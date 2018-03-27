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Когда стол не стоит дорого
Приморским продуктам питания власти края помогают найти дорогу к приморским потребителям. Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО продолжает серию встреч с представителями торговых сетей региона. Главная цель диалога – формирование разумной ценовой политики на продукты питания, устраивающей и граждан, и представителей торговли. Первые результаты системной работы в данном направлении уже достигнуты, а вскоре во Владивостоке приобрести продукцию напрямую от производителя по минимальным ценам можно будет в нестационарных торговых объектах.
Очередное совещание с представителями торговых сетей Андрей Тарасенко провел в минувшую среду, 21 марта. Темой разговора стала реализация продовольственных товаров и сельхозпродукции местного производства, и применение торговых надбавок. Глава региона отметил хорошую работу представителей торговых сетей в день выборов президента РФ, 18 марта, и подчеркнул, что от предпринимателей ждут такой же социально - направленной работы в дальнейшем.
«Многие из вас организовали торговлю на избирательных участках в день голосования. Это, в том числе, позволило создать праздничное настроение у людей – все, кто приходил на участки, могли приобрести качественную продукцию по минимальным ценам», – сказал Андрей Тарасенко.
Как отметил врио губернатора, сегодня администрацией Приморского края проводится планомерная работа по сдерживанию цен на ресурсы, от которых во многом зависит формирование себестоимости продуктов.
«Подписано соглашение с «Роснефтью», что позволило зафиксировать цену на нефтепродукты на год. Снизили тарифы на электроэнергию на 10% для предпринимателей. Будем вводить в край газомоторное топливо, цена на газ составит около 20 рублей – можно будет снизить затраты на перевозки», – напомнил Андрей Тарасенко.
Глава региона акцентировал внимание на том, что социальный набор продуктов для малообеспеченных слоев населения должен быть представлен во всех магазинах, а его реклама в магазине должна быть хорошо заметна покупателям. В свою очередь, вице-губернатор Валентин ДУБИНИН отметил, что некоторые приморские товаропроизводители готовы продавать продукты по минимальным ценам в нестационарных павильонах во Владивостоке.
«Например, Спасский консервный завод и Артемовский молокозавод готовы продавать три-четыре вида наиболее популярной продукции по минимальным ценам в нестационарных торговых объектах», – проинформировал заместитель главы региона.
Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Задачу совместно работать над решением этой задачи администрации региона, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям поставил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Бороться с высокими наценками в магазинах, по мнению главы края, поможет проведение ярмарок и других мероприятий, позволяющих гражданам приобрести продукцию напрямую у производителя.
«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», – подчеркнул ранее Андрей Тарасенко.
По поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Новый общественный совет, в который вошли фермеры, представители логистических компаний и торговых сетей, займется решением задачи. В приоритете – снижение надбавок, которыми «обрастает» цена на мясо, молоко и овощи по пути от производства до прилавка. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.
Кроме того, свой вклад в сдерживание цен в Приморье сегодня вносит краевое Госпродагентство. Оно реализует продукцию по ценам ниже рыночных в пригороде Владивостока, поселке Кировский, а также в селах Михайловка и Раздольное. Часть продукции, например овощи, Госпродагентство закупает у местных производителей, чтобы затем реализовать ее гражданам по ценам ниже среднерыночных. Кроме того, в ассортименте Госпродагентства – крупы, рис, сахар, гречка, масло и другие продукты. С полным списком и ценами можно ознакомиться на сайте агентства https://prodagpk.ru.
Евгений СИДОРОВ.
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