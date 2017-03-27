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Tele2 приглашает студентов Приморья на стажировку
Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о старте отбора участников профессиональной стажировки для студентов вузов Приморья.
Как сообщили в пресс-службе приморского филиала компании, программа Tele2 Praktik рассчитана на студентов старших курсов и выпускников вузов. Она предоставляет уникальную возможность получить практический опыт работы в крупной телекоммуникационной компании. Во Владивостоке стажировка будет проводиться по следующим направлениям: техническое, продажи, маркетинг и финансы.
Кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора: собеседование, тестирование и бизнес-игру. Финалисты на два летних месяца станут частью команды профессионалов. Стажеры с первого дня будут вовлечены в реализацию масштабных проектов Tele2, смогут принять участие в тренингах и перенять ценный опыт от своих наставников.
По окончании двухмесячной летней программы руководители проведут оценку работы практиканта. Участники программы Tele2 Praktik, показавшие наилучшие результаты, смогут остаться в компании на пролонгированную программу стажировки – она предполагает частичную занятость и позволяет совмещать учебу и работу в течение учебного года. На протяжении всего срока стажировки Tele2 выплачивает участникам заработную плату и обеспечивает социальные гарантии.
Для того, чтобы подать заявку на участие в программе Tele2 Praktik, необходимо заполнить анкету на сайте tele2.ru.
Это не первый проект, которым Приморский филиал Теле2 вносит вклад в развитие деловой среды региона. В частности Приморский филиал стал спонсоров прповедения XIII Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года».
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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