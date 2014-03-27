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"Сименс Финанс" инвестирует в отрасль грузоперевозок на Дальнем Востоке
Компания ООО «Система» занимается автомобильными грузоперевозками с 2009 года. Предприятие осуществляет транспортировку грузов с Владивостока по направлениям: Артем, Находка, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Чита и Нерюнгри. Кроме того, ООО «Система» оказывает услуги по экспедированию машин, перевозимых морским транспортом. За 5 лет работы компания сумела выстроить партнерские взаимоотношения с рядом известных организаций, в том числе с крупными федеральными предприятиями по продаже автомобилей в России.
История сотрудничества ООО «Система» и ООО «Сименс Финанс» началась с апреля 2011 года. С тех пор лизинговая компания приобрела для клиента 14 тягачей, 10 полуприцепов на выгодных условиях по программе экспесс-лизинга.
«Благодаря совместной работе с «Сименс Финанс» мы полностью обновили парк грузового транспорта, не отвлекая собственные средства на покупку, при этом предложенный график лизинговых платежей позволил нам оптимально распределить финансовую нагрузку. Стоит отметить, что финансовый партнер при сопровождении проектов показал первоклассную оперативность и высокий уровень сервиса. Мы планируем продолжить сотрудничество с «Сименс Финанс» и в дальнейшем, - комментирует собственник бизнеса, Максим Турков
«Компания ООО «Система» зарекомендовала себя в качестве надежного партнера с безупречной финансовой репутацией, - отмечает Оксана Буняк, директор Владивостокского офиса «Сименс Финанс». – Мы очень ценим доверительные отношения, которые возникли между нашими компаниями и надеемся на долгосрочное партнерство с ООО «Система»
«Сименс Финанс» во Владивостоке:
ул. Западная, 7
Тел.: (423) 202-25-25
ООО «Сименс Финанс» - лизинговая компания с иностранными инвестициями, один из крупнейших негосударственных лизингодателей России. «Сименс Финанс» предоставляет эффективные финансовые решения для приобретения транспорта, техники и оборудования для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий страны. Кроме того, лизинговая компания инвестирует в приобретение современного оборудования, произведенного «Сименс» и оборудования с комплектующими «Сименс». За 14 лет компания реализовала более 10 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. Региональная сеть «Сименс Финанс» включает 22 офиса в крупнейших российских городах. По состоянию на 01.10.2013 портфель компании превысил 19,2 млрд руб., объем нового бизнеса за 9 месяцев 2013 года составил 17,9 млрд руб. Более подробная информация доступна на сайте: www.siemens.ru/finance
Доп. справка об SFS
Финансовое подразделение «Сименс» (Siemens Financial Services; SFS) - международный провайдер финансовых услуг в сегменте B2B. Международная сеть финансовых компаний, координируемых Siemens Financial Services GmbH в Мюнхене, объединяет более 2,800 сотрудников по всему миру. SFS поддерживает «Сименс», а также другие организации, сосредоточившись, в частности, на секторах Энергетика, Индустрия, Инфраструктура и Города, а также Здравоохранение. По состоянию на 30 сентября 2013 г. совокупная стоимость активов SFS достигла 18,6 млрд евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.com/finance
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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