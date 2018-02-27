Со всей февральской теплотой

В понедельник в Приморском крае стартовал круизный сезон

К берегам Владивостока 26 февраля первый раз в 2018 году пришвартовался круизный лайнер. Морской гигант «Amadea», путешествующий под флагом Багамских Островов, доставил в край около 600 туристов, большинство из которых - граждане Германии.

Как рассказали во Владивостокском морском терминале, судно вышло из японского порта Йокогама 18 февраля и уже побывало в портах Нагоя, Кобе, далее на пути лайнера - Хиросима и Канадзава.

«После этого точкой захода станет Владивосток - единственный российский порт, включенный в круизный маршрут», - отметили специалисты.

Далее Amadea направится в порты Пусан и Чеджу (Республика Корея), Шанхай (Китай) и Исигаки (Япония). Конечная точка путешествия туристов - китайский порт Гонконг, куда лайнер прибудет 8 марта.

«На линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно 3 миллиона туристов, мы делаем все, чтобы «перетянуть» часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации, ну и, конечно, работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня», - отметил директор департамента туризма Приморья Константин ШЕСТАКОВ.

Добавим, в этом году в Приморье помимо индивидуальных круизных рейсов ожидается также открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер «Glory Sea» сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.

А врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО во время официального визита в Японию на прошедшей неделе провел рабочую встречу с главой группы компаний Sawayama Corporation, занимающейся организацией круизных линий, Сэйитиро Саваямой. Одной из тем переговоров стало развитие круизного сообщения между Приморьем и японскими территориями.

Как отметил Андрей Тарасенко, морской туризм - перспективное направление сотрудничества между портами Азиатско-Тихоокеанского региона. С каждым годом Приморье становится все более востребованным у туристов и круизных операторов из стран АТР. Например, в 2017 году количество судозаходов выросло в двое по сравнению с предыдущим годом. Сейчас регион работает над созданием собственной круизной линии, которая должна связать край с портами Дальнего Востока и Японии.

«Мы можем включить в маршрут порты Ниигата, Вакканай, а также дальневосточные территории. Такой круиз будет востребован не только у туристов из России, но и у японских путешественников», - отметил врио губернатора края, добавив, что включение в маршрут портов Китая позволит обеспечить еще больший поток туристов.

Сэйитиро Саваяма поддержал идею запуска такой линии и согласился, что рейс будет пользоваться популярностью, поскольку уже сейчас из порта Ниигата приходит много запросов на организацию круизного маршрута во Владивосток.

«Все японцы хотят побывать на Дальнем Востоке. Спрос на такие маршруты невероятный. Мы готовы со своей стороны подключиться к организации круизной линии между Приморьем и портами Японии», - подчеркнул представитель Sawayama Corporation.

Напомним, в начале декабря 2017 года глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО предложил организовать круизные туры по Дальнему Востоку. По словам врио Губернатора края, в макрорегионе сегодня нет ни одного круизного судна, на котором дальневосточники могли бы направиться по краю и в соседние регионы Дальневосточного федерального округа, познакомиться с их природой и достопримечательностями. Планируется, что плавательное средство на тысячу пассажирских мест будет приобретено уже в этом году.

Отметим, сегодня развитию морского туризма в Приморье уделяется особое внимание. В 2017 году иностранные лайнеры зашли в порт Владивостока рекордное для региона количество раз - 15, в результате чего познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями края смогли более 13 тысяч зарубежных гостей.

Помимо индивидуальных круизных рейсов в этом году в Приморье ожидается также открытие регулярной круизной линии, которая свяжет Владивосток с южнокорейским портом Сокчо и портами Японии. Большой круизный лайнер «Glory Sea» сможет перевозить до 1300 путешественников за один рейс.

На фото: Круизный лайнер «Amadea», заглянувший во Владивосток, необычайно рано открыл круизный сезон в Приморье.

Евгений СИДОРОВ.