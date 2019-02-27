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За экологической обстановкой на "Терминале Астафьева" теперь следят еще и онлайн

27 Февраля 2019, 16:19 | Приморье
 
Здесь торжественно открылся центр управления предприятием
 
Теперь не только специалисты, но и жители мыса Астафьева могут онлайн наблюдать за результатами исследований и работой на предприятии пылеулавливающих устройств. Центр управления предприятием работает уже месяц. После тестирования его презентовали жителям мыса Астафьева, которые обеспокоены экологической ситуацией. А во вторник, 26 февраля, ноу-хау показали общественникам, журналистам, представителям власти и других стивидорных компаний.
 
— Ситуация изменилась кардинально, раньше информация была разобщена по отделам и службам. Специалисты находились в разных помещениях. Сейчас в одном месте находятся все ключевые специалисты, которые ведут мониторинг экологической обстановки и работы предприятия. Эффективность возросла, тем более теперь жители могут позвонить на горячую линию и передать замечания, если они есть. Нам важна обратная связь. Центр создан, чтобы не допускать, пресекать пыление, тогда у нас с экологической обстановкой будет все хорошо,— рассказал начальник отдела системного администрирования Дмитрий Дарган.
 
Шесть сотрудников 24 часа в сутки следят за происходящим в терминале, в том числе и за перемещением пыли. Десятки камер видеонаблюдения передают информацию онлайн. Два датчика круглосуточно производят мониторинг концентрации вредных веществ в воздухе. Здесь же обрабатываются метеосводки и прогнозируется ситуация на следующий день. Центр создан, чтобы не допускать распространение пыли от угля и предупреждать внештатные ситуации, которые могут возникнуть из-за погоды.
 
— Терминал по всему периметру закрыт пылезащитными экранами высотой от 21 до 25-ти метров. Сваи бурили в глубину на 15 метров. Проведена сложная, тяжелая работа. Экраны держат более 300-от фундаментных конструкций, каждая имеет 12 свай. Система гашения ветра и пылеподавления – это был первый этап огромной работы по переходу на закрытую перевалку угля, — поясняет руководитель предприятия Руслан Кондратов.
 
Экологическую обстановку мониторят как на самом предприятии, так и за его пределами. Датчик установлен в районе улицы Астафьева, 3. Показания еще с шести разных мест на мысе анализируют специалисты в лаборатории. В самом терминале работают пылеподавляющие пушки: четыре больших стационарных и 12 установленных локально.
 
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Теги: экология  уголь  Терминал Астафьева 



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