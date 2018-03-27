Прессуют все!

Вопрос об адекватности административного воздействия на предпринимателей подняли в коридорах власти

Бизнес-омбудсмен Приморья Марина ШЕМИЛИНА предложила создать Штаб по защите прав предпринимателей и инвесторов под председательством главы региона. Это предложение содержится в ежегодном докладе о работе Уполномоченного по защите прав предпринимателей, который на днях был представлен депутатам Законодательного Собрания.

В ходе отчета Марина Шемилина обратила внимание представителей власти на необходимость защиты бизнеса от необоснованного административного давления, включая контрольно-надзорные мероприятия. Проверок хотя формально и стало меньше, но их финансовые «последствия» для бизнеса все ощутимее.

Напомним, что и полпред президента Юрий ТРУТНЕВ недавно отметил, что дальневосточный бизнес испытывает на себе пресс в среднем в 2,5 раза больший, нежели любая российская компания. И это после многолетних обещаний чиновников Президенту России окружить бизнес региона особой заботой. Лучше бы они этого не делали…

Страшна не проверка, а результат

По итогам проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена анкетирования предпринимателей Приморского края в 2017 году, среди проблем, мешающих развитию предпринимательской деятельности, достаточно редко указывались проверки сами по себе. Однако предприниматели часто указывают на необоснованно высокие размеры штрафных санкций, чрезмерные, обязательные для исполнения нормативные требования. При уменьшении общего числа проверок наблюдается тенденция увеличения «штрафной нагрузки» на субъекты предпринимательской деятельности.

По итогам 2017 года в Приморском крае органами прокуратуры, федеральными и исполнительными органами власти (без учета таможенных органов) проведено порядка 9241 проверки, что на 40% меньше, чем в 2016 году. Назначено административных штрафов на сумму более 100 млн рублей. При снижении общего количества проверок на 40%, «штрафная» нагрузка увеличилась на 30%. Каждая вторая проверка заканчивается предъявлением штрафных санкций в среднем на сумму в 21 тысячу рублей, констатирует бизнес-омбудсмен. В связи с этим предлагается предусмотреть в КоАП РФ снижение размера штрафов для малого бизнеса, и исключить оттуда меру административного наказания в виде ликвидации юридического лица или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Оригинальным стало и предложение организовать Штаб по защите прав предпринимателей и инвесторов под председательством губернатора Приморского края. Помимо «штаба защиты инвесторов» предлагается создать рабочую группу для снижения административных барьеров, обеспечения доступа и повышения эффективности использования земельных ресурсов для ведения предпринимательской деятельности под председательством курирующего вице-губернатора. Еще одна межведомственная группа должна заняться выявлением и пресечением незаконной предпринимательской деятельности, считает приморский бизнес-омбудсмен.

Напомним, что в 2017 году в Нацрейтинге инвестиционной привлекательности наш край заметно просел. За многочисленными цифрами в докладе бизнес-омбудсмена не ускользнуло главное: улучшению инвестклимата по-прежнему мешает не несовершенство законов, а некоторые особенности их применения на практике.

«Органам исполнительной власти Приморья надо приложить максимум усилий не только для улучшения показателей рейтинга, но и для реального повышения инвестиционной привлекательности Приморского края. Надеюсь, работа новой команды региональной власти в формате внедрения лучших практик «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» исправит эту ситуацию», - отметила Марина Шемилина в своем докладе.

Убедить получается не всегда

В числе положительных моментов стоит выделить регулярную коммуникацию бизнес-омбудсмена с представителями всех уровней власти. В 2017 году Уполномоченным было проведено девять встреч с главами городских округов и муниципальных районов, 13 личных встреч с руководителями территориальных управлений федеральных органов власти, а также регулярные рабочие встречи с должностными лицами органов исполнительной власти ПК. Введена практика участия Уполномоченного в заседаниях Совета глав приморских муниципалитетов с выступлениями по чувствительным для предпринимателей вопросам.

Однако хорошие рабочие отношения между бизнес-омбудсменом и представителями власти не ведут к «автоматическому» одобрению всех инициатив Уполномоченного. К концу 2017 года было реализовано лишь около 20% предложений приморского бизнес-омбудсмена.

В то же время, одной из реализованных инициатив стало введение административной ответственности государственных и муниципальных заказчиков за нарушение сроков оплаты исполненных контрактов. Этой теме Шемилина уделила особое внимание. «Неисполнение государственными и муниципальными заказчиками обязательств по контракту фактически нивелирует предусмотренные действующим законодательством меры господдержки малых предпринимателей, создает серьезные финансовые риски для компаний».

Когда материал был готов к печати, стало известно, что в понедельник, 26 марта, Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с Мариной Шемилиной. Одно из поручений, которые дал по итогам глава региона, касается создания в крае специального штаба по защите интересов местного бизнеса.

Досье "Золотого Рога": С начала работы института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае до 1 января 2018 года в адрес бизнес-омбудсмена поступило 1653 обращения (в том числе за 2017 год 390 обращений). Из рассмотренных по существу обращений 60% решены в пользу заявителей. Оценочно, благодаря восстановлению нарушенных прав предпринимателей, в экономику края будет привлечено порядка 8,9 млрд рублей инвестиций.

На фото: По мнению бизнес-омбудсмена Приморья Марины Шемилины, ситуация такова, что для защиты регионального бизнеса от чудовищного пресса многочисленных контролеров уже необходимо создавать специальный штаб под председательством главы региона.

Артем СТРОГИН. Фото из архива.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.