Я спросил у Путина…

Бизнес Приморья ответил на призыв президента поучаствовать в «экономическом прорыве»

Как уже сообщала наша газета, 6 февраля 2019 года в Москве общероссийская бизнес-организация «Деловая Россия» провела форум «Роль бизнеса в достижении национальных целей развития». В мероприятии принял участие президент России Владимир ПУТИН. Ключевой темой обсуждения стала роль представителей предпринимательского сообщества в достижении национальных целей, поставленных перед страной в «майских указах» главы страны.

Поскольку нацпроекты охватывают основные сферы жизни страны, принять участие в их реализации «предложено» и бизнесу. Ранее, до Нового года, Владимир Путин уже провел разъяснительную работу с представителями крупного бизнеса. На этот раз пришел черед предпринимателей средней руки. Им тоже придется внести посильный вклад в реализацию задуманного президентом «экономического прорыва».

Таким образом, бизнес услышал, что от него хочет глава государства. Но сотрудничество в идеале (а нам кажется, что тут идет речь как раз о таком) предполагает некое двухстороннее движение, поэтому газета «Золотой Рог» решила выяснить, а какие пожелания хотели бы озвучить президенту страны, ну и федеральной власти в целом, представители приморского бизнеса.





Алексей ТИМЧЕНКО, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный омбудсмен по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, ТОРах и в особых экономических зонах:

- Опыт «Деловой России», как на федеральном уровне, так и в регионах, показывает, что бизнес и власть могут вести диалог на равных. При этом все понимают, что и бизнесу нужна поддержка властей, и власть во многом зависит от бизнеса. Не думаю, что возможно развитие ситуации до ослабления диалога власти и бизнеса - тогда не будет рыночной экономики… Конечно, на практике существует достаточно много проблем, которые требуют большего включения одной из сторон диалога, или даже и власти, и бизнеса. По своему опыту могу сказать, что самый правильный путь - это не мешать бизнесу, создать условия наибольшего благоприятствования для него - и следовать этой политике, стабильно и планомерно. Стабильность политики власти, значимой для бизнеса - один из ключевых факторов устойчивого роста экономики. Если предприниматель понимает, что существуют определенные условия ведения бизнеса, то он выработает для себя правила работы в таких условиях и будет им следовать, поэтому стабильность сохранения правил имеет критически важное значение. На уровне региона мы наблюдаем улучшение работы власти с бизнесом, свидетельством чему - недавняя встреча губернатора края с предпринимателями, на которой был откровенный разговор и достаточно острые вопросы. Поэтому «Деловая Россия» со своей стороны активно работает с властью по созданию условий для бизнеса и улучшению делового климата, в Приморье у нас есть позитивный тренд в этом направлении».





Виталий ДУБОВОЙ, соучредитель сети магазинов «Домотехника»:

- Пожелание к правительству одно: не мешайте бизнесу, не закручивайте гайки. Зарегулированность никогда ни к чему хорошему не приводила. Например, новые правила по обязательной маркировке парфюмерной продукции, якобы с целью борьбы с контрафактом, на самом деле приведут к массовому закрытию специализированных магазинов. Или взять принятые меры по усилению пожарной безопасности - пожаров меньше от этого не стало. При этом, на мой взгляд, есть и положительные инициативы правительства, такие как перевод крупных сетевых компаний на единую общепринятую форму налогообложения. Это создает равные условия. «Выживет» тот бизнес, который сумеет работать в условиях НДС. При этом, безусловно, на рынок зайдут крупные федералы, конкуренция еще больше обострится. То есть, рыночные законы заработают в полную силу - слабые уйдут, останутся только сильные игроки.





