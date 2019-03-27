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Экспертный совет XV Бизнес-Премии-2018 Приморского края

27 Марта 2019, 15:40 | Приморье

Экспертный совет XV Бизнес-Премии-2018 Приморского края возглавляет Константин Богданенко, председатель Экспертного совета XV Региональной Бизнес-Премии Приморского края

Экспертный совет XV Бизнес-Премии-2018 Приморского края

Богданенко Константин Сергеевич, председатель Экспертного совета XV Региональной Бизнес-Премии Приморского края;

Пушкарев Андрей Николаевич, исполнительный директор XV Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор/главный редактор ООО «Издательская компания «Золотой Рог»;

Авдеев Александр Владимирович, глава Артемовского городского округа;

Алексеев Дмитрий Юрьевич, президент ООО «ДНС Групп», победитель в номинации «Менеджер года-2017»;

Анисимов Никита Юрьевич, ректор Дальневосточного федерального университета;

Бабич Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба «Диалоги»;

Бабичев Сергей Викторович, первый заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;

Бакланов Петр Яковлевич, академик, профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН;

Баукова Наталья Георгиевна, руководитель Приморскстата;

Баркова Елена Степановна, исполнительный директор I-XIV Бизнес-Премии Приморского края;

Беккер Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета;

Белавин Сергей Юрьевич, председатель правления ПАО АКБ «Приморье»;

Брик Андрей Петрович, председатель Думы города Владивостока;

Гладких Борис Иннокентьевич, глава Находкинского городского округа;

Гуменюк Олег Владимирович, и.о главы Владивостокского городского округа;

Гуменюк Виталий Викторович, председатель регионального отделения «Опора России»;

Дупляков Александр Павлович, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока;

Зверев Кирилл Станиславович, руководитель РИА «ВостокМедиа»;

Исаков Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края;

Калюжный Валерий Владимирович, президент Ассоциации «Бизнес Клуб «Авангард»;

Клименко Олег Викторович, заместитель генерального директора ООО «ИК «Золотой Рог»;

Колитенко Виктория Эдмундасовна, генеральный директор Управляющей компании «Экватор»;

Корж Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа;

Лавский Сергей Юрьевич, руководитель международной аудиторской компании Deloitte во Владивостоке;

Леонов Евгений Николаевич, «Почетный менеджер Приморского края»;

Ловушкина Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов;

Мазелис Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморкстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук;

Машунин Иван Александрович, начальник отдела развития предпринимательства администрации Приморского края;

Масловец Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Приморскому краю;

Набойченко Наталья Борисовна, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;

Николайчук Евгений Николаевич, директор по строительным проектам Фонда развития Дальнего Востока;

Новгородова Елена Викторовна, директор МКУ «Центр развития предпринимательства»;

Оленникова Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков;

Пак Юлия Валентиновна, председатель общественного Совета предпринимателей Приморского края;

Плетцер Ксения Валерьевна, исполнительный директор
НО «Гарантийный фонд Приморского края»;

Рауд Елена Юрьевна, генеральный директор дальневосточного консалтингового агентства «Успех»;

Попова Галина Владимировна, директор Агентства по подбору персонала «Карьера Форум»;

Робканов Михаил Федорович, управляющий партнер ООО «Инком-ДВ»;

Ролик Александр Иванович, председатель Законодательного Собрания Приморского края;

Румянцев Игорь Валерьевич, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в г. Владивостоке;

Русецкий Евгений Александрович, руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю;

Сабадаш Антон Владимирович, директор Департамента корпоративного бизнеса ПАО АКБ «Приморье»;

Симонов Алексей Юрьевич, руководитель ИА «Дейта»;

Симонова Галина Викторовна, генеральный директор КГБУ «Общественное телевидение Приморья»;

Ступницкий Борис Владимирович, президент союза «Приморская торгово-промышленная палата»;

Терентьева Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС;

Титков Роман Владимирович, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП;

Тимченко Алексей Павлович, председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Шаповалов Виктор Федорович, вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата»;

Шемилина Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: бизнес-премия 



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