Оргкомитет XIII Бизнес-Премии Приморского края завершает отбор участников полуфинала

7 марта в газете "Золотой Рог" будут опубликованы бюллетени для голосования по четырем номинациям конкурса.

XIII Бизнес-Премия Приморского края «Компания года и Менеджер года» стартовала 7 февраля. За три недели на базе финансово-экономической отчетности сформирован список 100 самых эффективных компаний по итогам 2016 года – тех, кто обеспечил реальный рост, но это еще не участники полуфинала. Сегодня идет проверка на предмет основы роста. У кого-то рост акцизов, как, например, у оптовой торговли, кто-то, наоборот, избавляется от основных фондов… Подключились эксперты. Поступают заявки и от номинантов, кто реально считает, что в нынешних экономических условиях их результат – бизнес-успех.