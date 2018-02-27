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Сформирован Экспертный совет XIV Бизнес-Премии-2017 Приморского края

27 Февраля 2018, 10:10 | Приморье

Председателем Экспертного совета XIV Бизнес-Премии-2017 Приморского края вновь стал Александр Костенко

КОСТЕНКО Александр Иванович, председатель Экспертного совета XIV Бизнес-Премии Приморского края;

БАРКОВА Елена Степановна, исполнительный директор Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор ООО «ИК «Золотой Рог»;

АВДЕЕВ Александр Владимирович, глава Артемовского городского округа;

БАБИЧ Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба «Диалоги»;

БАКЛАНОВ Петр Яковлевич, академик, профессор Тихоокеанского института географии ДВО РАН;

БАУКОВА Наталья Георгиевна, руководитель Приморскстата;

БЕККЕР Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета;

БОГДАНЕНКО Константин Сергеевич, вице-губернатор Приморского края;

БУЛАТОВ Руслан Владимирович, президент Группы компаний «Альфа»;

ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич, глава Владивостокского городского округа;

ГОРЧАКОВ Виктор Васильевич, доктор технических наук, профессор, генерал-майор таможенной службы;

ГЛАДКИХ Борис Иннокентьевич, первый заместитель главы Находкинского городского округа;

ГРЕБЕННИКОВ Василий Русланович, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока;

ГРИШИНА Татьяна Михайловна, директор дальневосточного филиала холдинга «Анкор»;

ДЕНИСЕНКО Юрий Петрович, управляющий директор ААК «Прогресс», победитель в номинации «Менеджер года-2016»;

ДМИТРИЧЕНКО Светлана Александровна, исполнительный директор региональной Премии «Серебряный Лучник»;

ДОРОШЕНКО Виктор Александрович, «Почетный менеджер Приморского края».

ЗВЕРЕВ Кирилл Станиславович, руководитель РИА «ВостокМедиа»;

ИСАКОВ Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края;

КОЗИЦКИЙ Алексей Анатольевич, директор КГБУ «Общественное телевидение Приморья»;

КОРЖ Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа;

КУРИЛОВА Ольга Сергеевна, руководитель Представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО;

ЛОВУШКИНА Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов;

МАЗЕЛИС Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморкстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук;

МАСЛОВЕЦ Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного Фонда России по Приморскому краю;

ОЛЕННИКОВА Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков.

ОЛЬХОВОЙ Денис Олегович, директор филиала ИК «Фридом Финанс» во Владивостоке;

ПАВЛЮК Валерий Романович, президент ПАО «Дальневосточный банк»;

ПАК Юлия Валентиновна, председатель общественного Совета предпринимателей Приморского края;

ПЛЕТЦЕР Ксения Валерьевна, исполнительный директор НО «Гарантийный фонд Приморского края»;

ПОПОВА Галина Владимировна, директор КА «Карьера-форум»;

ПОПОВ Михаил Алексеевич, заместитель начальника департамента по недропользованию по ДФО, начальник «Приморнедра»;

ПОТАПЕНКО Кирилл Геннадьевич, генеральный директор НКО Тихоокеанский туристический союз;

ПУШКО Евгений Владимирович, генеральный директор ООО «Эккер»;

РАУД Елена Юрьевна, руководитель «Дальневосточного консалтингового агентства  «Успех»;

РЕМИЗОВА Диана Анатольевна, директор по аудиту ООО «Моор Стивенс» во Владивостоке;

РОБКАНОВ Михаил Федорович, управляющий партнер ООО «Инком-ДВ»;

РОЛИК Александр Иванович, председатель Законодательного Собрания Приморского края;

РУСЕЦКИЙ Евгений Александрович, руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю;

САНКЛЕР Роман Александрович, генеральный директор  ООО «Ратимир», победитель в номинации «Компания года- 2016»;

СИМОНОВ Алексей Юрьевич, руководитель ИА «Дейта»;

СТУПНИЦКИЙ Борис Владимирович, председатель ТПП Приморского края;

ТЕРЕНТЬЕВА Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС;

ТЕРЛЕЦКАЯ Анна Николаевна, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края;

ТИТКОВ Роман Владимирович, председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП;

ТИМЧЕНКО Алексей Павлович, председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

ШАПОВАЛОВ Виктор Федорович, вице-президент Приморской ТПП;

ШЕРСТЮК Сергей Ремович, заместитель главы Владивостокского городского округа;

ШЕМИЛИНА Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае.

ШМАЛЕВ Андрей Всеволодович, директор приморского филиала Tele2.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: бизнес-премия  экспертный совет 



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