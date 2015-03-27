Разработан механизм получения патента на работу в Приморье

В России утвержден механизм выдачи патентов на работу иностранным гражданам. Соответствующий порядок прописан в Административном регламенте выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По информации краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, иностранные граждане, желающие работать на территории Приморья, теперь могут ознакомиться с полным перечнем необходимых для получения патента документов.

"С 1 января 2015 года граждане СНГ, прибывающие в Приморье в безвизовом порядке, могут при наличии патента работать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подробно о том, какие документы необходимо подать, сколько займет времени оформление документов, какие есть основания для отказа в выдаче патента, а также всю подробную информацию для работодателей теперь можно узнать в новом разъясняющем документе", - сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.