Анна ГАНЖА, генеральный директор компании «Терратур»:

- Я считаю, необходимо избавляться от такого бесполезного рычага в туристическом бизнесе, как фингарантии, и страховать каждый индивидуальный тур отдельно. Это бы не только существенно снизило нагрузку на туроператоров, но и в большей степени обезопасило туристов. Сейчас, прежде чем вывозить людей за рубеж, туроператор обязан покупать финансовые гарантии, осуществлять так называемое «ежегодное страхование ответственности туроператора», стоимость которого, в зависимости от оборотов компании, доходит до нескольких десятков миллионов рублей. При этом сама страховая компания не может гарантировать возврат денег людям в полном объеме, если страховой случай все-таки наступил. Что такое страховка на 30 млн рублей, если рухнет оператор, который осуществляет по нескольку чартерных рейсов из разных городов России за рубеж? Страховка такие расходы не покроет. Сегодня страховые компании на нас просто наживаются.





Ирина УРЮПИНА, фермер:

- Я бы предложила снять с бизнеса три главные, мешающие нам жить, гири. Первое: для юридических лиц снизить тарифы на электричество. Сегодня за электроэнергию частное лицо платит от 2 до 3 рублей за кВт/час, в то время как предприниматель, работающий на страну, вынужден раскошеливаться на 5,5 рублей.

Любое производство, которое подразумевает использование электричества, от таких расценок, мягко говоря, не в восторге. Мы, например, могли бы выращивать овощи и зелень даже зимой, но это априори невозможно. Тот свет, который мы будем использовать в зимнее время для досветки, и то электричество, которое будет использовано для отопления, сделает нашу продукцию «золотой», а соответственно, никому не нужной. Газификации у нас нет. Второе, хотелось бы получить возможность брать «длинные деньги» в кредит под приемлемые проценты. Развитие любого бизнеса предполагает финансирование. В цивилизованных странах бизнес кредитуется под 2-4% годовых, а у нас процентная ставка в 10 раз больше. В этой связи, я бы предложила опустить кредитную ставку для предпринимателей хотя бы до уровня инфляции. И третье, о чем хотелось бы сказать - сумасшедшие, ничем не обоснованные налоги на рабочую силу и страховые выплаты. Половину от зарплаты людей мы отдаем государству, но пользу от этого ощущает только само государство. Высокая пенсия в старости бывшим трудящимся «не грозит», а какого качества у нас в стране «бесплатная» медицина, никому объяснять не нужно.





Алексей КАБАНЧЕНКО, заместитель генерального директора Beluga Group Vostok:

- На достаточно общий вопрос, ждет ли чего-то бизнес от правительства, и вообще федеральной власти, первая, но далеко не оригинальная, мысль, которая приходит в голову - ждет как можно меньше внимания. В том смысле, чтобы поменьше было инициатив, особенно от Госдумы, связанных с ухудшением существующего положения дел, особенно под соусом заботы о предпринимательстве.

Очевидно, что сегодня крупный частный бизнес достаточно жизнеспособен и нацелен на дальнейшее развитие и достижение поставленных целей, но лишь при грамотном управлении и четкой стратегии развития, что, в первую очередь, зависит от собственников и менеджмента компаний. Увы, идеальных условий не бывает, и любой успешный бизнесмен видит зону риска не только в естественной рыночной конкуренции, но и во множестве других факторов: изменчивой финансово-налоговой политике, повышенном внимании правоохранительных и регуляторных органов, высоком уровне коррупции, действии международных санкций и связанных с ними ограничениях и еще массе других причин. Определенное беспокойство вызывает и формируемое временами в общественном сознании негативное отношение к предпринимательству, хотя именно бизнес является тем локомотивом, который способен вытащить страну из серости и стагнации. Главное - не разбирать под ним рельсы во время движения...

Перехожу от общих слов к конкретике: я знаю, каких действий ждет от правительства российская алкогольная отрасль, одним из ведущих операторов которого является наш холдинг «Белуга Групп». Основная цель - это максимальная легализация алкогольного рынка, которая приведет к уменьшению смертности населения от отравления суррогатами и вытеснению с рынка баснословно дешевой контрафактной продукции, что вызовет заметный рост налоговых поступлений от добросовестных производителей. И здесь надо отдать должное правительству РФ - благодаря принятым мерам, в частности, внедрению системы ЕГАИС в розничном звене и ужесточению борьбы с бутлегерами, откровенного суррогата в продаже стало меньше. Однако российская розница буквально завалена так называемой «схемной» дешевой водкой, которая имеет настоящую акцизную марку и другие признаки легальности, но с которой не уплачены акциз и НДС. Главное отличие такой контрафактной продукции - это низкая розничная цена, которая на десятки рублей ниже, чем у легальных игроков рынка. Поэтому наша компания и другие крупнейшие производители ждут от правительства повышения минимальных розничных цен на алкоголь - именно эта мера позволит убрать с рынка контрафакт, который ни в качестве, ни в маркетинге не способен конкурировать с продукцией добросовестных производителей.





