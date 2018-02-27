Один из самых известных инвесторов Приморья начинает распродавать активы

Один из самых известных инвесторов региона начинает распродавать российские активы

Группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА, контролирующая ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) и ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в группу FESCO), начинает распродавать активы. Накануне президентских выборов «Сумма» решила продать «Транснефти» свою долю в крупнейшем в РФ портовом операторе - ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Эксперты сразу же увязали возможную сделку с выходом «Суммы» из российских активов, что может быть связано с возможной сменой главы правительства РФ после выборов президента РФ.

О том, что совладелец и председатель совета директоров группы «Сумма» остыл к Приморью, уже не секрет – в декабре прошлого года г-н Магомедов покинул пост председателя совета директоров ДВМП и президента хоккейного клуба «Адмирал», где преемником стал генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек ЮСУПОВ.

Новый состав совета директоров пароходства возглавила генеральный директор группы «Сумма» Лейла МАММЕДЗАДЕ.В состав совета директоров были введены старший партнер, председатель совета директоров финансовой группы GHP Group Марк ГАРБЕР, первый заместитель гендиректора ООО «Группа Сумма», член совета директоров ПАО «Трансконтейнер» Александр ПАНЧЕНКО, гендиректор En+ Максим СОКОВ, а также член совета директоров АО «СУЭК» Наталья ИЗОСИМОВА.

Свои места сохранили представители «Суммы» - г-жа Маммедзаде и директор по финансам и экономике Константин КУЗОВКОВ, а также президент FESCO Александр ИСУРИН, юрисконсульт Tarrant Management Клайв Денис БОУД и глава московского филиала TPG Capital Дмитрий ШВЕЦ.

Досье "Золотого Рога"

Зиявудин Гаджиевич Магомедов родился 25 сентября 1968 года в Махачкале. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда БИЛАЛОВА. В 2012 году был председателем делового консультативного совета АТЭС. Группа «Сумма» - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой отрасли, логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций ДВМП, 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что удовлетворено ходатайство «Фенти Девелопмент Лтд» (Швейцария), входящей в группу «Транснефть») о приобретении права определять условия осуществления предпринимательской деятельности «Новороссийского морского торгового порта».

Соответствующее право будет получено в результате приобретения 50% голосующих акций кипрской компании «Омирико Лимитед». Совершение сделки приведет к установлению косвенного контроля ПАО «Транснефть» над 50,1% голосующих акций ПАО «НМТП» в результате совершения сделки по передаче компанией «Порт-Петровск Лтд» 50% голосующих акций компании «Омирико Лимитед» приобретателю.

ФАС согласовала ходатайство при условии выполнения предписания, согласно которому НМТП в течение 30 дней с момента сделки необходимо перевести тарифы на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов из иностранной валюты в российские рубли. При этом тарифы в рублях должны быть установлены, исходя из экономически обоснованной цены.

«Как стратегический инвестор, мы заинтересованы в контроле в своих активах. При этом приватизация НМТП до сих пор не состоялась. Время идет, мы бы хотели потратить его на развитие бизнеса. «Транснефть» сделала нам хорошее предложение, и мы его обсуждаем», - прокомментировала сообщение «Сумма».

Участники рынка считают, что вырученные от продажи актива средства «Сумма» может направить на выравнивание ситуации c FESCO. Группа допустила еще в 2016 году дефолт по рублевым облигациям и евробондам, для реструктуризации долга был взят кредит в размере $680 млн под залог 50% акции в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

В то же время АО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), которая выступает поручителем по кредиту, в конце января не смогла полностью исполнить оферту по выкупу акций у миноритариев. Акционеры якутской компании заявили требования о выкупе 62 млн 849 тыс. 986,42 акции. Цена выкупа была определена на уровне 11,04 рубля за одну акцию. Размер обязательств составил почти 693,9 млн рублей. При этом компания не смогла выполнить обязательства по выкупу бумаг на 688,7 млн рублей. Обязательство компания должна была исполнить в период с 23 декабря 2017 года по 21 января 2018 года.

30 января совет директоров ПАО «ДВМП» одобрил увеличение уставного капитала пароходства путем размещения 100 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль по открытой подписке.

Фактическая цена размещения будет определена советом директоров ДВМП исходя из рыночной стоимости акций, при этом она не может быть ниже номинальной стоимости, следует из сообщения. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлен на 12 февраля.

В настоящее время уставный капитал ДВМП составляет 2 млрд 951 млн 250 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. Таким образом, при размещении 100 млн акций по номинальной цене уставный капитал компании может увеличиться на 3,38%.

FESCO уже достаточно долго ведет переговоры по продаже доли в FESCO арабскому портовому оператору DP World, партнером которого в РФ выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Осенью прошлого года DP World подал в ФАС ходатайство о приобретении около 39% акций FESCO. При этом ФАС сообщала, что SPO в пользу иностранного инвестора может потребовать предварительного согласования правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. На недавнем Российском инвестиционном форуме в Сочи глава РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ сообщил, что все основные условия сделки согласованы. «Мы ждем одобрения на комиссии по иностранным инвестициям. Мы в принципе согласовали все основные условия данной сделки, поэтому просто ждем всех необходимых одобрений», - сказал г-н Дмитриев.

Серьезные трудности у «Суммы» связаны и с нашумевшим проектом «Большой порт Зарубино», запуск которого может стать драйвером развития проекта международного транспортного коридора «Приморье-2».

Объем инвестиций в проект оценивался более чем в 200 млрд рублей, а в нынешних условиях «Сумма» без посторонней помощи вряд осилит даже треть заявленных средств. Год назад группа вела активные переговоры по вхождению в проект китайской провинции Цзилинь и стратегического инвестора из КНР, но китайцы слишком долго запрягают.

На данный момент самым ценным активом «Суммы» на Дальнем Востоке можно считать ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В 2017 году стивидор увеличил перевалку на 33% по сравнению с 2016 годом - до 7,5 млн тонн. Это абсолютный рекорд годовой перевалки за всю историю работы порта.

«ВМТП доказал свою экономическую эффективность после некоторого спада. Наличие такого ценного актива в «портфеле» FESCO очень интересно инвесторам из DP World, поэтому продажу порта «Сумма» на данном этапе вряд ли рассматривает», - говорит представитель одной из стивидорных компаний.

Олег КЛИМЕНКО.