www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57 р. 100 JPY: 54.24 р.
EUR: 70.57 р. 10 CNY: 90.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником

27 Марта 2018, 13:47 | Приморье

В начале апреля в Приморье планируется подвести итоги конкурса на замещение должности генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго». Накануне этого события появились сообщения о том, что Федор ЯРОШЕВИЧ, назначенный осенью 2017 года врио руководителя предприятия, может оставить свою должность.

В пятницу, 23 марта, КГУП «Примтеплоэнерго» распространило заявление о том, что обязанности генерального директора компании продолжает исполнять Федор Ярошевич, а его первым заместителем стал Александр ШУБЕНКОВ - предприниматель из столичного региона.

Конкурс на замещение должности руководителя предприятия должен пройти в начале апреля. По информации Деловой газеты «Золотой Рог», Федор Ярошевич, возглавивший «Примтеплоэнерго» осенью 2017 года, в случае ухода из КГУП продолжит работать в Приморье. Одним из возможных мест его трудоустройства может стать другое краевое предприятие - ОАО «Примавтодор».

Напомним, что кризис с обеспечением топливом котельных в ряде территорий Приморья случился уже после того, как «Примтеплоэнерго» возглавил Федор Ярошевич. При обсуждении ситуации с теплоснабжением края в стенах Законодательного Собрания ряд депутатов высказал замечания к работе нового руководства КГУП. В итоге ситуацию удалось выправить благодаря личному вмешательству врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, который также дал поручение подготовить долгосрочный план по выводу ЖКХ края из кризиса.

Ранее вице-губернатор Приморья Гагик ЗАХАРЯН в интервью Деловой газете «Золотой Рог» подчеркнул, что процедуру отбора новых руководителей «Примводоканала» и «Примтеплоэнерго» планируется сделать максимально прозрачной и открытой, а первостепенное значение при отборе кандидатов будет иметь их профессионализм.

«На мой взгляд, честь руководить такими большими предприятиями нужно заслужить: необходимо понимать проблемы каждого филиала, уметь работать с людьми».

Андрей СЕРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Примтеплоэнерго  примавтодор  кадры 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru