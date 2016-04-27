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В Шанхай приморцам легче добраться по воздуху
Компания St.Peter Line перенесла запуск регулярной линии на базе круизных паромов между Владивостоком и Шанхаем на 2017 год, а может быть, и позже. Все дело в том, что в портах Китая существует ограничение по возрасту заходящих судов - не более 15 лет. Отыскать требуемые суда в таких параметрах и по приемлемой цене сегодня довольно сложно, пишет Деловая газета "Золотой Рог"
«Проект находится в проработке. Подготовка к запуску нового маршрута занимает не менее одного года. Если все обстоятельства сложатся благоприятно, то 2016 год мы не будем рассматривать как год запуска нового направления. Возможно, это будет 2017 год», - сообщил генеральный директор St.Peter Line Сергей Котенев.
Ранее запуск линии Владивосток - Шанхай планировался на 2016 год. По информации оператора, в проект может быть инвестировано $250 млн.
Маршрут разрабатывается следующий: Владивосток - Пусан - Шанхай - Нагасаки - Владивосток. Специально для этого маршрута компания планировала приобрести новое судно, на котором - перевозить до 2,3 тыс. пассажиров и 70 автотрейлеров с грузами.
Отметим, что Шанхай в ближайшее время станет более доступным для приморцев: авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) 17 июня начнет выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в один из крупнейших городов Китая. Это новое направление в маршрутной карте аэропорта Владивостока. Выполнение полетов запланировано с частотой два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Досье "Золотого Рога": Компания St.Peter Line - паромный оператор в Санкт-Петербурге. Компания осуществляет регулярные круизы по маршрутам Санкт-Петербург - Хельсинки - Стокгольм - Таллин и Санкт-Петербург - Хельсинки паромами Princess Anastasia и Рrincess Maria. Компания зарегистрирована на Кипре.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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