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Елена БАРКОВА: Бизнес-профиль Приморья меняется
17 марта началось голосование в первом туре XI Бизнес-Премии Приморского края. Выбрать 20 финалистов из 75 компаний и 25 топ-менеджеров будет нелегко даже экспертам. Побочные явления экономических санкций против России внесли свои коррективы в бизнес-профиль Приморья. В первую очередь – в отраслевом раскладе. Елена БАРКОВА, исполнительный директор Оргкомитета XI Бизнес-Премии рассказала газете «Золотой Рог» о том, как проходит голосование:
ТОП-25 выстроен по алфавиту. Но, напомню, рейтинговый отбор по номинациям «Компания года», «Менеджер года», «Социально-ответственный бизнес» и «Развивающийся бизнес» осуществлялся по финансово-экономическим показателям 2014 года среди компаний с полумиллиардной выручкой по принципу эффективности бизнеса и темпам прироста в минувшем году.
Конечно, конъюнктура изменившегося спроса не могла не сказаться на структуре высокорентабельных компаний. Второй год подряд резко прирастают компании, занимающиеся перевалкой нефтепродуктов и бункеровкой судов. Впрочем, для этого экспертам не надо оперировать цифрами. Любой житель побережья может наблюдать обилие большегрузов на акваториях и рейде портов и портпунктов края. Перекос? Да, наверное. Когда «АэроМар» прирастает в доходах (при этом, отметим, обеспечивает стабильность авиасообщения в аэропорту Владивостока), а сам международный аэропорт опустился ниже ватерлинии рентабельности, понимаешь: не все благополучно в структуре ценообразования, особенно социально ориентированного бизнеса.
Впрочем, по массовому присутствию в ТОПах 11-й Бизнес-Премии участников топливного рынка обошли стивидоры. Бурное развитие терминалов в бухте Врангеля и окрестностях Находки - тому подтверждение. Европейские санкции лишь усилили транспортные потоки в восточном направлении. И даже девальвация рубля, падение импорта не смогли становить рост экспортно ориентированных предприятий Приморья. Например, рыбаков.
Минувший год для рыбацкой отрасли Дальнего Востока начинался под прессом силового и общественного давления. Общественная обструкция продолжается, вплоть до абсурда типа: «Жители Белокаменной голодают без живого камчатского краба, который гонят на экспорт мимо стола рядового россиянина». Между тем, судя по налогообложению наших рыбацкий компаний, государственная политика «Рыба - на родной берег» приносит отдачу. Конечно, при всем желании скормить россиянам вместо форели весь минтай, который составляет половину дальневосточных уловов, он будет идти на экспорт и поддерживать рыбаков на плаву. И в фарватер флагманов рыбацкого флота - «Преображенская БТР», «Находкинская БАМР», «Ролиз» - сегодня набирают вес и выстраиваются бывшие колхозы «Новый мир», «Приморец», «Огни Востока» и новые аквапроизводства «КВЭН», «Наяда», «Акватехнологии» и т.д.
Год назад впервые широко заявили о своей роли в экономике Приморья сельскохозяйственные предприятия. К лидерам агропромышленных холдингов «Ратимир», «Михайловский бройлер», «Си-Айс» (товарная марка «Планета витаминов») добавились развивающиеся крестьянские хозяйства. Финансовая поддержка агропрома из бюджета дает реальную отдачу, обеспечив бурный рост сельскохозяйственных производственных кооперативов. В номинациях Премии сегодня мы видим «Искру» из Октябрьского района, «Кировский» - из Кировского, «Компанию «Армада» из Уссурийска, «Хендэ Михайловка Агро». Это внушает надежду, что призыв к импортозамещению обретет реальный тренд в экономики.
Как правило, бурный рост бизнеса в кризисные времена происходит в незаполненных нишах рынка, обеспечивая переток торгового капитала. Это мы можем наблюдать в стройиндустрии, где за последние год-два появились новые производства, замещающие импортные поставки строительных материалов. А вот отсутствие крупных заказов и стимулирования строительной отрасли края дальше заявлений о громких проектах дело не сдвинулось Мелкие подрядчики перебиваются заказами точечной застройки. Потери приморского бизнеса после строительного бума-2012 продолжаются.
Зато внушают оптимизм перемены в системе жизнеобеспечения и комфорта жизни, где наряду с развитием клиентоориентированных сетей медицины появился завод «Ист-Фарм» и гостиничный комплекс международного стандарта «Теплое море». А помимо государственного театра оперы и балета, бизнес развивает, и не безуспешно, индустрию развлечений.
Нет, далеко не все успехи в приморском бизнесе увязаны с сиюминутной конъюнктурой глобального рынка или аффилированностью бизнес-элиты с властями. Талантливые менеджеры, наперекор тенденциям, обеспечивают долгосрочный успех компаний. И потому самая интересная номинация Премии – «Менеджер года». Увы, здесь список обновляется медленно. Начавшийся в конце «нулевых» отток талантливых менеджеров, особенно в российских вертикально интегрированных холдингах, а сегодня еще - и в структуры местной власти, может обернуться тем, что обеспечить бизнес-прорыв будет некем. Или приморская земля не оскудела предпринимательскими талантами?
Право ответить на этот вопрос мы предоставляем вам, дорогие эксперты, голосуя за финалистов…
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru.
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