Еще один детсад открыли во Владивостоке

Во Владивостоке, на улице Давыдова распахнул свои двери новый муниципальный детский сад, рассчитанный на 170 мест. На торжественной церемонии открытия собрались представители администрации Владивостока, педагоги, депутаты городской думы, родители будущих воспитанников.

Как сообщили в управлении образования администрации города, построенный в 1977 году детсад №42 долгие годы принадлежал заводу «Изумруд», а в «лихие» 90-е оказался в частной собственности. К счастью, все эти годы владелица детского сада Людмила КОРИЦКАЯ сохраняла профиль учреждения и его лучшие традиции. А в 2017 году взяла и подарила городу.

Городские власти подарок с радостью приняли, после чего были изысканы средства (более 30 млн рублей), и проведен ремонт. В учреждении полностью обновлены все группы, установлена новая сантехника, мебель, отремонтированы спортивный и танцевальный залы, пищеблок, закуплены игрушки. Сегодня детсад готов к приему детей.

«Очень рад и за детей, и за их мам и пап, - обратился и.о. главы города Олег ГУМЕНЮК к присутствующим. – Знаю, что многие не решаются на второго и третьего ребенка только потому, что опасаются не получить путевку в детский сад. Спешу успокоить всех: детсады мы не только ремонтируем, но и строим с нуля. И продолжим строить. Это позволило уже несколько лет назад решить проблему с путевками - сегодня все дети в возрасте от 3 до 7 лет у нас ими обеспечены, ясельные группы тоже постепенно открываем. Поздравляю всех с новосельем!»

Напомним, что в настоящее время во Владивостоке ведется строительство и проектирование сразу 10 новых муниципальных детских садов. Все объекты будут сданы в эксплуатацию в ближайшие годы.

Так, строительство уже началось по двум адресам – в Снеговой Пади на ул. Анны Щетининой, 28 и в районе Океанской (ул. Маковского, 157а). После того, как возвращен в муниципальную собственность детский сад на ул. Постышева, 7, здесь планируется его реконструкция. Детские сады будут построены на улицах Крыгина, 84, Кипарисовой,4, Тихвинской, 3, Станюковича, 31а. Еще два объекта запланированы в районе микрорайона Патрокл на ул. Басаргина, один – на острове Русском.

За последние 10 лет во Владивостоке построено и реконструировано 25 детских садов.