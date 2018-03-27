Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником

В начале апреля в Приморье планируется подвести итоги конкурса на замещение должности генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго». Накануне этого события появились сообщения о том, что Федор ЯРОШЕВИЧ, назначенный осенью 2017 года врио руководителя предприятия, может оставить свою должность.

В пятницу, 23 марта, КГУП «Примтеплоэнерго» распространило заявление о том, что обязанности генерального директора компании продолжает исполнять Федор Ярошевич, а его первым заместителем стал Александр ШУБЕНКОВ - предприниматель из столичного региона.

Конкурс на замещение должности руководителя предприятия должен пройти в начале апреля. По информации Деловой газеты «Золотой Рог», Федор Ярошевич, возглавивший «Примтеплоэнерго» осенью 2017 года, в случае ухода из КГУП продолжит работать в Приморье. Одним из возможных мест его трудоустройства может стать другое краевое предприятие - ОАО «Примавтодор».

Напомним, что кризис с обеспечением топливом котельных в ряде территорий Приморья случился уже после того, как «Примтеплоэнерго» возглавил Федор Ярошевич. При обсуждении ситуации с теплоснабжением края в стенах Законодательного Собрания ряд депутатов высказал замечания к работе нового руководства КГУП. В итоге ситуацию удалось выправить благодаря личному вмешательству врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО, который также дал поручение подготовить долгосрочный план по выводу ЖКХ края из кризиса.

Ранее вице-губернатор Приморья Гагик ЗАХАРЯН в интервью Деловой газете «Золотой Рог» подчеркнул, что процедуру отбора новых руководителей «Примводоканала» и «Примтеплоэнерго» планируется сделать максимально прозрачной и открытой, а первостепенное значение при отборе кандидатов будет иметь их профессионализм.

«На мой взгляд, честь руководить такими большими предприятиями нужно заслужить: необходимо понимать проблемы каждого филиала, уметь работать с людьми».

Андрей СЕРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.