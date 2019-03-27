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Экспертный совет XV Бизнес-Премии-2018 Приморского края
Экспертный совет XV Бизнес-Премии-2018 Приморского края возглавляет Константин Богданенко, председатель Экспертного совета XV Региональной Бизнес-Премии Приморского края
Экспертный совет XV Бизнес-Премии-2018 Приморского края
Богданенко Константин Сергеевич, председатель Экспертного совета XV Региональной Бизнес-Премии Приморского края;
Пушкарев Андрей Николаевич, исполнительный директор XV Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор/главный редактор ООО «Издательская компания «Золотой Рог»;
Авдеев Александр Владимирович, глава Артемовского городского округа;
Алексеев Дмитрий Юрьевич, президент ООО «ДНС Групп», победитель в номинации «Менеджер года-2017»;
Анисимов Никита Юрьевич, ректор Дальневосточного федерального университета;
Бабич Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба «Диалоги»;
Бабичев Сергей Викторович, первый заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;
Бакланов Петр Яковлевич, академик, профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН;
Баукова Наталья Георгиевна, руководитель Приморскстата;
Баркова Елена Степановна, исполнительный директор I-XIV Бизнес-Премии Приморского края;
Беккер Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета;
Белавин Сергей Юрьевич, председатель правления ПАО АКБ «Приморье»;
Брик Андрей Петрович, председатель Думы города Владивостока;
Гладких Борис Иннокентьевич, глава Находкинского городского округа;
Гуменюк Олег Владимирович, и.о главы Владивостокского городского округа;
Гуменюк Виталий Викторович, председатель регионального отделения «Опора России»;
Дупляков Александр Павлович, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока;
Зверев Кирилл Станиславович, руководитель РИА «ВостокМедиа»;
Исаков Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края;
Калюжный Валерий Владимирович, президент Ассоциации «Бизнес Клуб «Авангард»;
Клименко Олег Викторович, заместитель генерального директора ООО «ИК «Золотой Рог»;
Колитенко Виктория Эдмундасовна, генеральный директор Управляющей компании «Экватор»;
Корж Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа;
Лавский Сергей Юрьевич, руководитель международной аудиторской компании Deloitte во Владивостоке;
Леонов Евгений Николаевич, «Почетный менеджер Приморского края»;
Ловушкина Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов;
Мазелис Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморкстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук;
Машунин Иван Александрович, начальник отдела развития предпринимательства администрации Приморского края;
Масловец Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Приморскому краю;
Набойченко Наталья Борисовна, и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;
Николайчук Евгений Николаевич, директор по строительным проектам Фонда развития Дальнего Востока;
Новгородова Елена Викторовна, директор МКУ «Центр развития предпринимательства»;
Оленникова Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков;
Пак Юлия Валентиновна, председатель общественного Совета предпринимателей Приморского края;
Плетцер Ксения Валерьевна, исполнительный директор
НО «Гарантийный фонд Приморского края»;
Рауд Елена Юрьевна, генеральный директор дальневосточного консалтингового агентства «Успех»;
Попова Галина Владимировна, директор Агентства по подбору персонала «Карьера Форум»;
Робканов Михаил Федорович, управляющий партнер ООО «Инком-ДВ»;
Ролик Александр Иванович, председатель Законодательного Собрания Приморского края;
Румянцев Игорь Валерьевич, директор филиала ИК «Фридом Финанс» в г. Владивостоке;
Русецкий Евгений Александрович, руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю;
Сабадаш Антон Владимирович, директор Департамента корпоративного бизнеса ПАО АКБ «Приморье»;
Симонов Алексей Юрьевич, руководитель ИА «Дейта»;
Симонова Галина Викторовна, генеральный директор КГБУ «Общественное телевидение Приморья»;
Ступницкий Борис Владимирович, президент союза «Приморская торгово-промышленная палата»;
Терентьева Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС;
Титков Роман Владимирович, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП;
Тимченко Алексей Павлович, председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
Шаповалов Виктор Федорович, вице-президент союза «Приморская торгово-промышленная палата»;
Шемилина Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.
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