Сергей КУРЕЧКО, владелец винодельческого хозяйства «Майхинское»:

«Владимир Владимирович - глобалист, и это хорошо. Он строит космодромы, газопроводы, занимается глобальным развитием Дальнего Востока… Но нет ни одной программы, которая хотя бы одно сельское поселение ДФО в год превращала в самодостаточное и живое. Может быть, такие программы и существуют, но на деле в Приморском крае еще ни одно село не восстало из пепла. Крестьяне, которые живут на земле, видят как сделать территорию процветающей. Но власти местного уровня никак их инициативы не поддерживают. В итоге, на селе нет никакого движения и развития территории. Есть только людское недовольство и постоянный отток населения.

Мне очень интересно, почему руководство Шкотовского района дистанциировалось от народа, и на территории ничего хорошего не появляется, кроме как в отчетах. И почему эта команда остается у власти, если район не может похвастаться никакими успехами? На поддержку инициатив населения бюджета нет, но ведь по большому счету огромные деньги и не нужны - достаточно просто интересоваться, чем можно помочь тому или иному хозяйству, и создавать необходимые условия. И если другие люди, которые уехали в город, увидят, что такая поддержка существует, они с удовольствием вернутся в село. Но для этого нужны целенаправленные действия местной власти, которых я, к сожалению, не вижу.





Александр ОСЬКИН, руководитель жилищного кооператива на Дальнем Востоке:

- Мне хочется, чтобы власть разбиралась в проблемах предпринимателей детально и внимательно. Сейчас я занимаюсь социальным бизнесом и обратился с просьбой об информационной поддержке проекта к губернатору Олегу КОЖЕМЯКО. Написал ему подробное письмо, а он, видимо, поручил разбираться с этим другому сотруднику, который не ответил мне ничего, кроме формальностей.

Однако, я против создания специального органа, который будет заниматься только рассмотрением обращений предпринимателей. В России и так слишком большое количество чиновников на душу населения. Если бы они все просто хорошо выполняли свою работу, то наша страна уже давно занималась бы не только продажей нефти и газа.





Александр САЙЖ, основатель и руководитель PhotonL Hall:

- Как индивидуального предпринимателя меня все устраивает. Налоговые каникулы длительные, работа по патенту, упрощенный вывод денег. Расслабиться, конечно, не дают - с первого июля обязательно наличие онлайн-кассы.

Что же касается ООО, которым необходимо нанимать сотрудников, то там не все так гладко. Дело в том, что выплаты от зарплаты составляют где-то 42-45 %. Получается, что мы должны выделить 45-50 тысяч из бюджета, чтобы заплатить сотруднику 30. Это очень тяжелое налоговое бремя. В результате люди пытаются изворачиваться: увеличение испытательных сроков, неофициальное трудоустройство, зарплата в конвертах. Лучше от этого никому не становится.





Яков УЛЬКИН, владелец компаний «Фабрика цвета» и «Третья волна»:

- Прежде всего, мне бы хотелось от государства нормальную систему правосудия, без судебного произвола. Важно, чтобы было ощущение защиты собственности.

Сейчас в нашей стране это больше похоже на русскую рулетку. Людей сажают за репосты и отжимают бизнес вполне легальными способами. Как это делается? Можно начать бесконечные проверки в пиковый сезон, опечатать складские помещения или изъять сервер. Главное - растянуть все это как можно дольше, не давая человеку четких временных рамок, и все. Ваш бизнес уже не работает.

Еще хотелось бы, чтобы государство заботилось о благосостоянии народа. Если все живут в бедности, спрос будет только на продукты питания.





