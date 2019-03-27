Приморского трепанга вновь "завали" в Минприроды

Минприроды РФ не выполнило свое обещание перед Юрием Трутневым и Олегом Кожемяко. Вице-премьеру и губернатору посоветовали внимательно штудировать протоколы совещаний их ведомства.

Министерство природных ресурсов не согласовало проект постановления администрации Приморского края, которое бы разрешало предприятиям марикультурного бизнеса и рыбакам заниматься хозяйственной деятельностью на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)

В распоряжении «Золотого Рога» оказался официальный ответ Минприроды на обращение администрации Приморского края. Вместо резолюции "согласовано" Минприроды предлагает свой вариант нормативного документа, который запрещает промышленное и прибрежное рыболовство, а для марикультурного бизнеса ставит непреодолимый барьер в виде прохождения экологической экспертизы этого вида деятельности. Причем, последнее невозможно и абсурдно, так как идет речь о проведении экологической экспертизы технологий выращивания.

Напомним, что 19 марта этот вопрос рассматривался на совещании во Владивостоке. «Вопрос по предоставлению участков под аквакультуру на ООПТ Минприроды решало два года, а решит за неделю. Ведомство проработает все сразу же, как получит документы», - заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса».

Интересно, что заблокировал проект постановления не Мурад Керимов, который и обещал полпреду решить вопрос, а другой заместитель министра природных ресурсов Иван Валентик. При этом в ответе он акцентировал внимание на том, что данный проект постановления согласно протоколу их внутреннего совещания должен пройти некое общественное обсуждение, что в принципе противоречит нормам российских законов.

Журнал "Дальневосточный капитал".



