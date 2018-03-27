Утильсбор оказался не смертельным

Информация о новых ставках утилизационного сбора на самом известном в России авторынке «Зеленый угол» оживила торговлю. Автодилеры Приморья считают, что новые ставки утилизационного сбора высоки, но потребителям подержанных японских машин они пока еще по карману.

На прошлой неделе правительство утвердило индексацию утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили с 1 апреля 2018 года. В целом повышение оказалось больше, чем предсказывали многие эксперты. Правительство, видимо, решило убрать конкуренцию со стороны поддержанных иномарок для российского автопрома. Поэтому максимально повысило ставки для юридических лиц, которые ввозили в РФ подержанные иномарки объемом от 1 литра до 2 литров и возрастом 5-7 лет.





Как рассказали Деловой газете «Золотой Рог»» в компании «Прим-Брокер», именно подержанные иномарки 5-7 лет были основным сегментом рынка, который завозился в 2017 году, когда было завезено более 50 тыс. машин из Японии. В 2018 году ожидалось, что тариф будет повышен на 15%. Многие дилеры в ожидании повышения утилизационного сбора завезли большое количество автомобилей.

«Было три даты введения новых ставок с октября месяца, когда был опубликован проект постановления правительства. В ожидании ставок к каждой дате наблюдался ажиотаж, дилеры везли максимально, сколько могли, но повышенный спрос на японские автомобили позволял все продать. По расчетам экспертов повышение на машины «5-7 лет» должно быть около 22 -26 тысяч рублей. С апреля сумма утилизационного сбора при ввозе шестилетней Toyota Prius на юридическое лицо составит 318 тысяч рублей. Рост сбора составит 148 600 рублей. Аналогичным образом, примерно на 150 тысяч рублей, станут дороже все автомобили возрастом 5-7 лет, которые ранее ввозились юридическими лицами. Это популярные паркетники «Субару Форестер» и «Нисан Экстрейл». Не случайно, что последняя волна привоза партий машин была приурочена к дате 1 февраля. Но часть привезенных автомобилей уже продано, и на рынке есть определенный дефицит, так как в феврале-марте из-за неопределенности со ставками сбора закуп машин в Японии снизился», - отмечают в «Прим-Брокер».

В судоходной компании «Navis Shipping рассказали, что они стараются вывезти клиентам все приобретенные в Японии машины, чтобы они были оформлены до 1 апреля по старым ставкам.

«Несмотря на ажиотаж, мы не стали спекулировать и поднимать ставки фрахта на провоз автомобилей. Сотрудники в Японии максимально ускорили доставку по Японии, чтобы она пришла в порты как можно раньше. Погрузка техники велась в круглосуточном режиме без отдыха. Ставки сбора хоть и ожидались, но все равно между публикацией и вступлением их в силу был короткий временной промежуток, и многие наши клиенты была застигнуты «врасплох», - отметили в компании.

На рынке «Зеленый угол» торгуют те, кто уже успел оформить машины по старым ставкам. Два выходных дня торговля идет весьма бойко. Потенциальных покупателей много, и они прицениваются к авто, которые еще есть в наличии по «старым» ценам. Так «Субару Форестер» 2012 года на рынке стоит еще миллион рублей, но ожидается, что такие цены будут недолго.

«Пока торгуем по ценам, которые были месяц назад, - рассказывают автопродавцы. - Хотя, по рынку уже гуляет информация, что многие повысили цены на 20-50 тыс. рублей. Но большинство будет повышать ценник только тогда, когда привезут новую партию и оформят ее на таможне с уплатой новых ставок утилизационного сбора. Однако изменения в модельных рядах и годах будут существенные. Наверное, в течение нескольких месяцев будут распроданы все машины 2012-2013 года, и мы будем возить модели 2013-2014 года. Для этих моделей рыночная ситуация благоприятная.

В компании «Прим-Брокер» прогнозируют смену модельного ряда, который закупался в Японии: «Граждане будут покупать более cвежие машины, которые, по сравнению с такими же моделями 2012-2013 года, дороже на 100-150 тыс. иен. Но для тех, кто решил купить автомобиль свежее годом в Японии, чтобы заплатить по минимальным ставкам утилизационный сбор, компенсировать затраты на более «свежие» модели поможет общее снижение цен на услуги при приобретении и оформлении машин. Так, сегодня установка кнопки ГЛОНАСС - около 30 тысяч рублей против 70 тыс. ранее. Сказывается и стабильность курсов иены и доллара. Если сложить в круг все траты, то дилеры могут и дальше успешно вести бизнес».

Эксперты предполагают, что снижения количества ввоза автомобилей в ближайшее время не будет. Так как утилизационный сбор на автомобили, ввозимые гражданами для личного пользования, не изменился, ожидается повышение активности потребителей. Правда, привезти машину «физик» может только раз в 9 месяцев.

Что касается свежих машин, то утилизационный сбор на новые автомобили с объемом двигателя до 1 л вырастет на 16,2% (до 33 тыс. рублей), до 2 л - на 90% (до 84 тыс. рублей), до 3 л - на 49,3% (до 126 тыс. рублей). Повышение ставок для машин с объемом двигателя больше 3 л не предполагается. Сбор на электромобили вырастет на 14,8%. В среднем утилизационный сбор вырастет на 15%.

На фото: Рынок праворульных японок замер в ожидании очередной каверзы правительства. Фото автора.

Виталий МОРОЗОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.