Иван ЮЩЕНКО, генеральный директор ООО «Хайп»:

- Мне бы хотелось лояльности законов по отношению к начинающим предпринимателям, упрощения бюрократических проволочек с оплатой налогов и установкой онлайн-касс.

Было бы замечательно, если бы в соответствующих органах проводили необходимые консультации во избежание ошибок. Хочется, чтобы существовала какая-то организация, вроде Роспотребнадзора, для предпринимателей. Например, я не знал, что нужно было заключать договор с управляющей компанией моего района по вывозу мусора. В интернете этой информации не было, в налоговой и СЭС об этом не сказали. В результате, ко мне пришли два человека из администрации и выписали штраф в размере пяти тысяч, без предупреждения. Таким образом я и узнал о необходимости заключения этого договора.

Какое-то время я наблюдал за работой бизнеса в Китае и считаю, что нам есть, что перенять. Например, выдавать кредиты для малого и среднего бизнеса с минимальным процентом, снижать налоговую ставку или вообще освобождать от налогов в первый год для стартового развития. Еще нужно бороться с коррупцией, чтобы бизнес не душили угрозами и применением силы, а создавали здоровую конкуренцию.





Андрей ПУШКАРЁВ, генеральный директор ООО «Издательская компания «Золотой Рог»:

- Что касается меня, то список моих вопросов и предложений к высшей власти может не уместиться и в нескольких номерах газеты, даже если их печатать самыми мелкими буквами. Мы уже почти 27 лет издаем деловые СМИ и реально представляем ситуацию в разных секторах рынка. Поэтому выберу одну проблему, которая одновременно и откровенно грузит, и удивляет, и возмущает. Я бы спросил президента о дальневосточных и прочих районных коэффициентах к зарплате, которые действуют на территории ДФО.

Известно, что это наследие СССР, которое власти решили сохранить и в условиях рыночной экономики. Но мы - то понимаем, что это чистой воды фикция, задуманная лишь для того, чтобы сделать вид, что государство заботится о дальневосточниках. Во-первых, бизнес региона, которому приходится работать в гораздо более тяжелых условиях, чем предпринимателям центральных регионов России, платит своим работникам эти коэффициенты лишь на бумаге, просто разбивая обычные зарплаты, которые он способен платить, на несколько частей. Если бы бизнес платил эти деньги реально, то в трубу мгновенно бы вылетело большинство компаний. Во-вторых, у меня вопрос к властям: а когда вы законодательно утверждаете всякие такие доплаты, вы не осознаете, что – если бы это реально работало – ставите бизнес на отдельных территориях в заведомо проигрышные условия? А у нас, напомню, согласно Конституции - единое экономическое пространство. А коэффициенты – есть фактически налоги, поскольку природа их формирования характерна для этого финансово-экономического инструмента - процент от первоначально начисленной суммы зарплат. Так почему предприниматель из Приморья должен эти налоги платить, а его коллега из Москвы нет? В-третьих, как мы уже убедились, что если доплаты – хоть скрытые, но налоги, то почему и их облагают сверху еще и всем набором зарплатных налогов – социальными и НДФЛ? То есть тут – яркий пример двойного налогообложения, что также запрещено законами. Я понимаю, что это все по большей части – клоунада: вы делаете вид, что заботитесь о людях, а бизнес делает вид, что тянет эту нагрузку, но все же. Кстати, напомню, что бизнес региона правительство в лице самого премьера МЕДВЕДЕВА пытается повсеместно заставить еще и покупать билеты своим работникам, когда те едут, к примеру, в отпуска! Как вам?!

Так давайте вообще уберем этот клоунский антураж и отчасти разгрузим бухгалтеров от лишней работы. Да, тогда придется в открытую признать, что государство в реальности вообще не заботится о жителях региона, но что тут поделаешь - правда налицо. Либо, внимание, если уж так хочется сохранить имидж «социального государства», давайте не будем эти коэффициенты облагать теми же соцналогами. Вот тогда это будет больше похоже и на допначисления, и на заботу власти о дальневосточниках.





Диана БЕЛАЯ, Наталья КОМИССАРОВА, Анна МАЦОВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.