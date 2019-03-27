"Восточный Порт" показал пример приморскому бизнесу

Крупнейшая стивидорная компания России учредила Фонд поддержки социальных и экологических инициатив

Крупный бизнес Приморского края находит новые формы взаимодействия с территориями. На прошлой неделе АО «Восточный Порт», крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке угольной продукции, открыла Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Работа фонда будет направлена на поддержку социально значимых проектов в микрорайоне Врангель Находкинского городского округа.

Инициатива порта уже получила поддержку со стороны администрации Приморского края и администрации Находкинского городского округа.

«Социальная ответственность крупных предприятий – это не добрая воля, а непременная обязанность, - рассказывает Президент Фонда, управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим БАЙБАК. – Важно, чтобы для этого существовал проработанный и эффективный механизм реализации социальной политики. Для нас таким механизмом с 2019 года стал Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – это не просто благотворительность. Это площадка для активного диалога с жителями Врангеля с целью создания механизма эффективной социальной работы, которая должна носить системный и последовательный характер».

Досье "Золотого Рога": АО «Восточный Порт», одна из крупнейших стивидорных компаний Приморского края, входит в реестр социально ответственных организаций Российской Федерации. В 2018 году на реализацию природоохранных мероприятий было израсходовано 1,4 млрд рублей, на социальные программы - 53 млн рублей. В 2018 году АО «Восточный Порт» перечислило налогов в бюджеты всех уровней в размере 3,5 млрд рублей, в том числе в бюджет Находкинского городского округа - 267 млн рублей.

В ноябре 2018 года врио губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО призвал стивидорные компании региона к более активному участию в социальном развитии города и взаимодействию с общественностью. После этого руководство АО «Восточный Порт» получило обращение от инициативной группы жителей микрорайона Врангель с предложением по созданию площадки для обсуждения проектов развития территории.

В состав Попечительского совета Фонда вошли активные жители Врангеля из таких сфер, как здравоохранение, образование, культура, спорт, религия, общественно-экологические организации.

«Отрадно, что был найден такой способ диалога между общественностью и предприятием, как Фонд поддержки социальных и экологических инициатив. Уверена, он станет площадкой для открытого обсуждения и реализации проектов, которые важны и нужны жителям микрорайона. На краевом уровне мы обещаем оказывать Фонду поддержку во всех его начинаниях. Удачной работы», - сказала на открытии Фонда и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана КРАСИЦКАЯ.

«Открытость диалога и перспективы реального воплощения в жизнь целого комплекса мер в пользу людей позволяют назвать открытие Фонда событием большой важности и значимости», - отметил председатель Думы Находкинского городского округа Александр КИСЕЛЕВ.

В рамках фонда предоставляется организационная и финансовая поддержка актуальных, общественно значимых, имеющих долговременный позитивный эффект проектов, направленных на развитие микрорайона Врангель. Работа Фонда – это двенадцать социальных программ – «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Ветераны», «Дети», «Здоровье», «Культура», «Социальная поддержка», «Духовное развитие», «Историческое наследие», «Образование», «Спорт», «Безопасность».

«Наш город и микрорайон Врангель давно заслужили хорошие и качественные перемены в социальной инфраструктуре, - говорит председатель Попечительского совета Фонда поддержки общественных и социальных инициатив «Восточный Порт» Андрей КАРПОВ. - При разумном подходе эти перемены становятся вполне осязаемыми. Если посмотреть перспективы на три-пять лет вперед, то качество жизни во Врангеле может кардинально улучшиться. Грядущие качественные изменения социальной среды вызывают только положительные эмоции у горожан и работников порта».

Среди запланированных на первый квартал работы Фонда проектов можно выделить привлечение дополнительной штатной единицы врача-педиатра для работы в детской поликлинике микрорайона Врангель, высадку зеленых насаждений на территории социально значимых объектов микрорайона и создание большого сквера во Врангеле.

На фото: Открытие Фонда прошло в формате активного диалога с жителями Врангеля.

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