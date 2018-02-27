Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье налоговая додавила судоремонтников
ПАО "Находкинский судоремонтный завод" (НСРЗ) пошло на мировую с Федеральной налоговой службой (ФНС) по г. Находке Приморского края, гарантировав погашение задолженности по налогам в размере 234 млн рублей. В итоге иск мытарей о банкротстве завода оставлен без рассмотрения.
В том числе задолженность завода перед региональным и местным бюджетами на данный момент составляет 1 млн 591,677 тыс. рублей, перед федеральным бюджетом – 232,516 млн рублей.
Как ранее сообщала Деловая газета "Золотой Рог", иск о банкротстве НСРЗ был подан 29 сентября 2017 года. До этого иски о банкротстве завода подавали ООО "Йотун Пэйнтс" (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО "Интрарос" (Владивосток, входит в "Русскую рыбопромышленную компанию", РРПК). В дальнейшем оба заявителя отозвали иски еще до рассмотрения судом после достижения договоренностей с заводом о погашении долга.
Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного класса и назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Завод ежегодно получает крупные контракты от структур "Роснефти" и "Транснефти". 100% акций ПАО "НСРЗ" принадлежит зарегистрированному в Москве АО "МП Групп", единственным владельцем которого является гендиректор и единственный владелец московского ЗАО "Дальневосточные инвестиции" Михаил ПОЛЕТАЕВ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье налоговая додавила судоремонтников
- Три дня на уплату налогов
- Госдума приняла закон о налоговых льготах резидентам ОЭЗ
- Налоговая будет проверять бизнес по-новому
- Дополнительные налоговые меры примут для поддержки предпринимателей Дальнего Востока
- "Ускоренная" процедура регистрации компаний в Приморье может занять месяц, а то и более
- В случае начисления налогов до 100 рублей уведомление налогоплательщику уже не направляется
- В Приморье уплата налогов уходит в облака
- Налоги можно оптимизировать. Законно
- Неформальная занятость для жителей Приморья обязательно выйдет боком
Новости раздела
- Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
- Сформирован Экспертный совет XIV Бизнес-Премии-2017 Приморского края
- Компания Сергея Дарькина увеличила уставный капитал
- Крупнейший приморский хлебокомбинат вытесняют из торговых сетей
- В Приморском крае может появиться новый гражданский аэродром
- В Приморье налоговая додавила судоремонтников
- Опубликовано Положение о Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Рыба заплыла в программу
- В Приморье гребешковые огороды не помешают особо охраняемым территориям
- Лайнер "Amadea" открыл круизный сезон в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Время обзаводиться жильем
- На Камчатке биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова готовят к открытию "Берингии"
- В Приморье нацпарк "Бикин" будет принимать туристов круглогодично
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Более 645 млрд рублей будет инвестировано в регионе в рамках "дальневосточных разделов" 23 госпрограмм
- Активное строительство метанолового завода в Амурской области начнется в 2019 году
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- В Амурской области 6-километровый участок автодороги Зея – Тыгда готовится к сдаче
- Во Владивостоке один из самых проблемных автодорожных участков развяжут новым мостом