Опубликовано Положение о Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"

Положение о Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года»

1. Цели и задачи премии

Целью проведения Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года» является выявление и награждение самых ярких представителей приморского бизнес-сообщества и утверждение в крае принципов социального партнерства бизнеса и государства в достижении общественного согласия.

Задачи Премии:

- пропаганда достижений ведущих региональных компаний и менеджеров Приморского края;

- формирование положительного образа предпринимателя и бизнеса в общественном сознании приморцев;

- улучшение инвестиционно-делового климата в Приморском крае;

- создание атмосферы общественного согласия и взаимодействия общества, бизнеса и власти в обустройстве комфортной среды для жизни населения Приморского края.

2. Основные положения премии

Организаторами Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года» являются Администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». Непосредственным исполнителем выступает ИК «Золотой Рог», которая создает Оргкомитет Премии для ее проведения.

Премия является ежегодной, по итогам предшествующего года, носит публичный характер и проводится на условиях открытости и гласности. Для определения победителей ежегодно формируется жюри конкурса – Экспертный совет из 50 представителей инфраструктуры бизнеса, власти и делового сообщества. Бизнес-Премия проводится на средства партнеров и спонсоров

Конкурс проводится по 4-м номинациям: «Компания года Приморского края», «Менеджер года Приморского края», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес».

Участие в конкурсе является бесплатным и не предполагает специального уведомления организаторов. Принципиальное условие - юридические лица должны быть официально зарегистрированы и фактически осуществлять свою деятельность на территории Приморского края. Бизнес-Премия проводится на средства партнеров и спонсоров, которые не участвуют в финале конкурса.

Оргкомитетом формируется ТОП-25 участников по финансово-экономическим и социальным показателям завершившегося года - 25 претендентов в каждой номинации. Право выдвигать номинантов имеют также члены Экспертного совета Премии. Самовыдвижение приветствуется при условии соответствия претендента конкурсным требованиям.

Итогом Премии является выявление и публичное награждение победителя и лауреатов с присуждением им официального звания Бизнес-Премии «Победитель» и три «Лауреата» в каждой номинации.

3. Порядок проведения

Официальным органом Бизнес-Премии Приморского края является сайт www.DV-RATING.ru, где размещены Положение о Бизнес-Премии, презентации партнеров и спонсоров и ход конкурса, идет общенародное голосование и публикуются итоги.

Процесс выявления победителей состоит из трех этапов. На первом этапе Оргкомитет утверждает график проведения конкурса и формирует Экспертный совет Премии, состав которого публикуется на сайте Премии и в газете организатора конкурса - «Золотой Рог».

В течение месяца определяется круг потенциальных номинантов, которые заносятся в ТОП-25 шорт-листа и тестируются в результате экспресс-

опроса экспертов. Шорт-лист включается в персональные бюллетени для членов Экспертного совета и публикуется на страницах газеты «Золотой Рог» и веб-сайте Бизнес-Премии.

Второй этап (полуфинал) - голосование членов Экспертного совета и посетителей веб-сайта Премии, читателей газеты «Золотой Рог» опубликованными на сайте и в газете «Золотой Рог» бюллетенями по отдельным номинациям. По его итогам определяются четыре финалиста - претендента на победу в каждой номинации. Результаты голосования на втором этапе подлежат широкой огласке и публикации в СМИ. По каждому финалисту в газете «Золотой Рог» и на web-сайте Премии публикуются материалы о достижениях компании, менеджеров за минувший год для ознакомления широкого круга жителей края. Эти материалы служат информационно-аналитической базой для принятия окончательного решения экспертами о победителях.

На третьем этапе (финал) проводится заключительное голосование членов экспертного совета персональными бюллетенями, на основе которых определяется обладатель Премии в каждой номинации.

Итоги финального голосования остаются закрытыми и объявляются во время процедуры награждения.

4. Критерии оценки победителей

Победители и Лауреаты Бизнес-Премии определяются голосованием в двух турах. В первом туре голосуют как члены Экспертного совета персональными бюллетенями, так и рядовые приморцы бюллетенями, опубликованными на сайте DV-RATING.ru и в газете «Золотой Рог» по принципу «один голос – один номинант».

