермерского хозяйства или каких-то видов господдержки одним из критериев должна быть образованность, финансовая грамотность фермера.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.