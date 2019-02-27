Один из крупнейших угольных портов Приморья недосчитался прибыли

Все дело в сокращении поставок угля

АО «Торговый порт Посьет» («Порт Посьет», входит в транспортный дивизион группы «Мечел») в 2018 году сократило чистую прибыль почти в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом, до 787,8 млн рублей. При этом себестоимость выросла на 2,8%, до 745,526 млн рублей.

«Порт Посьет» в 2018 году перевалил 5,302 млн тонн угля на экспорт, что на 10,2% меньше, чем в 2017 году. При этом вложения группы «Мечел» в создание автоматизированного терминала в порту в рамках техперевооружения превышают 4 млрд рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»: «Порт Посьет», расположенный на побережье Японского моря, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем и КНДР. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий «Мечела». Перевалочные мощности порта позволяют перегружать на экспорт до 9 млн тонн угольной продукции в год.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток