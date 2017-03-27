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Приморский край впервые поучаствует в выставке "Байкалтур–2017"
Приморский Туристско-информационный центр впервые представит регион на международной выставке «Байкалтур-2017» в Иркутске, которая пройдет с 29 по 31 марта. Цель участия краевого ТИЦ в мероприятии – развитие межрегионального туристического сообщения на Дальнем Востоке и реализация проекта «Восточное кольцо России».
Как сообщают организаторы, выставка разместится на территории двух павильонов. В первом павильоне выставочного комплекса разместится основная экспозиция, в которой примут участие туристические и оздоровительные объекты Кореи, Монголии, Китая, Иркутской области, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Крыма, Алтая, Якутии и Приморья.
Как сообщила директор Приморского ТИЦ Дарья Гусева, с Забайкальским краем Приморье уже связано крепкими туристическими отношениями.
«Владивосток – Иркутск – Москва – уже давно известный и популярный маршрут для иностранных туристов. Путешествие по нему позволяет посетить много знаковых мест России. Хорошо организованные межрегиональные маршруты с демонстрацией уникальных природных достопримечательностей – это будущее российского туризма. Мы хотим не только привлечь туристов в Приморский край, но и наладить отношения с другими регионами России», – сообщила Дарья Гусева.
Она также отметила, что во втором павильоне «Сибэкспоцентра» развернется чайная экспозиция, посвященная истории Иркутска на Великом чайном пути. Приморье может стать частью таких масштабных маршрутов.
Во время выставки пройдут: круглые столы «Событийный туризм в Байкальском регионе», «Роль органов местного самоуправления в развитии туризма», «Повышение качества туристских услуг» и по созданию туристского бренда «Байкал», а также презентация и обсуждение туристских маршрутов на «На Великом Чайном пути», круглый стол.
Информацию о Приморье для участников выставки подготовили краевой ТИЦ и турфирма ООО «Гавань-тур». Гостям раздадут бесплатные сувениры, среди которых – мыло в форме лапы тигра и леопарда или морских обитателей, мозаика с изображением фауны Приморья, календари, блокноты и открытки, новый брендовый сувенир региона – часы «Время отдыхать в Приморье», а также путеводители по краю.
Напомним, что в марте 2017 году ТИЦ принял участие уже в четырех мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала. Эта выставка станет завершающим профильным событием на территории России. После этого Приморский край представят на крупнейших турплощадках АТР.
По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, самопрезентация региона создает имидж благоприятного туристического направления, главными критериями которого являются такие факторы, как безопасность, качество предоставляемых услуг и насыщенный спектр предложений по различным турпродуктам.
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