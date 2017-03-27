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Рыбаки Приморья увеличили на 6% вылов сельди, минтая и трески

27 Марта 2017, 16:18 | Приморье

Рыбодобывающие предприятия Приморья выловили более 275,5 тысяч тонн водных биоресурсов. Объем вылова увеличился на 6% по сравнению с прошлым годом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, приморские рыбаки увеличили вылов сельди, минтая и трески.

«По состоянию на 15 марта выловлено 217 794 тонн минтая, что на 748 тонн больше уровня прошлого года. Более чем на 16 тысяч тонн увеличился вылов сельди – до 45 815 тонн. Трески добыто 4 615 тонн – это на 943 тонны больше аналогичного периода прошлого года», – сообщили в ведомстве.

Всего с начала года выловлено 275 535 тонн водных биоресурсов, рост составил 106% к уровню 2016 года.

Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.

«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – подчеркивал глава региона.

Владимир Миклушевский отмечал, что неизменно высокое качество рыбной продукции из Приморья знают далеко за пределами России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рыбная отрасль  биоресурсы 



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Комментарии

  • Псевдоним20:56, 27.03.2017#

    увеличили квоту добычи , и обрушили весь рынок, сначала цену подняли на селедку, минтай, а потом резко опустили , и что делать теперь тем компаниям которые брали по высоким ценам ?, убытки просто колосальные понесли , рынок законопатили селедкой и минтаем , покупательная способность у людей резко упала, рынок перенасытили, и большинство компаний закупавших сельдь и минтай теперь несут убытки , добывающие компании резко начали снижать цены , рынок стал не предсказуем , такого хаоса никогда не было и не должно быть .

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