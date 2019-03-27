Сопромат по-приморски

Академгородок становится площадкой протестных выступлений, а Владивосток все больше усугубляет имидж города, где инвестор – не самый защищенный и уважаемый член общества

В дальневосточной столице все чаще рвутся мины замедленного действия, заложенные в прошлые десятилетия, когда в городе землю делили, не особенно стесняясь и соблюдая лишь видимость законности. Одни смутными временами умело воспользовались, другие – вообще этой темой не интересовались.

Я про приморскую научную общественность. Это - огромное сообщество, занятое своим очень значимым для развития страны трудом, и которому бренные вопросы имущественных отношений не были особенно близки и интересны. Сегодня – другое дело, несколько законных собственников земельных участков, которые расположены в пределах некогда определенной для развития Академгородка территории, уже вложились в проекты, оформили все разрешительные документы и намерены начать строительство современных жилых комплексов по соседству с научными институтами. Ученые выходят на пикеты, тормозят стройку и крайне эмоционально заявляют о том, что идет разрушение науки на Дальнем Востоке, уверяют общественность, что строительство «спровоцирует отток умов с Дальнего Востока», а в недалекой перспективе и вовсе приведет к закрытию институтов с мировым уже авторитетом и мощными научными школами.

Логика, честно сказать, странная, а аргументация как-то совсем не похожа на научную – скорее эмоциональная, основанная не на фактах, а на мнениях. Не хочется передергивать заявления искренне болеющих за российскую науку и свои рабочие места ученых, но помилуйте, если строительство современных жилых комплексов рядом с институтами – это главная угроза, ведущая к разрушению научной школы, то, наверное, эта школа не так уж и сильна? Эмоции активистов зашкаливают, а аргументация – хромает. И, честно говоря, от этого начинаешь сомневаться в здравом смысле активизировавшихся протестов. А после того, как прочитаешь все опубликованные в последние месяцы на интернет-ресурсах Приморья материалы на эту тему, и вовсе начинаешь, грешным делом, думать: может быть, это кому-то выгодно - нагнетать ситуацию? Чей здесь интерес, и не являются ли сами ученые-активисты орудием в чьих-то руках? Гоню эту мысль прочь. Показалось!

Корреспондент «Золотого Рога» выслушал аргументы руководства ТИБОХа.





Опасное место

- Это ляжет на вашу совесть, если это строительство разрешат. Вы будете отвечать лично. Я буду думать, что вы положите камень не в ту корзину, - подводит итог нашего разговора врио директора Тихоокеанского института биорганической химии им Г.Б. ЕЛЯКОВА (ТИБОХ)ДВО РАН кандидат химических наук Павел Сергеевич ДМИТРЕНОК.

Мы обсуждаем с ним перспективы строительства жилого комплекса «Чайка», состоящего из трех 24 этажных домов, благоустроенной придомовой территории с парковками, скверами, детскими площадками и стадионом. В жилом комплексе предусмотрены: детский сад, спортивный комплекс с бассейном, магазины - все, как принято в «лучших домах». Именно в таких домах сегодня хочет жить все большее количество горожан, и имеет для этого возможности. Ипотека становится все дешевле, и вполне реально, продав «хрущёвку», добавить кредит и купить жилье современного уровня. Предложение, правда, квартир такого класса в городе пока невелико, а в силу этого и цены «кусаются».

«Золотой Рог» писал об этом проекте компании «Армада». («Сегодня стабильно только одно - швыряние инвесторов и застройщиков», zrpress.ru от 15.01.2019). Инвестор за годы работы зарекомендовал себя на строительном рынке Владивостока, не задержав сдачу ни одного объекта, не подставив ни одного покупателя. А то, как он умеет строить, на виду у всех – жилой комплекс «Алые паруса» на Эгершельде, например. «Армада» готова привлечь в строительство жилья во Владивостоке китайский капитал.

Проект «Чайки» согласован во всех необходимых инстанциях, законное право на земельный участок компания подтвердила в многочисленных судебных разбирательствах, выдержала несколько прокурорских проверок и расследований приморской полиции, административных инспекций. Последняя преграда - разрешение на снос деревьев на участке - после долгих проволочек получено. Строительный сезон на носу. Но вот зайдет ли на площадку техника? Компания, имеющая полное право начать работы, не форсирует события, не хочет конфликта с соседним институтом и пытается найти компромисс.

Соседи ни на какой компромисс, похоже, идти не хотят. Все это великолепие не должно появиться прямо под окнами института, с этим ученые не намерены мириться. Они заранее предупреждают и инвестора, и все властные структуры - а не исключено, что и даже до самого президента РФ доберутся - о том, что такое строительство изначально закладывает серьезный социальный конфликт между будущими жильцами комплекса и учеными института.

