Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компания Сергея Дарькина увеличила уставный капитал
Совет директоров ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, ключевой актив бизнес-империи экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА) утвердил отчет об итогах допэмиссии, в результате чего уставный капитал компании увеличится на 3,3% - до 115,475 млн рублей.
Решение об увеличении уставного капитала путем конвертации обыкновенных акций в бумаги большей номинальной стоимостью было принято акционерами компании на внеочередном собрании 14 июля 2017 года. Для увеличения номинала акции с 45 рублей до 47 рублей будет использована нераспределенная прибыль прошлых лет.
Управление ЦБ в конце сентября прошлого года приостановило размещение акций ПАО из-за допущенных нарушений требований законодательства РФ о ценных бумагах и положения Банка России. В январе Дальневосточное ГУ Банка России возобновило эмиссию. «Основания возобновления размещения ценных бумаг - исправление допущенных нарушений», - говорится в сообщении НБАМР.
По мнению участников рынка, увеличение уставного капитала позволит компании проще договариваться с банками о крупных кредитах. Все дело в том, что уставный капитал АО выступает в роли гаранта для кредиторов: по его размерам банк судит о финансовой устойчивости заемщика. По закону, именно в его размере компания отвечает по своим обязательствам.
Досье "Золотого Рога"
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляет круглогодичный промысел в морях Тихого океана, в районе Курильских островов и Восточного побережья Японии. Основными объектами промысла являются минтай, лемонема, кальмар, макрурус, сельдь. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.
В настоящее время 86,6% уставного капитала НБАМР владеет АО «Дальинвестгрупп» (Москва), 75% акций которого, в свою очередь, принадлежит супруге экс-губернатора Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.
Напомним, что у ПАО «НБАМР» в конце прошлого года сменился руководитель: на смену Сергею КОНОНЮКУ пришел давний соратник Сергея Дарькина по бизнесу и политике Сергей ПЕРЕДРИЙ, в настоящее время напрямую владеет 0,1038% акций находкинской компании.
«Основные тенденции развития рыбной отрасли в целом – обновление производственных активов, в том числе приобретение и модернизация добывающих судов, развитие береговой инфраструктуры предприятий (выпуск продукции глубокой переработки на берегу, логистические узлы). Компания на регулярной основе занимается разработкой инвестиционных планов и стратегий достижения эффекта максимальной синергии от диверсификации производственных циклов и вариантов развития не только морских производственных мощностей, но и высокоэффективных береговых комплексов переработки продукции, ее хранения и логистики. Производственно-экономические показатели компании оцениваются на высоком уровне как сепаратно от отрасли и региональной экономики, так и непосредственно в ее составе», - говорится в отчете НБАМР.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Компания Сергея Дарькина увеличила уставный капитал
- Рыба заплыла в программу
- В Приморье гребешковые огороды не помешают особо охраняемым территориям
- Приморский "Шанс 106" станет ударным краболовом на Дальнем Востоке
- Российскую рыбу снова хотят поделить
- Рыбопромышленные компании Приморья будут строить суда за счет инвестиционных квот
- В Приморье морские "огороды" отстояли право на чистую воду
- В Приморье инвесторы ждут добро на строительство береговых рыбных комбинатов
- Проект рыбного рынка во Владивостоке заинтересовал крупный японский бизнес
- В Приморье планируется построить самый большой завод по воспроизводству морского гребешка и трепанга
Новости раздела
- Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
- Сформирован Экспертный совет XIV Бизнес-Премии-2017 Приморского края
- Компания Сергея Дарькина увеличила уставный капитал
- Крупнейший приморский хлебокомбинат вытесняют из торговых сетей
- В Приморском крае может появиться новый гражданский аэродром
- В Приморье налоговая додавила судоремонтников
- Опубликовано Положение о Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Рыба заплыла в программу
- В Приморье гребешковые огороды не помешают особо охраняемым территориям
- Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Время обзаводиться жильем
- На Камчатке биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова готовят к открытию "Берингии"
- В Приморье нацпарк "Бикин" будет принимать туристов круглогодично
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Более 645 млрд рублей будет инвестировано в регионе в рамках "дальневосточных разделов" 23 госпрограмм
- Активное строительство метанолового завода в Амурской области начнется в 2019 году
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- В Амурской области 6-километровый участок автодороги Зея – Тыгда готовится к сдаче
- Во Владивостоке один из самых проблемных автодорожных участков развяжут новым мостом
Как сказала недавно известный депутат от приморья-За время правления он стал миллиардером при нищем населении края. Добавим и президент все тот же. И убыль населения приморского края за 2017 г. все та же. И жить уже некогда, а светлого будущего от этой власти как не было так и нет.