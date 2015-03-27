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Марина ЛОМАКИНА: Основной задачей ХI краевой Бизнес–Премии является формирование объективной картины лидерства в регионе
Участников Премии приветствует председатель совета некоммерческого партнерства СРО «Региональное объединение строителей Приморского края» - спонсор Краевой Бизнес-Премии.
- Наше объединение строителей уже третий год спонсирует проведение краевой Бизнес-Премии и всякий раз с надеждой поддержать бизнес-ростки экономики родного региона. Традиционно конкурс предоставляет участникам возможность для конструктивного обмена мнениями по ключевым вопросам, интеграции связей, использованию передового опыта. Нынешняя Премия становится удобной площадкой для обмена опытом и выработки единых подходов к стабильному развитию предпринимательства в Приморском крае. А основной задачей Премии является формирование объективной картины лидерства. И широкое представительство экспертов – тому гарантия.
Девиз нашего партнерства «Объединяя лучших, строим будущее». И хочется выразить надежду, что в период кризиса администрация Приморского края поможет строителям оживить стройки, привлекая к реализации проектов ТОР местные компании. Тогда в следующем году будет больше номинантов среди представителей одной из важнейших отраслей экономического прорыва – строительства.
Желаю всем установления новых деловых контактов, содержательной и плодотворной работы.
Справка. Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей Приморского края» (НП СРО «РОС ПК») является саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих все виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. НП СРО «РОС ПК» было создано 18 сентября 2008 года. Сегодня членами «РОС ПК» являются 154 строительных организаций и предприятий. Офис НП расположен в г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 3, офис 37, тел./факс: (423) 253-02-08, 253-23-43, e-mail: npspk@mail.ru, www.ros-pk.ru
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.
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