Пока что участок, который ученые представляют в средствах массовой информации как оазис краснокнижных растений, больше похож на помойку под окнами самого института. Здесь уже немало упавших от старости деревьев, а между ними в разных местах выпирают бетонные останки пионерского лагеря, который еще в середине прошлого века (Академгородка тогда и в проекте не было) принадлежал Крайпотребсоюзу. Во время приватизации этот участок был оформлен в собственность кооператорами, потом продан фирме «Ритм», та, в свою очередь, семь лет назад, понимая, что самостоятельно освоить его не сможет, продала строительной компании «Армада». Заканчивается участок оврагом, а по лицевой стороне – вдоль дороги - по нему тянется открытая теплотрасса, отапливающая институт, сильно потрепанная с виду и никак не украшающая территорию Академгородка. В общем, пока этот срам не покрылся зеленью, без слез не взглянешь.

Окна директорского кабинета выходят как раз на многострадальный участок.

- Павел Сергеевич, есть два впечатления, - начинаем разговор с руководителем ТИБОХАа.- Первое, я не ожидала, что участок так близко к институту. А второе – это большое количество мусора, практически у вас под окнами.

- Кто автор помойки, вы можете установить? Может быть, строительная компания? Территория принадлежит им, значит, они должны убирать.

Ответ слегка обескураживает.

- То есть с этим вы согласны: территория принадлежит «Армаде»…

- Что значит согласен? Территория куплена ими, вопрос купли-продажи - не моя компетенция, а соответствующих органов. Если они этот участок купили, значит они за него и отвечают, - врио директора приводит убийственные факты. – С другой стороны, у нас есть академики, которые изучают всю растительность Приморского края, составляют атласы и разбираются в том, что где растет лучше всех в мире. И они знают, что компания «Армада» уже вырубила несколько тысяч деревьев… точную цифру я не знаю. Вырубили краснокнижные деревья и свалили их в овраг. Можете обраться в Петру Григорьевичу ГОРОВОМУ, он все запротоколировал.

Компания «Армада» не имела права на участке ничего рубить буквально до последних дней. Окончательное разрешение получено только 5 марта. Но, честно говоря, я этих рубок не увидела, все деревья на момент нашего разговора стояли в целости и сохранности, все пронумерованы, ожидали своей участи. Если мне эту свалку в овраге покажут, извинюсь. Но с первых минут разговора возникает ощущение, что в непримиримой борьбе с застройщиками ученые готовы преувеличивать свои аргументы, а это, в свою очередь, порождает еще большие сомнения в их правоте.

Но опустим детали, есть на самом деле «железобетонные» аргументы против того, чтобы рядом с институтом строился жилой комплекс.

- Может быть, «Армада» – хорошие инвесторы и застройщики, добросовестные люди. Они, может быть, просто по недоразумению купили землю в проблемном месте, - объясняет Павел Дмитренок. - Как можно людей селить рядом с химическим институтом, который занимается поиском новых лекарств из моря, уникальной природы. Мы находим источники лекарств, но это сложный химический процесс. Мы только растворителя используем четыре тонны, которые улетают вверх, рассеиваются в окружающем пространстве. Вы вышли на балкон, а вам пахнуло бензолом в нос. И вы говорите, зачем здесь химический институт. Убирайте его отсюда!

Вот это - уже аргумент.

- Институт может загореться, - продолжает перечислять опасности Павел Сергеевич.

- А почему он должен загореться?

- А потому что это - химическое производство, один раз он уже горел, такие институты горят в Нью-Йорке, в Канаде, Германии…

- Надо принять меры, чтобы он не загорелся.

- А мы и принимаем меры. Но нельзя строить дома рядом с нефтебазой, ракетной базой. А это - наука!

-Мне кажется, это уже перебор…

- А еще неизвестно, кто опаснее.

- В чем ваша опасность?

- Много людей будут дышать тем, что испаряется из лабораторий институтов, что выходит из вентиляционных отверстий. Тонны органического растворителя, жидкий азот, и неизвестные науке вещества, с которыми мы работаем. Это же не шутки! У нас коллекция морских микроорганизмов, неизвестных науке, опасные бактерии… Кто-то выронил пробирку и помер …

- Как у вас может выпасть пробирка? (Я от ужаса вжимаю голову в плечи). Это не аргумент для ученого и директора института…

Некоторые доводы против строительства, звучавшие уже из уст общественников, меня вообще обескураживают.

