Tele2 приглашает студентов Приморья на стажировку

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявил о старте отбора участников профессиональной стажировки для студентов вузов Приморья.

Как сообщили в пресс-службе приморского филиала компании, программа Tele2 Praktik рассчитана на студентов старших курсов и выпускников вузов. Она предоставляет уникальную возможность получить практический опыт работы в крупной телекоммуникационной компании. Во Владивостоке стажировка будет проводиться по следующим направлениям: техническое, продажи, маркетинг и финансы.

Кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора: собеседование, тестирование и бизнес-игру. Финалисты на два летних месяца станут частью команды профессионалов. Стажеры с первого дня будут вовлечены в реализацию масштабных проектов Tele2, смогут принять участие в тренингах и перенять ценный опыт от своих наставников.

По окончании двухмесячной летней программы руководители проведут оценку работы практиканта. Участники программы Tele2 Praktik, показавшие наилучшие результаты, смогут остаться в компании на пролонгированную программу стажировки – она предполагает частичную занятость и позволяет совмещать учебу и работу в течение учебного года. На протяжении всего срока стажировки Tele2 выплачивает участникам заработную плату и обеспечивает социальные гарантии.

Для того, чтобы подать заявку на участие в программе Tele2 Praktik, необходимо заполнить анкету на сайте tele2.ru.

Это не первый проект, которым Приморский филиал Теле2 вносит вклад в развитие деловой среды региона. В частности Приморский филиал стал спонсоров прповедения XIII Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года».

Юрий РОГОВ.