Уголь штурмует Приморье

Местные порты будут загружены, но вряд ли на полную мощность

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ждет роста перевалки угля на экспорт через порты Приморского края. В частности, на 2019 год намечен запуск третьей очереди АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту), что позволит увеличить перевалку на терминале с 23,2 млн до 40 млн тонн. При этом участники рынка отмечают, что с вводом новых портовых мощностей неизбежно обострится конкуренция между стивидорами, причем явно не в пользу неспециализированных терминалов.

В целом по России в текущем году РЖД прогнозируют рост погрузки каменного угля на 3,5%, до 388,1 млн тонн. При этом экспорт, по оценкам монополии, будет расти опережающими темпами - на 5%, до 216,7 млн тонн. В 2018 году погрузка увеличилась на 4,5%, до 374,9 млн тонн (в том числе, на экспорт - на 7,3%, внутри страны - на 1,4%).

Спрос на уголь внутри страны будет, в частности, обеспечен запуском обогатительных фабрик «Увальная» (АО «Управляющая компания «Сибирская», мощность - до 4 млн тонн в год) и на разрезе Краснобродский Южный (одноименное ООО, 1,5 млн тонн) в Кемеровской области, дополнительного корпуса фабрики «Тугнуйская» (АО «Разрез Тугнуйский», Бурятия, +1,7-3,4 млн тонн). Кроме того, по мнению компании, росту спроса на уголь для нужд энергетики будет способствовать ожидаемый в 2019 году запуск Совгаванской ТЭЦ (Хабаровский край).

Кемеровский задел

Вместе с тем, прошлой осенью РЖД отмечали, что ожидаемому росту погрузки как на маршрутах внутри РФ, так и на экспорт в первую очередь будет способствовать прогнозируемое отраслевыми экспертами и крупнейшими компаниями увеличение добычи угля.

«По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, к 2019 году прирост добычи только в Кузбассе может превысить 20 млн тонн (в 2018 году - 273,4 млн, в 2019 году - 297,4 млн), что будет достигнуто как за счет увеличения добычи на действующих шахтах и разрезах, так и за счет разработки новых месторождений», - говорится в проекте финансового плана РЖД на ближайшую трехлетку.

В частности, в текущем году планируется ввести несколько участков горных работ в Кузбассе – «Октябрьский», «Бунгурский-7» (ЗАО «Стройсервис», мощность - 1,2 млн и 1,5 млн тонн в год соответственно), участок открытых работ шахты «Томская» (ООО «Распадская угольная компания», 1,3 млн тонн), «Камышанский Западный» и «Новоказанский-2» (ООО «Ресурс», мощности 0,5 млн и 1 млн тонн соответственно), «8 Марта-2» (ООО «Сиб-

энергоуголь», 1 млн тонн).

Азия ждет

Также монополия указывала на увеличение добычи «с учетом сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры». «Несмотря на ожидаемое рядом экспертов снижение цен на мировом рынке (согласно прогнозу World Bank от апреля 2018 года, цены на уголь в 2019 году будут ниже уровня 2018 года на 11,8%, KPMG по оценке от августа 2018 года ожидает снижение цен на уровне 11,1%), их уровень останется достаточно высоким. Согласно оценке KPMG, средние цены на энергетический уголь прогнозируются на уровне $85 за тонну, на высококачественный коксующийся уголь - $157 за тонну)», - отмечали РЖД.

Уменьшение цен будет связано как с ожидаемым увеличением предложения со стороны австралийских и колумбийских предприятий, так и с прогнозируемым снижением спроса со стороны европейских стран и Китая в связи с реализацией экологических программ. Сокращения спроса со стороны других потребителей азиатского региона не ожидается.

В то же время, по словам замглавы РЖД Алексея ШИЛО, треть самых грузонапряженных линий сети - 8 тыс. из 24 тыс. км - сегодня перегружены. До 2025 года, отметил топ-менеджер, будет построено более 3,6 тыс. км главных путей в северо-западном, азово-черноморском и восточном направлениях, что позволит нарастить вывоз угля.

Перевооружение уже началось

Чтобы снять инфраструктурные ограничения в восточном направлении, планируется построить 2,32 тыс. км главных путей и 32 разъезда, обходы станций Тайшет и Чита, а также участка Шкотово-Смоляниново (Приморский край), электрифицировать направления Волочаевка-II (Еврейская автономная обл.) - Комсомольск-на-Амуре-Сортировочный - Советская Гавань (Хабаровский край). Кроме того, предполагается ввести в эксплуатацию мост через реку Амур, усилить устройства тягового электроснабжения и реконструировать 53 станции.

Для повышения надежности грузоперевозок в адрес морских портов Находкинского узла в Приморье РЖД усиливают электроснабжение на участке Смоляниново – Находка.

