На ВЭФ потрясут триллионом

Восточный экономический форум, который уже второй раз пройдет в сентябре во Владивостоке, обретает все более конкретную повестку

Ход подготовки к знаковому дальневосточному мероприятию - Восточному экономическому форуму - обсуждали на прошлой неделе в Петропавловске-Камчатском на Совете при полномочном представителе президента РФ в ДФО, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Планируется, что второй форум по существу продолжит тему развития региона, ускорение которому должны были придать новые механизмы. И если в прошлом году гостям были презентованы законодательные инициативы, с принятием законов как раз спешили поспеть к форуму, то нынче его участникам предстоит убедиться, что все работает так, как задумывалось.

- В этом году в ходе форума будут представлены первые результаты новой модели развития Дальнего Востока. Гости форума смогут увидеть, что спустя год мы не меняем главного направления, движемся поступательно. Если в прошлом году мы говорили только о создании необходимых законов, о первых площадках ТОР, то теперь мы покажем уже реально работающие предприятия, - комментирует полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

По его словам, цифра заявленных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке перевалила за триллион.

- Чтобы вкладывать деньги, нужно видеть, что не только ты вкладываешь, что это уже сформированный процесс. Мы на втором форуме покажем, какие заводы построены и работают. Что Фонд развития Дальнего Востока начал работать и выделять деньги под 5% годовых и многое другое. У нас строится более 100 предприятий, более 20 откроются уже в этом году. Это действительно очень быстро, и нам надо инвестору показать эту работу, показать, что развитие Дальнего Востока - это реальность, - говорит полпред и призывает глав регионов уже сегодня готовить «на показ» проекты территорий.

Однако не только проекты, но и качество инвестиционного процесса, по его словам, должны стать повседневной заботой глав регионов. Сегодня формальным показателем успехов в этой работе можно считать место региона в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. И тут, при явном общем прогрессе, вопросов много. Юрий Трутнев отметил, что позиции регионов ДФО в национальном рейтинге плохие. Самое лучшее место у Камчатки - 32-е, самое худшее у Амурской области, которая занимает 73-ю строчку, «ниже почти некуда падать».

Досье "Золотого Рога": Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ составлен экспертами Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с РСПП, ТПП РФ, «Опорой России» и «Деловой Россией». В целом, рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных предпринимателей.

- Это довольно сильный диссонанс между теми усилиями, которые по поручению президента принимает федеральное правительство, и теми отзывами представителей бизнеса, которые как раз и определяют место региона в рейтинге, - прокомментировал полпред.

Без кардинального улучшения инвестклимата все усилия федерального правительства, дополнительные ресурсы, которые выделяются Дальнему Востоку, вряд ли будут успешными, считает полпред. По его словам, поставлена задача, чтобы за год все отстающие регионы переместились в первую половину рейтинга, и «губернаторы согласились с этим предложением».

- Я ждал реакцию губернаторов. Губернаторы все кивали, раз кивнули головой, значит будут отвечать, - поделился атмосферой, царившей на Совете, Юрий Трутнев.

Ближайшая задача - активизировать работу Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), что тоже станет реальной поддержкой для инвесторов. В течение месяца ее филиалы должны открыться во всех регионах ДФО.

- Смысл работы Корпорации в том, чтобы инвесторы не бегали между Москвой, Хабаровском, Амурской областью, Владивостоком. Чтобы на каждой территории была организация, которая в состоянии принимать все решения. То есть она может принять резидента, наделить его земельным участком, обеспечить подключением инфраструктуры. Иначе во всем этом нет смысла, - сказал журналистам Трутнев.

Досье "Золотого Рога": КРДВ создана в мае 2015 года, является управляющей компанией, осуществляющей функции по созданию и управлению ТОР в дальневосточных регионах, в том числе выступает в качестве застройщика объектов инфраструктуры территорий и обеспечивает их функционирование, ведет реестр резидентов ТОР. 100% акций организации принадлежат государству, права акционера осуществляет Минвостокразвития.

Единственное, относительно чего еще на прошлой неделе сомневался полпред – удастся ли добиться того, чтобы до 1 июня заработал закон о «дальневосточном гектаре».

- Хочется успеть, но все время появляются желающие что-то отрегулировать. Сейчас мы находимся в очередной дискуссии. Меня это напрягает, но я понимаю, что это совершенно новый закон для страны. И перепрыгнуть через несколько ступенек не получится. Все равно придется все обсудить и снять все разногласия. Их осталось уже мало, но они существуют, - сетовал Юрий Трутнев, отвечая на вопросы журналистов в Петропавловске-Камчатском.

Но получается, зря переживал. Госдума оперативно приняла «дискуссионный» закон, и его можно будет предъявить участникам ВЭФ. Сказано - сделано.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.