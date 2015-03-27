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Игорь ПОЛЬЧЕНКО: Бизнес-Премия помогает предпринимателям объединиться

27 Марта 2015, 16:01 | Приморье

Участников XI Бизнес-Премии Приморского края приветствует президент Группы компаний «Транзит-ДВ» - спонсор Бизнес-Премии-2014

- Хотелось бы отметить тот факт, что Бизнес-Премия Приморского края проводится уже в 11-й раз. Это говорит о значимости этого конкурса для предпринимателей и бизнесменов Приморья. За время своего существования Бизнес-Премия заработала высокий авторитет благодаря открытости процедуры отбора претендентов и соответствия победителей конкурса их репутации в предпринимательской среде. 

Я считаю проведение Бизнес-Премии важным и полезным событием, поскольку, с одной стороны, вижу в этом конкурсе жест публичного признания роли бизнеса, выражение лояльности общества к предпринимателям, - того, что называется социальным партнерством.  

С другой стороны, Бизнес-Премия – это еще одно средство для формирования своего предпринимательского сообщества, которое обеспечит дальнейшее развитие Приморского края. Частный бизнес – это надежда нашей страны, это тот «паровоз», который вывезет ее экономику, который обеспечит граждан работой и оживит социально-культурную среду. Бизнес-Премия помогает предпринимателям объединиться, открыть новые лица и определить тех, на кого нужно равняться.

В свою очередь Группа компаний «Транзит-ДВ» намерена и дальше поддерживать проведение этого конкурса. ГК «Транзит-ДВ» - это флагман в сфере транспортно-логистических услуг на Дальнем Востоке. Свое пароходство, свой нефтеналивной  терминал, наработанные годами деловые связи по всему миру и, самое главное, команда преданных общему делу профессионалов позволяют нашему холдингу успешно развиваться в непростых экономических условиях.  И не только развиваться, но и использовать свои силы и ресурсы для улучшения среды, в которой мы живем и трудимся. Не даром девиз ГК «Транзит-ДВ» – «Мы строим мир, которому люди хотят принадлежать». 

Напоследок хочу поблагодарить организаторов Бизнес-Премии и пожелать успехов ее участникам.

Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Транзит-ДВ  польченко  бизнес-премия 



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Комментарии

  • Екатерина19:04, 02.04.2015#

    Работаю с данной компанией по офисной мебели не первый год и хочу отметить , что эти мои самые любимые клиенты! В офисе у них царит очень доброжелательная обстановка. Видно, что к сотрудникам они относятся с уважением. Есть фирменный стиль компании. Приятно работать с Вами. Игорь, а Вам огромное спасибо за эту возможность! Успехов и побед Вам в делах!

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