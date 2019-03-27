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Юг Приморья получит новую станцию
Строительство Артемовской ТЭЦ-2 может попасть в программу модернизации объектов электрогенерации по договорам долгосрочной поставки мощности
Группа «РусГидро» в рамках программы модернизации тепловых электростанций планирует построить и модернизировать пять станций на Дальнем Востоке, в том числе - столь необходимую для развития юга Приморья Артемовскую ТЭЦ-2. Высокотехнологичная электростанция, призванная заместить выбывающие мощности действующей Артемовской ТЭЦ, будет расположена в районе города Артем. Немаловажно, что проект может быть включен в федеральную программу модернизации объектов энергогенерации по схеме ДПМ-штрих (ДПМ-2).
Артемовская ТЭЦ (ранее – Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) – один из центральных энергообъектов юга Приморья (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 года она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВт, тепловую - 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла – 630-700 тыс. Гкал. Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточный», Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, пос. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и г. Артем.
АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу «РусГидро») уже определила победителя конкурса по выбору подрядчика для проведения проектно-
изыскательских работ по проекту строительства Артемовской ТЭЦ-2 (Приморский край).
В конкурсе приняли участие шесть организаций: АО «Ленгидропроект», ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации», АО Фирма «Тэпинжениринг», АО «Институт Теплоэлектропроект», ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж», АО «Мобильные ГРЭС», АО «Гидроэлектромонтаж». По итогам закупочных процедур победителем конкурса стало АО «Институт Теплоэлектропроект». Стоимость работ по проектированию составит 281,37 млн рублей без НДС.
По условиям договора подрядчик должен будет определить основные технико-экономических показатели проекта «Артемовская ТЭЦ-2» с внеплощадочной инфраструктурой», провести независимый технический и ценовой аудит, инженерные изыскания, разработать проектно-сметную документацию, а также пройти госэкспертизу проекта. Завершены работы должны быть к середине 2020 года.
Установленная мощность нового энергообъекта должна составить не менее 455 МВт электрической и 450 Гкал.ч тепловой энергии, что даст прирост по сравнению с мощностью действующей станции на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал.ч по теплу.
Основным видом топлива Артемовской ТЭЦ-2 проектными решениями определен бурый уголь Павловского месторождения Приморского края.
На данный момент проект предусматривает запуск станции в 2024-2025 годах. Работы ведутся в рамках разработанной ПАО «РусГидро» долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока. Точные сроки и стоимость строительства будут определены по результатам разработки и экспертизы проектной документации.
Досье "Золотого Рога": АО «Дальневосточная генерирующая компания» - четвертая по величине установленной мощности (5 тыс. 922,93 МВт и 12 тыс. 813 Гкал. в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. ДГК производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез.
Артемовская ТЭЦ-2 может стать одним из объектов российской энергетики, построенных в рамках программы модернизации объектов электрогенерации по договорам долгосрочной поставки мощности (ДПМ). Программа ДПМ-2 пришла на смену пилотной программе ДПМ, завершившей работу в 2017 году. Программа предполагает возврат инвестиций в строительство и модернизацию энергомощностей с гарантированной доходностью.
Программа позволит модернизировать до 41 ГВт теплогенерирующих мощностей в России в 2022-2031 гг. Генерирующие компании, отобранные на первом этапе программы, в 2022-2024 гг., получат гарантированную ставку доходности на инвестиции в 14% (основанную на ставке по государственным облигациям ОФЗ в 8,5%), исходя из периода окупаемости в 16 лет. Доходность для последующих аукционов, в 2025-2031 гг., будет скорректирована в соответствии с изменениями ставки по ОФЗ.
Выбор проектов будет осуществляться на конкурсной основе, принимая во внимание капиталовложения и операционные расходы в расчете на энергоблок, а также ожидаемое улучшение уровня расхода топлива. Заявки на участие в программе принимаются по мощностям старше 40 лет. Сроки модернизации на энергоблок, как ожидается, составят от 6 до 36 месяцев. Проведение первой стадии отбора - для мощностей в 11 ГВт - как ожидается, состоится в следующем месяце на поставки в 2022-2024 гг., а затем тендеры будут проводиться на ежегодной основе. Ограничения на годовой объем поставок на уровне около 4 ГВт в год сгладят рост цен на электроэнергию для потребителей на уровне инфляции.
Планируется, что в рамках программы правительство к 1 июля 2019 года выберет около 2 ГВт мощности для модернизации на Дальнем Востоке.
На фото: Артемовская ТЭЦ сегодня является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе.
Фото АО «ДГК».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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