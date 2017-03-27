Рыбаки Приморья просят заступиться за углохвостую креветку

Креветочный промысел попал под секвестр. Старания рыбаков и вложенные в организацию промысла денежные средства привели к тому, что рыбопромышленники сумели нарастить объем добычи в подзоне Приморского края

Заместитель главы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ поручил ВНИРО проверить выводы СахНИРО о целесообразности сокращения сроков промысла углохвотстой креветки на западном Сахалине.

В этом году промысловики, добывающие углохвостую креветку, могут недоловить несколько тысяч тонн. Неожиданный сюрприз промысловикам преподнесло министерство сельского хозяйства РФ. Оно издало приказ о регулировании промысла углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2017 г. Согласно документу сроки промысла значительно уменьшаются. При этом участники рынка утверждают, что углохвостая креветка западного Сахалина только в прошлом году была открыта к промыслу, и в данный момент у регулятора отсутствует промысловая статистика, которая могла объяснить увеличение сроков промыслового запрета.

Оставили всего четыре

Опубликованный приказ Минсельхоза от 30 января 2017 г. № 39 «Об установлении ограничения рыболовства креветки углохвостой в Западно-Сахалинской подзоне в 2017 г.» предусматривает, что вылов этого объекта на участке в 12-мильной зоне, будет запрещен до конца февраля и в период с 1 июля по 31 декабря. Запреты не распространяются на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Ограничение сроков промысла может серьезно сказаться на общем вылове этого морепродукта. Примечательно, что борьба против разного рода административных барьеров, мешающих развитию промысла углохвостой креветки, идет уже несколько лет. Два года назад заместитель Росрыболовства Василий СОКОЛОВ, на Дальневосточном научно-промысловом совете обещал рыбакам издание приказа ФАР о выводе углохвостой креветки Западно-Сахалинской подзоны из перечня ОДУ, для того чтобы российская рыбная промышленность получила доступ к пяти тысячам тонн этого ресурса, который наука разрешает добыть в этом районе. Обещание сдержал, но набирающий обороты промысел, неожиданно получил «подножку».

Напомним, что углохвостая креветка является объектом, который разрешается ловить в рамках возможного вылова по заявительному принципу, без наделений компаний квотами. По мнению представителей отраслевой науки, этот объект был недооценен, и биологические особенности, а именно цикличные вспышки численности оставили этот объект без внимания промысловиков. Однако руководители Росрыболовства неоднократно заявляли, что у добычи углохвостой есть будущее, и что рыбаки должны начать освоение недооцененного ресурса. В 2016 году заместитель руководителя ФАР Василий Соколов отчитался перед рыбаками, что в 2017 году проблем с добычей этого объекта не будет.

Стремление Росрыболовства организовать как можно быстрее промысел углоховостой креветки обусловлено сразу несколькими причинами. По данным научных съемок ТИНРО-Центра проведенных в 2015 годах, промысловый запас 46 тысяч тонн, поэтому возможный вылов определен в 5000 тонн. Однако есть важнейший момент, как отмечают представители ТИНРО-Центра численность этого объекта подвержена значительным изменениям. Она может снижаться и внезапно повышаться в 4 раза, поэтому ресурс не вносят в перечень объектов, на который останавливается режим общедопустимых уловов. (ОДУ)

Между тем, есть отдельное поручение президента РФ Владимира ПУТИНА, который поручает Росрыболовству принять все меры к тому, чтобы объекты в режиме возможного вылова максимально осваивались. Поэтому ряд компаний поддержал призыв чиновников Росрыболовства и, несмотря на бизнес-риски, предприятия стали выставлять флот. Сегодня на промысле работают такие компании как «Босантур два», «Магаданрыба» и ряд других. Старания рыбаков и вложенные в организацию промысла денежные средства привели к тому, что рыбопромышленники сумели нарастить объем добычи в подзоне Приморского края.

Удар по импортзамещению

Успехи рыбаков сформировали спрос на эту продукцию. Углохвостая креветка сегодня самая доступная по цене для российского потребителя. Стоимость углохвостой креветки в районе 350 рублей за кг., это минимальная цена на дикую дальневосточную креветку. Для сравнения северная креветка, которая сегодня основной продукт в сегменте российской дикой креветки стоит более 700 рублей за килограмм. Сегодня компании, добывающие углохвостую креветку, выполняют задачу импортозамещения, и, казалось бы, что государственные органы власти должны поддерживать отечественного потребителя, однако сокращение сроков промысла является необъяснимым.

