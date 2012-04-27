Дмитрий Алексеев с партнерами сделали ДНС одним из лидеров цифрового ретейла России

Номинации «Менеджер года» и «Компания года» являются самыми престижными в краевой Бизнес-Премии. Как правило, лауреатами Премии становятся компании, чья история ведет отсчет еще со времен Союза, а их руководители получили закалку во времена акционирования.

Тем более радует появление в рядах соискателей Премии новых имен, менеджеров так называемой «второй волны», сумевших построить бизнес в непростые 90-е, в нулевых удержавшие его на плаву, а сегодня выводящие свои компании на новый уровень. Генеральный директор и совладелец «Компьютерного центра ДНС» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, один из лучших управляющих российских IT-компаний, - из этой когорты.

Компания ДНС родилась в памятный 1998 год. Следующий кризис фактически подвел черту в очередном периоде жизни компании. «Для нас начался новый этап жизни, в который компания должна войти обновленной, с новыми подходами к бизнесу, с новыми идеями», - отмечает Алексеев, вместе с партнерами сделавший приморскую компанию одним из лидеров цифрового ретейла России.

Досье "ЗР"

Компания «ДНС» занимается сборкой компьютеров и ноутбуков (крупнейший локальный производитель компьютеров в Европе), а также имеет собственную крупную сеть магазинов компьютерной техники. Свой первый магазин открыла во Владивостоке в 1998 году. На сегодняшний день сеть ритейлера насчитывает 380 магазинов в 132 городах России.

Выпускник факультета электроники и приборостроения Дальневосточного политехнического института им. Куйбышева (позже Дальневосточный технический университет), юрфака Дальневосточного государственного технического университета и программы Executive MBA Высшей школы бизнеса МГУ – солидный образовательный базис для менеджера.

Дмитрий Алексеев не любит говорить о себе, но оживляется, когда речь идет о компьютерах и технологиях.

«Считаю, что мое попадание в список лучших управленцев вызвано не столько личными заслугами, сколько признанием динамичности развития компании ДНС. В этом, конечно, есть и мой вклад, но я не самый лучший менеджер в ДНС. К примеру, наш коммерческий директор Сергей МЕЩАНЮК или директор по развитию Константин БОГДАНЕНКО - более сильные управленцы. Да и команда региональных директоров у нас очень сильная», - отмечает Алексеев.

Те, кто выбирал лучших менеджеров, признают, что одно из основных достижений ДНС - это позиции, которые компания занимает сегодня на рынке. Если в период экономического роста для покупателя был главным вопрос «где купить», то сейчас конкуренция между компьютерными компаниями резко возросла, и покупателю есть из чего выбирать. Чтобы удержать клиентов, необходимо предоставить ему качественно лучший уровень сервиса. И ДНС делает все возможное, чтобы выполнить эту задачу.

«Что можно сказать о Дмитрии Алексееве? Именно в кризис возглавляемая им компания фактически превратилась из «дальневосточной» и «региональной» в одну из крупнейших федеральных розничных сетей. Ну а Дмитрий - фактически «лицо компании», и трудно представить компанию без него», - говорит президент группы компаний «Марвел» Сергей ГИРДИН.

«Про кризис мне не совсем понятно, - парирует гендиректор ДНС. - Если кто-то воспользовался ситуацией и не вернул долги, это и есть кризис? Компания ДНС так не поступала, и, похоже, именно поэтому кризиса мы не заметили. Соответственно все, что было ценным, таковым и остается».

На вопрос «ЗР», готов ли Алексеев расстаться с долей в бизнесе, если поступит адекватное предложение, менеджер отвечает вопросом «А зачем?».

«Непонятно зачем продавать. Мне лично деньги не нужны. Вложиться в новый проект? Но мне нравится мое сегодняшнее дело. Плюс рядом классная команда, объединенная одними интересами. У нас в компании много людей, успевших в свое время поучиться конструированию и производству радиоаппаратуры. Вот теперь мы, собственно, можем нормально и качественно производить. А десять лет назад мы об этом только думали. Имеющиеся в распоряжении средства позволяют заниматься теми вещами, которые мне нравятся, – разве это не стимул для развития?», - говорит глава ДНС.

Не собирается Алексеев, по крайней мере, в ближайшее время, и перебираться в Москву.

Цитата от Epson: «ДНС отличается стремительным и стабильным ростом на протяжении последних двух лет, в том числе и во время кризиса. ДНС - это точный расчет и уверенность в своих действиях. Это уникальное явление для нашей страны, ведь развитие сети идет с востока на запад, а не наоборот».

«Мы еще не все сделали во Владивостоке. Не примите за пафос – но мы любим свой город и мечтаем, что он станет мощным интеллектуальным центром на Востоке. Конечно, в каждом регионе есть свои особенности для ведения бизнеса. В Приморье у нас все получается неплохо, а выход на федеральный уровень – это закономерный этап развития», - отмечает Дмитрий Алексеев.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».