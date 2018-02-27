В Приморском крае может появиться новый гражданский аэродром

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Сазыкина» (ААК «Прогресс», входит в холдинг «Вертолеты России») после модернизации запустило в промышленную эксплуатацию новую аэродромную базу. Аэродромная база прошла проверку соответствия требованиям, предъявляемым к аэродромам экспериментальной авиации, однако при прохождении дополнительной сертификации она может быть также использована в качестве аэродрома гражданской авиации.

В случае принятия соответствующего решения краевыми властями, «Прогресс» сможет принимать пассажирские самолеты для региональных авиаперевозок, отмечает пресс-служба авиазавода. В настоящее время в Приморье в интересах гражданской авиации эксплуатируется лишь одна взлетно-посадочная полоса с высококачественным бетонным покрытием, аналогичным тому, что использовано на аэродромной базе «Прогресса».

В результате проведенных работ пропускная способность летно-испытательной станции предприятия увеличилась почти в два раза. В ходе модернизации аэродромной базы имеющиеся вертолетные площадки были расширены, что позволило увеличить их вместимость с 3 до 5 машин. Также было выполнено строительство перрона для стоянки воздушных судов, группового места стоянки вертолетов, рулежных дорожек, наладочно-испытательной площадки.

Всего в рамках данного проекта проведены реконструкция, техническое перевооружение и строительство аэродромной базы площадью 160 тыс. квадратных метров. На территории летно-испытательной станции предприятия была возведена новая искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 1300 метров и шириной 28 метров, что соответствует требованиям Федеральных авиационных правил.

Аэродром предприятия был оснащен светосигнальным оборудованием, что позволит выполнять испытательные полеты не только днем, но и ночью.

В дополнение к этому в целях обеспечения безопасности полетов установлен новейший радиолокационный комплекс «ЛИРА-А10».

«Это уникальный проект, «Прогресс» стал первым предприятием холдинга, на котором мы провели масштабную реконструкцию аэродромной базы. Новая инфраструктура позволит заводу обеспечить строгое выполнение всех сроков по государственным и экспортным контрактам, а также дальнейший рост производственных возможностей. В этом году мы рассчитываем завершить аналогичные работы по модернизации аэродромной базы «Роствертола», - приводит слова гендиректора «Вертолетов России» Андрея БОГИНСКОГО пресс-служба холдинга.

Досье "Золотого Рога": АО «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Всего на проект «Реконструкция аэродромной базы Арсеньев «Приморский» было затрачено более 950 млн рублей, его реализация началась в мае 2016 года в связи с увеличением выпуска готовой продукции в 2,4 раза по сравнению с 2015 годом.

«В результате реализации проекта значительно увеличилась пропускная способность летно-испытательной станции, проведенные работы позволят нам обеспечить сокращение производственных межоперационных циклов, что влечет за собой своевременное выполнение плана», - сказал управляющий директор ПАО ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО.

Арсеньевский авиазавод в 2020 году начнет серийный выпуск гражданского вертолета Ка-62, предназначенного, в том числе, для офшорных работ.

«У нас планы получить базовый сертификат в конце следующего года и дальше проводить сертификацию под офшорную версию. Продолжаем испытания. У нас здесь находится четвертый опытный образец, третий летный образец собирается. Выпуск серийный начнем с 2020 года», - сказал Андрей Богинский в ходе посещения завода.

Досье "Золотого Рога": Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, оказания экстренной медицинской помощи, выполнения операций по поиску и спасению, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. В настоящий момент идут заводские испытания машины.

Планируется, что на «Прогрессе» в 2018 году будет произведено порядка 25 боевых «Аллигаторов» как для Минобороны РФ, так и на экспорт. «В прошлом году 27 вертолетов было произведено. На этот год объем - порядка 25 вертолетов», - заявил Андрей Богинский.

Он отметил, что по сравнению с 2016 годом объем выпускаемой продукции увеличился более чем в два раза, так как к поставкам по гособоронзаказу прибавилось исполнение экспортного контракта.

«Мы ожидаем, что будет заключен контракт с Египтом на морскую версию данного вертолета, плюс замминистра обороны Юрий БОРИСОВ озвучил, что в рамках госпрограммы вооружения запланирован объем по Ка-52 более 100 машин. Плюс выпуск гражданской продукции. Мы считаем, что это поможет нам обеспечить загрузку предприятия до 2027 года»,- сказал глава «Вертолетов России».

В 2019 году Арсеньевский завод, как ожидается, произведет порядка 22-25 вертолетов.

Авиазавод «Прогресс» серийно выпускает боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» с 2010 года. Помимо поставок российским ВКС, выполняется экспортный контракт на 46 вертолетов Ка-52 для Египта. Первая партия машин была передана заказчику осенью 2017 года. Кроме того, предприятие ведет подготовку к производству корабельной версии этого вертолета - Ка-52К «Катран». Минобороны РФ уже приняло решение о применении боевых Ка-52К на перспективных отечественных вертолетоносцах. Кроме того, продолжаются переговоры с Египтом по заключению контракта на поставку Ка-52К для оснащения вертолетоносцев «Мистраль». Летом 2017 было объявлено, что Россия выиграла тендер на поставку Каиру вертолетов «Катран».

Юрий Борисов также сообщил, что российские военные хотят получить на вооружение сверхскоростной боевой вертолет, который сможет развивать скорость до 400 км.ч.

«В планах министерства обороны в рамках текущей Государственной программы вооружения (2018-2027 гг.) запланирована работа по созданию скоростного вертолета. Безусловно, военным всегда хочется, чтобы было быстрее. Скоростные характеристики нас устроили бы в таких пределах: крейсерская скорость от 350 до 400 км/ч. Как говорят конструкторы, у них есть технические решения для реализации этой задачи», - сказал замминистра Борисов после совещания в Арсеньеве.

Промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за срок не менее 5-7 лет.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.