Рыбаки Приморья увеличили на 6% вылов сельди, минтая и трески

Рыбодобывающие предприятия Приморья выловили более 275,5 тысяч тонн водных биоресурсов. Объем вылова увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, приморские рыбаки увеличили вылов сельди, минтая и трески.



«По состоянию на 15 марта выловлено 217 794 тонн минтая, что на 748 тонн больше уровня прошлого года. Более чем на 16 тысяч тонн увеличился вылов сельди – до 45 815 тонн. Трески добыто 4 615 тонн – это на 943 тонны больше аналогичного периода прошлого года», – сообщили в ведомстве.



Всего с начала года выловлено 275 535 тонн водных биоресурсов, рост составил 106% к уровню 2016 года.



Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.



Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.



«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – подчеркивал глава региона.



Владимир Миклушевский отмечал, что неизменно высокое качество рыбной продукции из Приморья знают далеко за пределами России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.