Корейцы и японцы делят гостиницы Владивостока

Южнокорейская компания «Отель Лотте» (Hotel Lotte Co., Ltd) подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о приобретении 100% в уставном капитале ООО «Владивостокский Бизнес-Центр», управляющим 5-звездочным отелем Hyundai в центре Владивостока. После перехода отеля на баланс Lotte, популярный отель станет третьим активом южнокорейского холдинга в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Тем временем японская компания может стать оператором многострадального гостиничного комплекса во Владивостоке вместо американской Hyatt.

В конце прошлого года южнокорейская Lotte Group объявила о выкупе отеля у корпорации Hyundai, построившей и более 20 лет владевшей активом. Полностью отель должен перейти в управление корпорации в феврале-марте текущего года, пояснял ранее президент ООО «Владивостокский бизнес-центр» КИМ У Чжун.

Срок рассмотрения ходатайства составляет стандартные 30 дней с даты получения настоящего ходатайства.

АО «Отель Лотте» зарегистрировано в Сеуле, владеет 19,3% акций АО «Лотте Рус», которое, в свою очередь представляет интересы Lotte Group на территории России.

Южнокорейский бизнесмен Син Гёкхо основал Lotte в 1948 году в Токио, в 1967 году группа начала работать в Сеуле. В конгломерат, являющийся пятым по величине в Южной Корее, входят около 90 компаний, занимающихся розничной торговлей, строительством, производством напитков и продуктов питания, страхованием, предоставлением финансовых услуг. Отели под брендом Lotte работают в Южной Корее, Вьетнаме, США, Узбекистане и России. Lotte построила в Москве бизнес-центр «Лотте Плаза», пятизвездочный отель Lotte Hotel Moscow, а также пятизвездочный отель в Санкт-Петербурге, который открылся в мае 2017 года.

Ранее врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО предложил южнокорейским инвесторам обратить внимание на возможность приобретения еще одного отеля во Владивостоке - недостроенного гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный. Однако Lotte Group пошла своим путем - приобрела земельный участок в центре Владивостока и рассматривает возможность строительства на нем гостиницы.

В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке было начато строительство двух пятизвездочных гостиниц - отеля делового типа на Корабельной Набережной («Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог») и спа-отеля на мысе Бурный («Хаятт Владивосток - Бурный»). Объекты начинали строиться под брендом Hyatt, но сегодня гостиницы планируется передать другим операторам. «Российский аукционный дом» отменил аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, назначенный на 9 ноября 2017 года. Поручение об отмене торгов дал новый глава Приморья Андрей Тарасенко по итогам инспекционной поездки на стройку отеля. Вместо продажи решено достроить гостиницу.

По данным РАД, отель на мысе Бурный полностью достроен, завершаются работы по внутренней отделке помещений. В состав комплекса входит здание отеля площадью 36,4 тыс. кв. м (218 номеров) и SPA-комплекс площадью 10,2 тыс. кв. м. Покупатель также получит право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тыс. кв. м.

Вместо корейцев отелем на мысе Бурном заинтересовались японцы – управляющая компания Hotel Okura Co., Ltd. может стать оператором гостиничного комплекса вместо американской Hyatt.

Вопрос реализации гостиницы обсуждался в Японии на встрече врио главы региона Андрея Тарасенко с президентом Hotel Okura Co., Ltd. Тосихиро ОГИТА.

«Мы готовы недостроенное здание передать в концессию на 49 лет, чтобы инвестор достроил и запустил в эксплуатацию. Хотелось бы, чтобы главы наших государств Владимир ПУТИН и Синдзо АБЭ разрезали ленточку в честь открытия гостиницы», - приводит пресс-служба администрации Приморья слова Андрея Тарасенко.

Ближайшая встреча глав России и Японии во Владивостоке запланирована на начало сентября – в рамках IV Восточного экономического форума. Хочется верить, что хотя бы один из многострадальных отелей к тому моменту будет готов принимать постояльцев.

По словам Тосихиро Огита, специалисты японской компании уже провели анализ состояния здания и сейчас готовят концепцию работы гостиничного комплекса.

«Думаем над тем, как сделать из него работающий проект. Мы так же, как и вы, хотим, чтобы он стал символом российско-японского сотрудничества. И вся наша команда готова над этим работать. Для нас Владивосток - это вход в Евразию. Надеемся, что с открытием такой гостиницы еще больше японских компаний будут приходить в Приморье и в Россию», - сказал глава Hotel Okura Co., Ltd.

Предполагается, что до конца марта японская компания сделает заключение по объекту и представит для совместного изучения несколько вариантов максимально эффективного его использования.