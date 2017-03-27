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В китайской провинции Хэйлунцзян пройдут дни Приморского края

27 Марта 2017, 17:18 | Приморье

Мероприятия будут интегрированы в программу четвертого Российско-Китайского ЭКСПО с 15 по 19 июня. Об этом стало известно в ходе совещания, которое провел вице-губернатор Приморья Евгений Полянский.

Как сообщил директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков, в этом году деловая часть ЭКСПО пройдет под лозунгом «Россия и Китай: новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, развитие инноваций». Помимо мероприятий, направленных на расширение связей между двумя странами в области экономики, образования, культуры и спорта, в программу выставки также войдут мероприятия Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян.

«Решение провести презентацию нашего края в рамках Российско-Китайского ЭКСПО закономерно: интеграция в программу большого международного события позволит значительно увеличить количество участников как с нашей, так и с китайской стороны, что, в свою очередь, положительно скажется на расширении партнерских взаимоотношений между регионами», – сообщил глава ведомства.

Евгений Полянский: Провинция Хэйлунцзян – наш стратегический партнер, на долю этого региона приходится треть всего внешнеторгового оборота Приморья с Китаем. В прошлом году Дни провинции в Приморском крае прошли с большим успехом. Мы должны так же достойно представить Приморье на китайской территории

Сейчас формируется основная повестка Дней Приморья в китайской провинции. Планируется, что главной темой мероприятий станет сотрудничество в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания. В рамках экономического блока программы состоится презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Приморского края, пройдут b2b-встречи между российскими и китайскими предпринимателями.

Также в программе предусмотрены культурно-развлекательные мероприятия с участием ведущих творческих коллективов Приморья, спортивные соревнования по ушу, настольному теннису, футболу, хоккею. Для жителей и гостей города Харбина проведут мастер-классы по русскому языку.

«Провинция Хэйлунцзян – наш стратегический партнер, на долю этого региона приходится треть всего внешнеторгового оборота Приморья с Китаем. В прошлом году Дни провинции в Приморском крае прошли с большим успехом. Мы должны так же достойно представить Приморье на китайской территории», – подчеркнул заместитель главы региона.

Отметим, Дни провинции Хэйлунцзян в Приморском крае состоялись в ноябре 2016 года. На разных площадках прошло более 20 мероприятий по нескольким направлениям сотрудничества, участие в которых приняли более 500 человек. Открыл Дни провинции форум делового сотрудничества, который собрал на своей площадке 117 китайских компаний, а также приморских предпринимателей. По результатам встреч b2b был подписан ряд соглашений на общую сумму более 10 миллиардов рублей. В рамках дней состоялись также лекции по традиционной китайской медицине, конгресс по российско-китайскому научно-техническому сотрудничеству, выставка вышивки, кинопоказы, кулинарный конкурс среди российских и китайских студентов и спортивные соревнования.

Напомним, договоренность о проведении перекрестных дней соседних регионов России и КНР была достигнута между Губернатором края Владимиром Миклушевским и главой китайской провинции Лу Хао в ходе первого Восточного экономического форума в Приморье. По мнению руководителей регионов, мероприятие позволит расширить рамки двустороннего торгово-экономического и культурного сотрудничества.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: хэйлунцзян  экспо 



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