- Павел Сергеевич, в продолжение подобных аргументов, прочитала недавно и такой: окурок кто-нибудь из окна выбросит, и он подожжет институт…

- Дом будет в 20 метрах от института стоять….

- Не преувеличивайте.

- Ну, в 50. Физику знаете? Ветер - и полетит ваш окурочек с 24 этажа куда хотите. Подумайте чуть-чуть, и сразу станет страшно.

Мне уже страшно. Страшно за ничего не подозревающих о существующих и потенциальных серьезных опасностях пациентов и персонал недалеко расположенной бассейновой больницы, за жителей частного сектора, тех, кто, может быть, будет гулять с колясками в парке, который видится протестующим ученым на месте, где инвестор планирует построить «Чайку».

При этом у ТИБОХа до сих пор нет санитарно-защитной зоны, которая по закону полагается вредным производствам. Есть нюансы: научная исследовательская деятельность – это не производство, подменяя понятия, можно легко ввести окружающих в заблуждение. Тем не менее, у других институтов ДВО РАН такая зона есть - у Тихоокеанского института химии, к примеру, а у биооргаников - нет. Как говорит Павел Дмитренок, институт пытается эту проблему решить, письма написаны во все инстанции, включая МЧС. Положительного результата пока нет.

Вообще, сотрудникам ТИБОХа не позавидуешь, их, помимо всего, еще и «вредности» лишили. Не платят теперь надбавку. «Денег нет?» - как объясняет руководитель института, или «вредности» нет? И тут уже не до иронии.

Главный страх

Сегодняшнее руководство ТИБОХа, научная общественность, думаю, искренне переживают за будущее потенциальных соседей, которые поселятся в новом жилом комплексе, берут на себя миссию избавить инвестора от социальных рисков. Однако, больший страх - в другом.

- Просто так, окружая институты домами, мы все загубим. Все в тартарары понесется. Не нужны они тут, – объясняет свою позицию Павел Сергеевич. - Сейчас они построят, люди въедут, а через полгода начнутся жалобы - закройте этот вонючий химический институт. Найдутся среди 7 тысяч (почему именно такая цифра?) человек женщина с нездоровой психикой, бабушка с заболеванием легких, ребенок больной – у нас до 6 лет дети все болеют легочными заболеваниями. И будут жалобы на институт, и так же, как с мусоросжигательным заводом или со свалкой – люди будут выходить и требовать от власти решить вопрос. Людей будут десятки тысяч!

На протяжении всего разговора руководитель института подчеркивает большое научное значение ТИБОХа, его вклад в развитие науки на Дальнем Востоке. Его коллективом создано и запатентовано несколько лекарственных средств, что даже для многих мировых научных учреждений является недостижимым результатом. С ТИБОХом связаны имена больших ученых. Закрытие или перенос института на Русский, где по воле президента РФ должен развиться современный научно-технический центр мирового уровня, пагубны для научной школы биооргаников, которая десятилетиями формировалась в ДВО РАН, считает Павел Дмитренок.

Мне показалось даже, что в ТИБОХе уже сами себя смогли напугать, иначе с чего к моему коллеге, ожидавшему завершения интервью в обширном институтском вестибюле, подходили сотрудники и спрашивали: «А это правда, что наш институт закроют?».

Удивительно, но только сейчас, по прошествии огромного количества лет, за которые все земельные вопросы в границах Академгородка так или иначе утряслись (Газета «Золотой Рог» писала об этом в подробностях в материале «Горячая точка» Владивостока: Кто и зачем отжимает землю у Академгородка», zrpress.ru 26.02.2019), у инициативной академической общественности начали формироваться планы развития дальневосточного наука-града.

«Мы даже планируем создать новую концепцию развития Академгородка с помощью наших молодых архитекторов из ДВФУ, – рассказывает Павел Сергеевич. - Мы попросим их, чтобы к приезду ПУТИНА такой план в эскизе был готов. Его детище - остров Русский, но мы попросим поддержать и этот полюс науки, ее исторический центр».

Ученые хотят предложить крупным российским компаниям, которым велено прописать свои дальневосточные офисы на Русском, обратить внимание на их территории – Академгородка, где все в порядке с инфраструктурой. И, может быть, даже создать здесь экспериментальные производства. Тоже разумно, если, конечно, приглашать не на чужую землю. Свободной здесь практически нет.

