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Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
Подредактированный "втихушку" закон сделал из бизнесменов многомиллионных должников
Около 50 исковых требований о взыскании задолженности по арендной плате и пени за просрочку подано против приморских предпринимателей. При этом сами бизнесмены своевременно и исправно вносили платежи. Теперь же некоторые из них должны около ста миллионов рублей. Как и благодаря чему или кому сложилась такая ситуация - в материале «ФедералПресс».
Забыли сказать
Львиная доля предпринимателей под свой бизнес арендует землю - исключение не составляют и приморцы. В регионе в 2015 году произошла очередная кадастровая оценка земель - в свое время она вызвала множество споров, однако постановлением краевой администрации была утверждена. Речь идет о постановлении №5-п от 14.12.2015 года. Порядок же применения кадастровой оценки был утвержден раньше постановлением от 11.03.2015 N 75-па «О Порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Приморского края, предоставленных в аренду без проведения торгов».
В пункте 13 этого акта прописывалось, что арендодатель в случае изменения платы за землю обязан уведомить арендатора. Но уже в августе 2016 года документ подредактировали: теперь госорганы не обязаны стали уведомлять об этом арендатора.
Видимо, предполагалось, что предприниматели должны самостоятельно круглосуточно мониторить изменения в интернете. Тем, же кто не увидел (а их впоследствии оказалось немало) - пеня.
Должны за три года
Со времени поправок в документе госорганы не уведомляли бизнесменов об изменениях - а это без малого почти три года. При этом по тем же поправкам новый размер аренды стал применяться не с 2016 года, а аж с 2011-го.
Разумеется, все это время предприниматели продолжали платить по-старому, а департамент земельных и имущественных отношений у них спокойно платежки принимал, не выставляя претензий. Странно, правда? А вот в конце 2017 года, словно бы дождавшись, пока пени набежит побольше, ведомство стало обращаться в суд с исками, требуя взыскать долги. Сейчас таких исков пятьдесят - по некоторым из них бизнесмены должны больше ста миллионов рублей. По договорам аренды вроде все верно: в них предусмотрена ответственность за просрочку. А по факту? Почему предпринимателей не предупредили? И молчали, принимая платежки три года? Госорганы настаивают в исках на том, что арендаторы должны самостоятельно следить за изменением нормативных актов.
Стоит отметить, что если иски будут удовлетворены, некоторые из предприятий окажутся банкротами. Как следствие, десятки людей потеряют работу...
У других - иначе
Меж тем, в соседнем Хабаровске, например, постановление городской администрации предусматривает уведомление арендаторов об изменении платы. Сверка платежей при этом происходит не позднее 25-го числа первого месяца за отчетным кварталом.
И в Москве, и в Новосибирске арендаторов также уведомляют. Это абсолютно нормальная практика для многих российских городов.
Налоговое законодательство, кстати, тоже предусматривает уведомление собственников земельных участков об изменении размера налога, подлежащего уплате.
И лишь в Приморье эту практику решили проигнорировать. Возможно, сознательно? Так или иначе, ряд арендаторов намерены обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать нормативный акт и внести изменения, обязывающие арендодателя направлять арендаторам земельных участков письменное уведомление, как и было в первоначальной редакции документа.
Евгений СИДОРОВ.
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Натуральны рэкет на фоне гос. структуры! Больше никак это не назовешь. В ПК что квитанции за комуналку, что любые другие налоги взимаются по принципу узаконенной властью формы вымогательства! Даже в уголовном мире, какой бы он мрачный не был существуют законы, в отличии от ЭТОГО беспредела!