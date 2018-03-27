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Туристские "жемчужины" края представят на ТТФ-2018

27 Марта 2018, 08:45 | Приморье

Международный форум пройдет во Владивостоке уже в четвертый раз

 

В последние годы туризм является одной из наиболее перспективных отраслей экономики Приморья. В регионе принята и действует государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы. А в мае край вновь станет местом встречи представителей туристической отрасли из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Перспективы развития отрасли обсудят в ходе Тихоокеанского туристского форума, программа которого традиционно будет состоять из трех блоков: деловой программы, XXII профессиональной туристской выставки PITE и фестиваля «День путешественника».

О подготовке к четвертому Тихоокеанскому туристскому форуму рассказали в ходе пресс-конференции, состоявшейся 26 марта в администрации Приморского края. Как сообщила начальник отдела развития туризма департамента туризма Приморского края Надежда УДОВЕНКО, программа ТТФ-2018 уже утверждена. Форум стартует 17 мая с проведения Молодежного международного туристского конгресса. А днем позже на пленарном заседании обсудят вопросы развития морского туризма. Кроме того, в ходе ТТФ-2018 состоятся сессии по событийному, гастрономическому и экологическому туризму. Помимо деловой части, в рамках ТТФ планируется яркая выставочная программа, а также различные обучающие мастер-классы.

- С каждым годом мы выходим на новый, более высокий формат проведения Форума. Количество участников - как российских, так и зарубежных - ежегодно возрастает, - акцентировала Надежда Удовенко. - В 2017 году участие в деловой программе Форума приняло более 1 тысячи человек, в этом году участников ожидается больше.

Высокий международный статус Тихоокеанского туристского форума подчеркнет проведение на его площадке заседания совета по туризму в рамках «Расширенной Туманганской инициативы». Рассматривается вопрос и об организации в рамках ТТФ мероприятий федерального уровня, посвященных развитию российско-китайских отношений.

Кроме того, большое внимание будет уделено продвижению межрегионального проекта «Восточное кольцо России». В рамках развернутой на Форуме экспозиции 12 регионов Дальнего Востока и Сибири смогут презентовать свой туристический потенциал, а туристические компании - предложить конкретные продукты, ориентированные как на зарубежных, так и на российских туристов. Отметим, что регионы Дальнего Востока выступают «единым стендом» не только в ходе ТТФ, но и на других международных выставках.

Председатель Общественной палаты Приморского края Борис СТУПНИЦКИЙ отметил, что в 2018 году некоторые изменения претерпел формат туристической выставки PITE, которая проводится в рамках ТТФ.

- В этом году отмечается 80-летие Приморского края, поэтому к активному участию в мероприятиях ТТФ и PITE приглашены муниципалитеты Приморья. Мы надеемся, что они презентуют свой туристический потенциал не только на стендах «Восточное кольцо России» и «Лидеры туриндустрии», но и в рамках экспозиций, а также в ходе «Дня путешественника». Находкинский городской округ уже откликнулся на призыв, - рассказал Борис Ступницкий.

Добавим, что к участию в выставке приглашены представители туристической отрасли из множества стран АТР, среди которых - Китай, Республика Корея, Япония, Камбоджа, Филиппины, Гуам, Макао, Индия, Вьетнам. В ходе PITE будут представлены культурно-познавательные, развлекательные, этнографические, санаторно-курортные, детские программы - как в сфере внутреннего, так и в сфере выездного туризма.

Параллельно с выставкой в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ состоится красочный фестиваль «День путешественника», причем выставочной площадкой станут также набережная университета и прилегающая акватория.

В свою очередь, руководитель Туристско-информационного центра (ТИЦ) Приморья Дарья ГУСЕВА рассказала о работе по продвижению туристического потенциала региона на зарубежных площадках. По ее словам, с начала 2018 года ТИЦ принял участие в крупных выставках в Японии, Германии и России. Кроме того, в марте Приморский край был впервые представлен на выставке, которая проходила в Австралии.

- Участники проявили большой интерес к Дальнему Востоку и Приморью. Но если представители азиатских стран больше интересуются нашей культурой и кухней, то австралийцам больше интересна историческая составляющая, - отметила Дарья Гусева. Кроме того, в ходе международных туристских выставок в Москве представители Приморского края рассказали о возможности организации поездок в регион болельщиков, которые приедут в Россию на Чемпионат мира по футболу.

- По специальной «карте болельщика» граждане зарубежных государств могут находиться в России в течение еще 10 дней после завершения чемпионата. Мы считаем, что за это время они могли бы познакомиться не только с европейской частью страны, но и с нашим регионом, - добавила Дарья Гусева.

На фото: С каждым годом Форум выходит на новый, более высокий и насыщенный формат.

Артем СТРОГИН. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: день путешественника  pite  туризм 



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