www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 55.92 р. 100 JPY: 52.44 р.
EUR: 68.92 р. 10 CNY: 88.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства

27 Февраля 2018, 10:40 | Приморье

Подредактированный "втихушку" закон сделал из бизнесменов многомиллионных должников

Около 50 исковых требований о взыскании задолженности по арендной плате и пени за просрочку подано против приморских предпринимателей. При этом сами бизнесмены своевременно и исправно вносили платежи. Теперь же некоторые из них должны около ста миллионов рублей. Как и благодаря чему или кому сложилась такая ситуация - в материале «ФедералПресс».

Забыли сказать

Львиная доля предпринимателей под свой бизнес арендует землю - исключение не составляют и приморцы. В регионе в 2015 году произошла очередная кадастровая оценка земель - в свое время она вызвала множество споров, однако постановлением краевой администрации была утверждена. Речь идет о постановлении №5-п от 14.12.2015 года. Порядок же применения кадастровой оценки был утвержден раньше постановлением от 11.03.2015 N 75-па «О Порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Приморского края, предоставленных в аренду без проведения торгов».

В пункте 13 этого акта прописывалось, что арендодатель в случае изменения платы за землю обязан уведомить арендатора. Но уже в августе 2016 года документ подредактировали: теперь госорганы не обязаны стали уведомлять об этом арендатора.

Видимо, предполагалось, что предприниматели должны самостоятельно круглосуточно мониторить изменения в интернете. Тем, же кто не увидел (а их впоследствии оказалось немало) - пеня.

Должны за три года

Со времени поправок в документе госорганы не уведомляли бизнесменов об изменениях - а это без малого почти три года. При этом по тем же поправкам новый размер аренды стал применяться не с 2016 года, а аж с 2011-го.

Разумеется, все это время предприниматели продолжали платить по-старому, а департамент земельных и имущественных отношений у них спокойно платежки принимал, не выставляя претензий. Странно, правда? А вот в конце 2017 года, словно бы дождавшись, пока пени набежит побольше, ведомство стало обращаться в суд с исками, требуя взыскать долги. Сейчас таких исков пятьдесят - по некоторым из них бизнесмены должны больше ста миллионов рублей. По договорам аренды вроде все верно: в них предусмотрена ответственность за просрочку. А по факту? Почему предпринимателей не предупредили? И молчали, принимая платежки три года? Госорганы настаивают в исках на том, что арендаторы должны самостоятельно следить за изменением нормативных актов.

Стоит отметить, что если иски будут удовлетворены, некоторые из предприятий окажутся банкротами. Как следствие, десятки людей потеряют работу...

У других - иначе

Меж тем, в соседнем Хабаровске, например, постановление городской администрации предусматривает уведомление арендаторов об изменении платы. Сверка платежей при этом происходит не позднее 25-го числа первого месяца за отчетным кварталом.

И в Москве, и в Новосибирске арендаторов также уведомляют. Это абсолютно нормальная практика для многих российских городов.

Налоговое законодательство, кстати, тоже предусматривает уведомление собственников земельных участков об изменении размера налога, подлежащего уплате.

И лишь в Приморье эту практику решили проигнорировать. Возможно, сознательно? Так или иначе, ряд арендаторов намерены обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать нормативный акт и внести изменения, обязывающие арендодателя направлять арендаторам земельных участков письменное уведомление, как и было в первоначальной редакции документа.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: банкротство  аренда  закон  предприниматели  приморье  пеня  земля 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • vvo13:31, 27.02.2018#

    Натуральны рэкет на фоне гос. структуры! Больше никак это не назовешь. В ПК что квитанции за комуналку, что любые другие налоги взимаются по принципу узаконенной властью формы вымогательства! Даже в уголовном мире, какой бы он мрачный не был существуют законы, в отличии от ЭТОГО беспредела!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru