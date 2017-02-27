Как отразится ликвидация Спецстроя на стройках в Приморье и Дальнего Востока?

За последние 25 лет история показала, что строить на огромных просторах Дальнего Востока надо крупными силами. Тогда это будет эффективно, качественно и быстро. К сожалению, все эти годы более-менее значительные местные строительные компании не выдерживали испытания временем. Например, в Приморье в последние годы ушли со строительного рынка "Тихоокеанская мостостроительная компания", группы компаний RDS (ранее "Востокинвестстрой") и "Далта". Были и другие обидные потери.

С другой стороны, на территории Приморского края, да и всего ДФО, последние четверть века постепенно набирали силу управления и предприятия Спецстроя России, прежде всего - Дальспецстроя. Сегодня они строят сотни объектов самого разного назначения, которые остро необходимы для развития региона. И будет жаль, если строительство многих гражданских объектов на его территории потеряет опору на силы отраслевого лидера.

В самом конце прошлого года президент РФ Владимир ПУТИН подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства - Спецстроя. Его ликвидация должна завершиться к 1 июля этого года, а его функции и основная часть сотрудников аппарата управления - переданы Минобороны России.

Министр обороны Сергей ШОЙГУ, комментируя ликвидацию Спецстроя, отметил, что в состав вооруженных сил вместо его нынешних девятнадцати подразделений должны войти восемь ФГУПов, которые будут строить объекты только оборонного ведомства. При этом управленческий аппарат должен сократиться вдвое и при выполнении госконтрактов посредники в будущем должны быть исключены.

Решение руководства страны по Спецстрою вызвало немало вопросов, отвечая на которые заместитель министра обороны Тимур ИВАНОВ, в частности, пояснил, что «основная задача - это создание единого военно-строительного комплекса. Чтобы не просто был отдельный департамент строительства и другие разобщенные структуры, а функционировал единый организм», нацеленный на высокие результаты.

Принципиальные вопросы по его созданию уже решены. Отдельные детали продолжают прорабатываться. В итоге Минобороны станет работать с исполнителями напрямую.

От непрофильных подразделений решено избавляться, передавая их другим исполнительным органам, но не в ущерб планам Минобороны. Объемы работ военных строителей были и остаются очень большими, и основной состав специалистов будет сохранен, без чего невозможно выполнение новых задач по спецстроительству для военного ведомства.

Он также отметил, что объем строительства по заказам Минобороны «колоссален и сравним по своим масштабам с послевоенным периодом: одновременно строится более 2 тысяч объектов как специального, так и социального назначения… Работа ведется от Калининграда до Курил. Только в 2016 году построено свыше 2,5 тысяч зданий и сооружений общей площадью 2,7 млн кв. метров».

То есть занятость 44 тысяч сегодняшних спецстроевцев в военно-строительном комплексе - не проблема. Более того, от них потребуют повышать свою выработку, чтобы успевать по установленным срокам строительства и работать безубыточно, как прежде не получалось. Им предстоит брать на себя объемы, которые прежде отдавались на субподряд и оказывались невыполненными другими строительными организациями. Особо ярким примером такого невыполнения Тимур Иванов назвал невыполнение обязательств ГК «СУ-155» г. Москвы, не обеспечившей в определенный срок ввод для военных около 16 тысяч квартир.

Вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН, говоря недавно о дальнейшем строительстве космодрома «Восточный», акцентировал, что «важно, чтобы второй этап стройки, уже теперь без Спецстроя России, к которому у нас было много вопросов, с другими строительными организациями, мы прошли достойно, выйдя к 2021 году уже на пуск «Ангары» сначала в безэкипажном варианте, а в 2023 году уже запустили совершенно новый космический аппарат с экипажем».

По словам вице-премьера, существенный рост объемов для военных строителей в ближайшее время будет определяться завершением новой стратегии развития космической отрасли и задачами, которые будут решаться в рамках новой программы вооружения страны начиная с 2018 года.

Вероятно, решение по Спецстрою зрело давно. Так, еще год назад его директор Александр ВОЛОСОВ сообщал, что по итогам 2015 года предприятия агентства покинули рынок строительства жилья и объектов соцкультбыта, сосредоточившись на спецобъектах для Минобороны. И в ДФО этот момент был особо замечен снижением объемов строительства гражданских объектов, а именно жилья. Если раньше многие пытались уличить Дальспецстрой в монополизме, то начиная с 2015 года его доля на рынке жилья снизилась практически до 10%.

Обязательства сохранятся

На вопрос, не окажутся ли жилищные объекты в результате перестройки военно-строительного комплекса брошены, руководитель Дальспецстроя Юрий ВОЛКОДАВ твердо отвечает: «Мы будем выполнять все взятые на себя обязательства».

Юрий Петрович не соглашается с отрицательными оценками деятельности спецстроевцев их главной дальневосточной стройке. Потому что на если не они, то кто другой смог бы построить первую очередь космодрома «Восточный»?

- Очень важный момент, о котором все забывают, - это героизм простых рабочих, - говорит он. - Сам по себе космодром - очень сложный и в техническом, и в технологическом исполнении объект, который строился глубоко в тайге со многими трудностями. И я должен отметить высокий вклад каждого работника, ведь все действительно работали героически. В такой короткий период возвести космодром «Восточный», обеспечить успешный запуск - это многого стоило. И кто это понимает дали положительные оценки - и президент РФ Владимир Путин, и правительство. Посетившие в прошлом году «Восточный» легендарные космонавты Валентина ТЕРЕШКОВА и Алексей ЛЕОНОВ были просто в восторге от того, что сделали наши строители.

