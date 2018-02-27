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Компания Сергея Дарькина увеличила уставный капитал

27 Февраля 2018, 09:07 | Приморье

Совет директоров ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, ключевой актив бизнес-империи экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА) утвердил отчет об итогах допэмиссии, в результате чего уставный капитал компании увеличится на 3,3% - до 115,475 млн рублей.

Решение об увеличении уставного капитала путем конвертации обыкновенных акций в бумаги большей номинальной стоимостью было принято акционерами компании на внеочередном собрании 14 июля 2017 года. Для увеличения номинала акции с 45 рублей до 47 рублей будет использована нераспределенная прибыль прошлых лет.

Управление ЦБ в конце сентября прошлого года приостановило размещение акций ПАО из-за допущенных нарушений требований законодательства РФ о ценных бумагах и положения Банка России. В январе Дальневосточное ГУ Банка России возобновило эмиссию. «Основания возобновления размещения ценных бумаг - исправление допущенных нарушений», - говорится в сообщении НБАМР.

По мнению участников рынка, увеличение уставного капитала позволит компании проще договариваться с банками о крупных кредитах. Все дело в том, что уставный капитал АО выступает в роли гаранта для кредиторов: по его размерам банк судит о финансовой устойчивости заемщика. По закону, именно в его размере компания отвечает по своим обязательствам.

Досье "Золотого Рога"

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляет круглогодичный промысел в морях Тихого океана, в районе Курильских островов и Восточного побережья Японии. Основными объектами промысла являются минтай, лемонема, кальмар, макрурус, сельдь. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора.

В настоящее время 86,6% уставного капитала НБАМР владеет АО «Дальинвестгрупп» (Москва), 75% акций которого, в свою очередь, принадлежит супруге экс-губернатора Ларисе БЕЛОБРОВОЙ.

Напомним, что у ПАО «НБАМР» в конце прошлого года сменился руководитель: на смену Сергею КОНОНЮКУ пришел давний соратник Сергея Дарькина по бизнесу и политике Сергей ПЕРЕДРИЙ, в настоящее время напрямую владеет 0,1038% акций находкинской компании.

«Основные тенденции развития рыбной отрасли в целом – обновление производственных активов, в том числе приобретение и модернизация добывающих судов, развитие береговой инфраструктуры предприятий (выпуск продукции глубокой переработки на берегу, логистические узлы). Компания на регулярной основе занимается разработкой инвестиционных планов и стратегий достижения эффекта максимальной синергии от диверсификации производственных циклов и вариантов развития не только морских производственных мощностей, но и высокоэффективных береговых комплексов переработки продукции, ее хранения и логистики. Производственно-экономические показатели компании оцениваются на высоком уровне как сепаратно от отрасли и региональной экономики, так и непосредственно в ее составе», - говорится в отчете НБАМР.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: компании  кредиты  акционеры  НБАМР  рыба  рыбная отрасль  бизнес  белоброва  банки  приморье  Дарькин  промысел  акции 



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Комментарии

  • 213112:52, 27.02.2018#

    Как сказала недавно известный депутат от приморья-За время правления он стал миллиардером при нищем населении края. Добавим и президент все тот же. И убыль населения приморского края за 2017 г. все та же. И жить уже некогда, а светлого будущего от этой власти как не было так и нет.

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