«Компании, работающие на объекте, могут недоловить половину из объемов возможного вылова. В данный момент район промысла закрыт льдом. Более того льды в этом районе в это время каждый год. С начала года мы успели поймать 200 тонн, но теперь получается, что в следующем году мы не можем ловить даже в начале года, - рассказывает учредитель компании «Босантур два» Олег МЯЧИН. – В прошлом году наша компания добыла тысячу тонн. Промысел для многих компаний новый, не один год ушел на наработку промысловых схем, на приобретение дополнительных единиц флота. Наша компания под этот объект приобрела дополнительно специализированное судно. В этом году планировали добыть 2 тысячи тонн. Однако теперь, когда срок промысла сократился до 4 месяцев, прогнозировать объемы добычи очень сложно. Скорее всего, пятитысячный объем возможного вылова определенный наукой не будет выбран предприятиями».

Неофициальная версия связывает запрет с лоббизмом своих сахалинских коллег. Согласно этой версии, крупные компании, работающие на промысле северной креветки, стараются убрать из района промысла креветколовов, работающих на промысле ухглохвостой из-за возможной подмены добываемого объекта.

Работающие в море рыбаки заявляют, что массовую подмену объекта сложно выполнить технически. «Северная креветка имеет совсем другой размерный ряд, чем углохвостая. Она гораздо больше и визуальное сходство может быть только у мелкой северной, но для этого ее нужно отсортировать. То есть вытряхнуть улов из трала, спустить в цех, там отобрать мелкую креветку, которая потом будет сварена и заморожена. Крупную северную креветку в этом случае придется выкинуть, а какой будет выход мелкой?».

Группа научных сотрудников ТИНРО–Центра опровергает даже биологическую возможность подмен. В журнале «Известия ТИНРО» авторы научной статьи, посвященной исследованиям запасов углохвостой креветки в последние годы, Дмитрий ЮРЬЕВ и Владислав ЛУКЬЯНОВ утверждают: «Траловые уловы практически состояли из одной углоховостой креветки, минимальный объем приловов состоял из мелкой камбалы, сельди и мелких шримсов. Не было найдено ни одной северной креветки», - написано в научной работе.

В хабаровском филиале ТИНРО - Центра озвучивают другую версию. Заместитель директора Герман НОВОМОДНЫЙ, рассказывает, что креветка этого вида формируется в значительные промысловые скопления перед нерестом только весной, при этом у нее самые высокие вкусовые качества. А вот зимой и осенью вкус хуже, да и поймать ее тяжелее.

Однако это научное объяснение выглядит как-то очень слабым, ведь, как правило, любой объект морского промысла перед нерестом и в период нереста ловится лучше. Однако правила рыболовства допускают промысел и после нереста. Также можно задаться вопросом - промысел каких объектов опирается на незначительное понижение вкусовых качеств? При этом научный труд, основанный на результатах исследований, указывает, что закрывать промысел нужно летом на несколько месяцев в период линьки, и открывать осенью до конца года.

Ждем дефицит

Проблемой уменьшения количества промыслового времени на западном Сахалине заинтересовалось руководство отрасли. В очередной раз спасать промысел вынужден Василий СОКОЛОВ. «По моему поручению ВНИРО внимательно ознакомится с доводами сахалинских научных сотрудников. Логика принятия решения опирается на то, что район промысла это Татарский пролив, а значит и регулироваться он должен по единым правилам. То есть такой же срок запрета сегодня действует в подзоне Приморья. Однако Росрыболовство заинтересовано в полном освоении 5 тысяч тонн этой креветки. Мы внимательно проанализируем итоги года и при необходимости увеличим сроки добычи и на западном Сахалине и в подзоне Приморья».

Пока рыбаки ждут будущих корректировок промысла, эта креветка покоряет российский рынок. В том, что углохвостая креветка продукт исключительно российского рынка не сомневаются в торговых компаниях. Оптовики утверждают, что сегодня эта самая востребованная позиция из всей креветочной линейки в России. Большая часть добытой российскими рыбаками углохвостой креветки идет на российский рынок, - рассказывает учредитель компании «Босантур два» Олег МЯЧИН. – В 2015 году мы поставили на отечественный рынок около 500 тонн, в 2016 году почти тысячу тонн. Нам и другим компаниям удалось сделать продукт узнаваемым и востребованным. Мы продаем этот продукт в Сибирский регион и центральную Россию. Даже в рознице он стоит менее 500 рублей за килограмм, что делает его доступным для многих слоев населения. Теперь сложно прогнозировать вылов.

Юрий РОГОВ.