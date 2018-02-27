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Япония может открыть новую круизную линию с Приморьем
Японская группа компаний Sawayama Corporation поддержала предложение Приморского края по организации круизной линии между Дальним Востоком и Японией, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
«Все японцы хотят побывать на Дальнем Востоке. Спрос на такие маршруты невероятный. Мы готовы со своей стороны подключиться к организации круизной линии между Приморьем и портами Японии», – подчеркнул глава группы компаний Sawayama Corporation Сэйитиро Саваяма.
Запуск новой линии обсуждался во время официального визита российской делегации в Японию. По словам врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, «такой круиз будет востребован не только у туристов из России, но и у японских путешественников». Он также считает, что в дальнейшем можно расширить маршрут, включив в него порты Китая.
Отметим, что в 2017 года иностранные лайнеры зашли в порт Владивостока рекордное для региона количество раз – 15, в результате чего познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями края смогли более 13 тысяч зарубежных гостей.
В этом году круизный сезон в крае откроется уже в конце зимы. 26 февраля к берегам Владивостока пришвартовался морской гигант Amadea, путешествующий под флагом Багамских Островов. На берег сойдут около 600 туристов, большинство из которых – граждане Германии.
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