Бизнес-Премия Приморского края: Перезагрузка

В каждой из четырех номинаций краевого «бизнес-смотра» представлены амбициозные новички

Прошедший 2018 год с его периодом безвременья на капитанском мостике Приморья стал непростым испытанием для местного бизнеса, уставшего слушать от предыдущих руководителей-варягов патетические речи, и дождавшегося от нового главы региона главного – определения четких правил игры.

Согласно сухим данным статистики, объем инвестиций в основной капитал в Приморском крае в 2018 году составил 141,9 млрд рублей, что лишь на 1,7% превышает показатель 2017 года. В то же время, к показателям 2013 года объем инвестиций сократился на 11,6%. Наибольший удельный вес в объеме инвестиций края (без субъектов малого предпринимательства) составляли инвестиции в транспортировку и хранение (26%), обрабатывающие производства (19%), сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство (10%).

Как видим, новому главе региона Олегу КОЖЕМЯКО есть чем заняться, чтобы в числе «доноров» бюджета все чаще оказывались не только стивидоры, рыбаки и лесопромышленники, ориентированные на экспортные операции, но и представители производственной и строительной сферы, как, например, целая россыпь новых компаний с аббревиатурой ДНС в названии, высадившихся в Свободном порту Владивосток и на территориях опережающего развития. Хочется верить, что губернатор, в команде которого оказался востребован один из основателей ДНС Константин БОГДАНЕНКО, будет прислушиваться и к порой язвительным, но главное, попадающим в самое «яблочко», комментариям еще одного основателя ДНС Дмитрия АЛЕКСЕЕВА, кстати, признанного «Менеджером года Приморского края-2017».

А пока, по факту, главным локомотивом экономики территории остается крупный бизнес. Увы, но практически весь он находится в собственности федерального капитала. К примеру, в топ-25 номинации «Компания года Приморского края-2018» оказались сразу девять (!) представителей стивидорной отрасли, но только одна компания имеет в реестре владельцев выходца из Приморья – это ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», около 36% капитала которого на данный момент контролирует директор ООО «ВМРП Инвест» Денис САРАНА. Остальные принадлежат таким гигантам как «Роснефть», «Транснефть», «Мечел», «Кузбассразрезуголь», FESCO (создана на базе Дальневосточного морского пароходства) или, на худой конец, Роману АБРАМОВИЧУ сотоварищи.

Не менее внушительную когорту претендентов на победу в номинации «Компания года Приморского края-2018» по традиции выставила рыбная отрасль (сразу 7 компаний), для которой в настоящее время наступает «час икс» на фоне изменений правил игры в распределении квот. Отрадно, что реальную конкуренцию таким монстрам, как «Находкинская база активного морского рыболовства» или рыболовецкий колхоз «Восток-1» составляет ООО «Антей» (Владивосток), принадлежащее Игорю МИХНОВУ (51% капитала) и бывшему управляющему партнеру адвокатского бюро «Белянцев и партнеры» Сергею БЕЛЯНЦЕВУ (49%). Отметим, что «Антей» одним из первых освоился в новых реалиях – в декабре ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» спустило на воду головной краболов «Русь» для приморской компании. В перспективе будет построено еще два краболова, а это значит, что «Антей», в перспективе, сможет добраться и до вершины Бизнес-Премии.

Отрадно, что среди претендентов на победу в номинации «Менеджер Приморского края-2018» присутствуют, наряду с такими тяжеловесами как Сергей ДАРЬКИН, все еще не освоивший до конца миллиарды своего фонда «ТИГР», или Владимир ЩЕРБАКОВ, продолжающий извлекать дивиденды из партнерства с японским капиталом, и новички. Так, впервые в истории Бизнес-Премии, на самый престижный приз претендует выходец из издательской компании «Золотой Рог» Виктор СУХАНОВ, вместе с партнерами создавший уникальный для российской действительности медиахолдинг без участия государственного капитала. В начале марта PrimaMedia первым среди частных российских СМИ открыло представительство в Южной Корее, а это уже амбиции глобального уровня.

По предварительным опросам экспертов, на прорыв в номинации «Менеджер года» будет претендовать и генеральный директор ООО «Артаяр» Валерий ФИНТИСОВ. Бывший совладелец ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (через АО «Транском») нашел эффективное приложение вырученным от продажи доли порта средствам, вложившись в строительство «Калина Молл», крупнейшего торгово-развлекательного центра во Владивостоке, стоимостью более 3 млрд рублей.

Есть среди 25 претендентов на титул «Менеджер года» и представительница прекрасного пола. Гендиректор и совладелец ООО «Арника» Людмила ТЕКУТЬЕВА в настоящее время занята созданием агробиоэкономического кластера в рамках ТОР «Михайловский». Проект предусматривает выпуск импортозамещающей продукции - биотехнологических кормовых белков, аминокислот, витаминов, ферментов и продуктов на их основе. Интересно, что партнером российской компании станет южнокорейская LS Networks Co.

Увы, но прошлый год запомнился целым рядом потерь. Так, в ритейле с рынка ушли сети супермаркетов «ВЛ-Март» (принадлежала группе компаний «В-Лазер») и «Три кота» (базовая компания, принадлежавшая бывшему банкиру Сергею БОГДАНУ, в конце февраля была признана банкротом). На пике своей деятельности эти компании неоднократно присутствовали в числе номинантов на краевую Бизнес-Премию и даже становились ее лауреатами. Пример оказался заразителен (не в плане банкротства), и пожалуйста - в полуфинале номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2018» сегодня представлена торговая сеть «Реми», основанная ныне депутатом Законодательного собрания Приморья Дмитрием СУЛЕЕВЫМ. Хочется спрогнозировать, что на следующий год успешный бизнесмен и политик сумеет доказать свое право на участие уже в номинации «Менеджер года». Если не уступит к тому моменту бизнес более удачливому или более денежному конкуренту.

Тезис, что свято место пусто не бывает, готов подтвердить в этом году новичок номинации «Развивающийся бизнес» - АО «ВинЛаб». Активно растущая сеть «ВинЛаб» - проект группы компаний BELUGA GROUP (ранее «Синергия»), крупнейшей российской алкогольной компании, основанной выходцами из Приморья. Свои «вкусные фишки» для успешного выступления в этой номинации есть и у ООО «Спасский консервный завод», владельцами которого являются гендиректор компании Роман БАКАЕВСКИЙ (владеет 34,05% капитала) и гендиректор и совладелец ООО «Дальпищепром» Константин БУДАРИН (65,95% капитала). В этом случае можно говорить о новом развитии известного бренда (консервный завод «Спасский» был основан в городе Спасск-Дальний еще в 1938 году!). По факту, «Спасский консервный завод» сегодня - единственное предприятие в крае, которое производит овощные и фруктовые консервы исключительно из местных сельхозпродуктов, а его продукция представлена в рознице практически всего Дальневосточного округа.

Олег КЛИМЕНКО,

заместитель главного редактора

ИК «Золотой Рог».