В Приморье налоговая додавила судоремонтников

ПАО "Находкинский судоремонтный завод" (НСРЗ) пошло на мировую с Федеральной налоговой службой (ФНС) по г. Находке Приморского края, гарантировав погашение задолженности по налогам в размере 234 млн рублей. В итоге иск мытарей о банкротстве завода оставлен без рассмотрения.

В том числе задолженность завода перед региональным и местным бюджетами на данный момент составляет 1 млн 591,677 тыс. рублей, перед федеральным бюджетом – 232,516 млн рублей.

Как ранее сообщала Деловая газета "Золотой Рог", иск о банкротстве НСРЗ был подан 29 сентября 2017 года. До этого иски о банкротстве завода подавали ООО "Йотун Пэйнтс" (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО "Интрарос" (Владивосток, входит в "Русскую рыбопромышленную компанию", РРПК). В дальнейшем оба заявителя отозвали иски еще до рассмотрения судом после достижения договоренностей с заводом о погашении долга.

Основными видами деятельности Находкинского СРЗ являются ремонт судов и кораблей различного класса и назначения, изготовление и сборка металлоконструкций, а также погрузо-разгрузочные работы. Завод ежегодно получает крупные контракты от структур "Роснефти" и "Транснефти". 100% акций ПАО "НСРЗ" принадлежит зарегистрированному в Москве АО "МП Групп", единственным владельцем которого является гендиректор и единственный владелец московского ЗАО "Дальневосточные инвестиции" Михаил ПОЛЕТАЕВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.