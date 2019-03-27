Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморского трепанга вновь "завалили" в Минприроды
Минприроды РФ не выполнило свое обещание перед Юрием Трутневым и Олегом Кожемяко. Вице-премьеру и губернатору посоветовали внимательно штудировать протоколы совещаний их ведомства.
Министерство природных ресурсов не согласовало проект постановления администрации Приморского края, которое бы разрешало предприятиям марикультурного бизнеса и рыбакам заниматься хозяйственной деятельностью на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)
В распоряжении "Золотого Рога" оказался официальный ответ Минприроды на обращение администрации Приморского края. Вместо резолюции "согласовано" Минприроды предлагает свой вариант нормативного документа, который запрещает промышленное и прибрежное рыболовство, а для марикультурного бизнеса ставит непреодолимый барьер в виде прохождения экологической экспертизы этого вида деятельности. Причем, последнее невозможно и абсурдно, так как идет речь о проведении экологической экспертизы технологий выращивания.
Напомним, что 19 марта этот вопрос рассматривался на совещании во Владивостоке. "Вопрос по предоставлению участков под аквакультуру на ООПТ Минприроды решало два года, а решит за неделю. Ведомство проработает все сразу же, как получит документы", - заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса".
Интересно, что заблокировал проект постановления не Мурад Керимов, который и обещал полпреду решить вопрос, а другой заместитель министра природных ресурсов Иван Валентик. При этом в ответе он акцентировал внимание на том, что данный проект постановления согласно протоколу их внутреннего совещания должен пройти некое общественное обсуждение, что в принципе противоречит нормам российских законов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Новости тематики
- Приморского трепанга вновь "завалили" в Минприроды
- Рыбе готовят экосертификаты
- Премиальная диетическая продукция из минтая станет доступна жителям Приморья
- Большая стройка в Приморье
- Крабу дали срок
- Приморский трепанг заморили в кабинетах Минприроды
- Крабы выходят боком
- Губернатор Приморья оценил ход строительства "Русской Рыбопромышленной Компанией" рыбоперерабатывающего завода
- Новый рыбоперерабатывающий завод в Приморье будет построен раньше срока
- Икра дешеветь не собирается
Новости раздела
- Первые предприниматели Владивостока искали нефть, торговали "чайной травой" и ловили бабочек
- "Восточный Порт" показал пример приморскому бизнесу
- Приморского трепанга вновь "завалили" в Минприроды
- Экспертный совет XV Бизнес-Премии-2018 Приморского края
- "Ростелеком" запустил весеннюю акцию "Для своих" в Приморье
- Сопромат по-приморски
- Бизнес-Премия Приморского края: Перезагрузка
- Полпред прошел по грани
- Еще один детсад открыли во Владивостоке
- Юг Приморья получит новую станцию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сюрприз рядом с Белым домом
- Во Владивостоке бесплатно раздавали клубнику
- Приморский край по численности населения может вернуться к царским временам
- Трутнев признался в откровенном провале
- Вместо жилого микрорайона во Владивостоке будет построен склад на 1100 единиц военной техники
- С 1 июля Россия начнет терять защитные леса и рыбные ресурсы
- Во Владивостоке ликвидируют очередной долгострой
- Во Владивостоке откроется ярмарка "Покупай приморское"
- Владивосток - город моряков и автослесарей
- Около 1000 детёнышей ларги родились в Приморье