Инвестор, ты нам не нужен

Вообще, история с академическими землями и, в частности, с жилищной застройкой этой территории уже всем изрядно надоела: контролирующим органам, судам. Муниципальной власти постоянно приходится оправдываться и, чтобы «не дразнить» эмоциональную научную общественность, принимать противоречивые решения, то разрешая, то, в порядке «самоконтроля», приостанавливая их. Такая позиция, кстати, очень выгодна для мунипуляторов, пытающихся спровоцировать власть на нарушение закона: «Запретили же!». Теперь каждый, действующий по закону чиновник, должен оправдываться и ходить под угрозой вынесения прокурорского предупреждения о превышении должностных полномочий и третировании бизнеса. Уголовная статья «противодействие бизнесу» работает вовсю, не дай бог под нее попасть.

Вряд ли это волнует инициативных ученых, требующих, в нарушение закона, лишить инвесторов собственности, запретить то, что в силу должностных обязанностей было согласовано и разрешено контролирующими и разрешительными органами. Какой-то махровый правовой нигилизм получается. До какого абсурда можно дойти этим путем?

Правда, ученые подсказывают и выход из ситуации: «Пусть администрация города найдет инвестору адекватный земельный участок, а этот передаст ДВО РАН». Может быть. Хотя есть несколько вопросов: есть ли земля в муниципалитете, которой он может просто так, без конкурсных процедур, положенных по закону, поделиться с коммерческой фирмой? И есть ли в городском бюджете такие деньги, от которых можно отказаться в пользу незаконных решений? За чей счет могут быть удовлетворены требования инициативной общественности? И главный вопрос: почему за результат безответственной, бесхозяйственной деятельности одних страдать финансово или ходить под угрозой уголовного наказания должны другие? Где здесь та самая великая справедливость, о которой так много говорят учёные…

Честно говоря, вижу летящие в меня камни: как можно науку не поддерживать, не думать о государственном благе в угоду каким-то безответственным корыстным инвесторам, которые «получат сверхприбыль и уедут куда-нибудь в Канаду жить, оставив бедных жильцов один на один с проблемами?». От этого предостерегал и врио директора ТИБОХа, пытаясь поставить меня перед каким-то непонятным выбором.

Я двумя руками за развитие науки, и когда мои собеседники говорят о парках и библиотеках, на создание которых они готовы дать разрешение (и тогда «вредность» работающих здесь институтов сразу отступит на второй план), я домысливаю картину современного Академгородка, как в Новосибирске, например. Где рядом с институтами - старый жилой фонд и современные высотки с развитой социальной инфраструктурой – школы, детсады и прочее. Ухоженные территории, парки. Эту картину, кстати, может увидеть любой желающий через Яндекс в интернете.

Может быть, не воевать, а создать конструктивный общественный совет, который выработает правила застройки и хозяйственной деятельности рядом с научными институтами, будет тесно взаимодействовать с муниципальной властью и следить за общественными слушаниями, когда еще на начальной стадии по закону можно вполне не разрешить строительство того или иного объекта. Может быть, этот совет обратит внимание на то, что корпорация ДОМ.РФ выставила на конкурс огромный участок – более 10 га леса, рядом, кстати, с ТИБОХом, для жилой застройки, и поможет администрации ДВО РАН отстоять свои законные права на него? Почему это не вызывает ни у кого протеста сейчас?

А фантазия летит дальше – инициативные ученые, трезво понимающие, что многое уже упущено, позовут в Академгородок инвесторов, чтобы из территории совковой разрухи и стихийного коттеджного рая превратить его в новый современный культурный микрорайон, где работают и живут прогрессивные люди, которые не будут мириться со свалками, а наоборот, будут заботиться о комфортной среде обитания.

Застройщик – это инвестор. Похоже, в нашем городе его пока не очень любят. Глядя на все перипетии конкретного конфликта «Армады» и ТИБОХа (а таких историй сейчас на территории Академгородка несколько), можно не просто предполагать, а делать вполне уверенный вывод: инвестор нам не нужен, в том числе и иностранный.

ВАЖНО

Строительный рынок, кстати, ожидают сложные времена. Новые требования закона, предписывающие застройщикам перейти на принцип проектного финансирования и запрещающие долевое строительство, вступят в силу уже с 1 июля. Бизнесу будет сложно перестраиваться на новые, куда более жестко устроенные рельсы, зато выиграем мы, потребители. Стройка – драйвер развития и якорь для многих семей, которые, купив в нашем городе квартиру, не будут торопиться уехать на запад. И вопрос этот отнюдь не философский, а очень даже конкретный. Учитывая и то, какое количество рабочих мест создают стройплощадки.

На фото: Инвесторы готовы сделать из территории совковой разрухи и стихийного коттеджного рая современный культурный микрорайон. Дело за малым – доброй волей ученых.

Фото из архива.