Голоса экспертов и участников открытого голосования не суммируются. Результаты голосования определяются отдельно по каждой категории. Компания или менеджер, набравшие наибольшее количество голосов, занимают первое место, наименьшее - последнее. После ранжирования участников премии по каждой категории находится среднее значение из суммы мест, занятых по итогам голосования членов Экспертного совета и открытого голосования жителей Приморского края. При этом используются различные весовые коэффициенты: 0,6 – для голосов членов Экспертного совета и 0,4 - для итогов открытого голосования, кроме номинации «Социально ответственный бизнес», где в первом туре удельный вес голосов экспертов и участников открытого голосования равен – 0,5 к 0,5. Компания или менеджер, имеющие наибольший балл, становятся финалистами Премии.

Во втором туре за финалистов голосуют только члены Экспертного совета персональными бюллетенями. Подсчетом голосов занимается рабочая группа Оргкомитета.

Разнятся и критерии включения компаний в ТОП-25 по номинациям.

Номинация «Компания года»

В номинации «Компания года Приморского края» принимают участие юридические лица, которые относятся к крупному и среднему бизнесу края из реальной экономики и уплачивают налоги на территории.

При включении компаний в шорт-лист компаний ТОП-25 учитываются следующие показатели:

- общая рентабельность деятельности,

- динамика выручки от продаж,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли в два последние года.

Номинация «Менеджер года»

В номинации «Менеджер года в Приморском крае» принимают участие физические лица, занимающие высшие руководящие должности в зарегистрированных и фактически работающих на территории Приморского края компаниях.

ТОП-25 формируется по экспресс-

опросам членов Экспертного совета и финансово-экономическим показателям компаний, которыми руководят ТОП-менеджеры:

- общая рентабельность деятельности,

- динамика выручки от продаж,

- изменение прибыльности продаж,

- величина чистой прибыли в два последние года,

- личные достижения менеджера в реализации проекта.

Номинация «Социально ответственный бизнес»

При включении компаний в шорт-лист ТОП-25 учитываются следующие показатели:

- отсутствие задолженности по уплате налогов в бюджеты Приморского края (в т.ч. муниципальный);

- средняя заработная плата за год к отраслевому уровню и отсутствие задолженности по выплате заработной платы;

- социальный пакет работника и реализация социальных программ в коллективе;

- создание эффективных рабочих мест и система подготовки кадров для повышения квалификации;

- безопасные условия и охрана труда, экология производства;

- участие в социальных проектах Приморского края.

Номинация «Развивающийся бизнес»

В номинации «Развивающийся бизнес Приморского края» принимают участие предприятия среднего бизнеса из реальной экономики независимо от формы собственности, которые уплачивают налоги на территории:

Шорт-лист ТОП-25 формируется по следующим критериям:

- рост валовой выручки от продаж к предыдущему году,

- изменение прибыльности продаж,

- рост производительности труда,

- короткий комментарий по внедрению инноваций, прогрессивных технологий, современного оборудования и реализации бизнес-проектов.

В данной номинации имеют право принимать участие зависимые общества, которые реализуют инвестиционные проекты и имеют статус юридического лица.

6. Подведение итогов премии

Публичное подведение итогов Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года» происходит на специальной Церемонии награждения, на которую приглашаются победители, члены экспертного совета, представители органов власти, бизнес-сообщества, общественности и СМИ.

В каждой номинации Премии определяются три Лауреата и один Победитель, которым официально присваивается звание «Компания года Приморского края», «Менеджер года Приморского края», «Социально ответственный бизнес Приморского края», «Развивающийся бизнес Приморского края».

Победители получают диплом и кубок. Лауреатам вручаются диплом и знак лауреата.

Победители Премии имеют право использовать Знак Бизнес-Премии в рекламе своей продукции и услуг в течение года.

Оргкомитет Бизнес-Премии Приморского края.