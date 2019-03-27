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"Ростелеком" запустил весеннюю акцию "Для своих" в Приморье
«Ростелеком» в Приморском крае объявляет акцию «Для своих», которая продлится до 31 мая. В ее рамках действуют весенние предложения, доступные как для новых абонентов компании, так и для существующих.
Новые абоненты могут подключить тарифные планы «Для интернета», «Для интернета везде» и «Для впечатлений», отличающиеся от базовых сниженной абонентской платой. В состав каждого из пакетов входят дополнительные полезные опции.
В пакете «Для интернета» абоненты получают 5 гигабайт облачного пространства на «Яндекс.Диске» и опцию «ТВ-онлайн» при активации промокода на портале wink.rt.ru.
Тариф «Для интернета везде» разработан специально для тех, кому важно всегда быть онлайн. Он включает в себя высокоскоростной «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с интернет-трафиком до 4 гигабайт и скидкой на абонентскую плату. В качестве бонуса — бесплатные опции «ТВ-Онлайн» и «Яндекс.Диск +5 Гб».
Киноманам особенно понравится тарифный пакет «Для впечатлений». В него входят высокоскоростной доступ в интернет, «Интерактивное ТВ» с пакетом «Для своих», в рамках которого абонентам доступно более 130 телеканалов различной тематики, а также дополнительные опции — архив телепередач, «Управление просмотром», приложение Wink для бесплатного просмотра ТВ на любых пяти устройствах.
Действующие абоненты «Ростелекома» тоже могут принять участие в акции, подключив к своему тарифному плану сервисы, которые ранее в него не входили: «Видеонаблюдение», «Интерактивное ТВ» с пакетом телеканалов «Для своих», подписку «Лицей Плюс», «Мобильная связь». Ежемесячная абонентская плата за одну услугу составит 199 рублей.
«Для многих весна — это время, когда хочется что-то изменить в своей жизни и внести в ежедневную рутину обновления. «Ростелеком» поддерживает эти настроения и предлагает клиентам весенние тарифные планы, которые продемонстрируют все преимущества наших продуктов, услуг и сервисов. Акция «Для своих» — это возможность добавить в свои будни телекоммуникационную новинку по привлекательным ценам», — отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев.
Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте, а также по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
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