Как сообщает официальное издание Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал РЖД), оборудование для модернизируемых тяговых подстанций Фридман и Анисимовка уже поступило во Владивостокскую дистанцию электроснабжения. Обновление первой подстанции планируется завершить в конце этого года, второй – в 2020 году.

Обе подстанции расположены на перевальных перегонах со сложными планом и профилем пути – с уклонами круче 26 тысячных и кривыми малого радиуса.

Как отмечает издание, при интенсивном движении составов весом более 6 тыс. тонн контактная сеть испытывает значительную нагрузку.

Для повышения надежности электроснабжения требуется реконструкция подстанций с установкой дополнительного, третьего, трансформатора.

«Из-за особенностей рельефа участка два трансформатора каждой подстанции постоянно работают параллельно, из-за чего в условиях нынешнего размера движения достаточно сложно проводить их техническое обслуживание и текущий ремонт, отметили во Владивостокской дистанции электроснабжения. К тому же, назрел вопрос сокращения межпоездного интервала для дальнейшего увеличения перевозок к морским портам Находкинского узла. Благодаря третьему агрегату на подстанциях появляется резервный трансформатор, что дает больше возможностей для проведения регламентных работ», - сообщает издание.

С расчетом на «Веру»

Аналогичные работы предстоят и на подстанции Смоляниново, реконструкция которой начнется в этом году. Увеличение мощности подстанции продиктовано не только растущим грузопотоком в направлении Находки, но и появлением нового порта «Вера» в Шкотовском районе Приморья.

Также будет модернизирована инфраструктура общего пользования, в частности - электрифицирован перегон от Смоляниново до разъезда Речица (это ответвление от линии Смоляниново – Находка), с которым будет связан порт «Вера».

По данным издания, перевозки угля в адрес нового грузополучателя начнутся во второй половине 2019 года. По прогнозу Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания, на первом этапе объем отправок составит от 500 до 800 тыс. тонн, с увеличением до 2,2 млн тонн в 2020 году.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», проект нового угольного терминала под Фокино, под названием «Порт «Вера», реализует управляющая компания ООО «ВостокУголь», принадлежащая владельцу группы Alltech Дмитрию БОСОВУ (контролирует группу «Сибантрацит», крупнейшего добытчика угля в Новосибирской области) и Александру ИСАЕВУ.

Новый угольный морской терминал «Порт «Вера» расположен на береговой части Японского моря в Приморском крае в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная. По информации «ВостокУгля», терминал «Порт Вера» главным образом ориентирован на перевалку угля с Сугодинско-Огоджинского месторождения, но также будет обслуживать других российских экспортеров.

Запуск первой очереди терминала произошел в 2018 году – перевалку на этом этапе осуществляет ООО «Сервисно-портовая компания» (СПК, Владивосток), резидент Свободного порта Владивосток (СПВ). По соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», вложения в проект составили 121,8 млн рублей.

Технология оказания услуг включает разгрузку угля из железнодорожных вагонов, транспортировку на склад и загрузку на суда.

В рамках реализации проекта компания приобрела три грейферных перегружателя, четыре самосвала и пять фронтальных погрузчиков. СПК также купила земельный участок площадью 5,3 тыс. кв. метров, административное здание, здание проходной и два здания складов.

«Технологическим партнером проекта, оказывающим также организационную поддержку, выступает ООО «Порт «Вера», обладающее необходимым опытом и обеспечивающее мероприятия по безопасной перевалке угля», - отмечала гендиректор ООО «СПК» Татьяна ГЛЕБОВА.

Досье "Золотого Рога": ООО «Сервисно-портовая компания» зарегистрировано в сентябре 2017 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Владельцами компании являются ее гендиректор Татьяна Глебова (85%) и Сергей ТЕРЕНТЬЕВ (15%). Г-жа Глебова также является учредителем и руководителем ООО «Восточный разрез» (Владивосток, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий).

КСТАТИ

В настоящее время на Дальнем Востоке работает более 20 угольных терминалов, но только три из них являются специализированными. При этом открытая перевалка приводит к распространению угольной пыли на территорию и акваторию порта и его окрестностей, а также к повреждению вагонов. Еще в 2014 году власти Приморья, в бытность губернатором Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, популистски запретили перевалку угля открытым способом для всех новых или реконструированных терминалов. При этом действующие терминалы оказались вне запрета. В последнее время они, конечно, принимают ряд мер для снижения экологической опасности, но закупка поливочных машин или установка ветрозащитных экранов принципиально проблему не решает.

На фото: Ведущие порты региона уже готовы к приемке дополнительных объемов угля.

Фото АО «Восточный порт».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.