В итоге в прошлом году 28 апреля с нового космодрома был произведен первый успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». А осенью большая группа работников Спецстроя была награждена за это важнейшее для страны строительство правительственными наградами.

Досье «Дальневосточного капитала»: На завершающем этапе строительства первой очереди космодрома «Восточный» Спецстрой, ведущий свою историю с 1951 года, привлек лучших специалистов со всей страны. Здесь работали коллективы семи его главков, имевших опыт возведения сложнейших объектов военной инфраструктуры, космодрома «Плесецк», объектов госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом», заводов по уничтожению химического оружия, крупных гидротехнических сооружений и прочих уникальных специальных объектов.

Однако несмотря на сильную занятость космодромом Дальспецстрой по максимуму сохранил свое присутствие и на других строительных площадках ДФО. Всего в 2016 году его специалисты трудились на 880 зданиях и сооружениях космодрома, Минобороны России и объектах собственного строительства в Амурской области, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях.

Активно шло обустройство военных городков в Хабаровском крае, строительство ряда зданий и сооружений на Камчатке. В «Волочаевском городке» в Хабаровске были построены сегодня уже частично заселенные двенадцать жилых домов на 2192 квартиры общей жилой площадью до 140 тысяч кв. метров. Были введены в строй два коммерческих дома в целом на 300 квартир.Здесь же была завершена реконструкция здания Регионального управления военной полиции. А во Владивостоке после реконструкции открылся спортивный комплекс Тихоокеанского военно-морского института имени адмирала Макарова.

Дало свои плоды осуществление действующего плана по финансовому оздоровлению предприятия: прошлый год позволил получить прибыль в размере 120 млн рублей и заметно снизить убыток предыдущего года.

Тройной финансовый контроль - внутренний, со стороны заказчиков и надзорных органов - сегодня сделал невозможным использование отпущенного на строительство бюджетного рубля не по назначению.

Этот год Дальспецстроем был начат с серьезным заделом. Например, к сдаче запланировано 65 тысяч кв. метров жилья в Хабаровске и 12 тысяч - во Владивостоке. То есть ликвидация Спецстроя ликвидацией, а работа Дальспецстроя остается его же работой. Тем более что продолжать ее после намеченной «реформации» придется этим же самым строителям.

«Об уходе с рынка никто не говорит»

Уход со строительного рынка Дальнего Востока такой крупной строительной организации, как Дальспецстрой, если «флаг не будет подхвачен», теоретически может иметь отрицательные последствия, поскольку крупнейшие стройки, которые будут и в дальнейшем разворачиваться здесь, невозможно вести мелкими строительными организациями. А «гастроли» строителей из других регионов страны или из-за рубежа на наши важнейшие стройки будут работать только на «удорожание».

Юрий Волкодав считает, что этого не произойдет:

- Никто сегодня не говорит об уходе Дальспецстроя со строительного рынка Дальнего Востока. Надо четко понимать, что это не просто строительная организация, а, во-первых, база современных промышленных предприятий, которые производят продукцию для строительного комплекса ДФО. Во-вторых, это специалисты с опытом возведения сложнейших спецобъектов.

«Мое личное мнение, - продолжает он, - Дальспецстрой сегодня не просто строительная компания, а локомотив строительной отрасли всего Дальнего Востока. Он и создавался именно с этой идеологией - чтобы быть базовой строительной организацией в регионе. И поэтому вокруг него закономерно образовывался «круг» из строительных компаний и предприятий, работающих совместно с нами и поставляющих материалы и услуги. Сегодня их более тысячи. В любом проекте, хоть инвестиционном, хоть строительном, хоть в промышленности, всегда должна быть «якорная» организация. Вот Дальспецстрой и сегодня является ею!

Ожидания, что на Дальний Восток придут мелкие фирмы и все, что надо, построят, в настоящее время неоправданны. Когда в 2015 году я стал руководителем Дальспецстроя, то весь 2015 год провел на космодроме «Восточный», и мы там решали именно этот вопрос - убрать все субподрядные организации. В основном мелкие. Были скандалы, в том числе и по заработной плате, и по авансам, которые они получили, но не отработали. И все это нужно было структурировать.

Вывод был сделан один: на большой стройке должен быть единый заказчик и единый подрядчик. Если кто-то другой и ведет какие-либо работы, то исключительно узкоспециализированные».

Руководитель Дальспецстроя считает, что не суть, как предприятие назовут завтра, будет ли оно ФГУПом или ОАО, важно то, что оно сегодня дает работу тысячам дальневосточников - строителям, механизаторам, водителям, инженерам, проектировщикам и т. д. Оно же является и крупнейшим налогоплательщиком в местный бюджет.

Строить по-крупному

Возможно, мое беспокойство судьбами Спецстроя и Дальспецстроя несколько необоснованно. Ведь все хорошее стремится к лучшему. Но, как на зло, засело в голове, что ничуть не исключено, что получится как всегда.

Строительный комплекс у нас в стране почему-то всегда болен, и его постоянно стремятся лечить. Меняются правила игры, тусуются подрядчики, ломаются человеческие судьбы, везутся гастарбайтеры. А на поверку оказывается, что стабильный рост можно было обеспечить какими-то мелкими вещами, которые и реформами называть грех.

Председатель совета СРО «Альянс строителей Приморья» Владимир НЕСКОБЛИНОВ в прошлом руководил главком «Приморкрайстрой», в котором в конце советской истории работало около 45 тысяч человек. Примерно столько же, сколько сегодня во всем Спецстрое. И в одном из наших разговоров он рассказывал, что как-то ему довелось побывать «по обмену опытом» в Токио, в крупнейшей японской строительной корпорации. И руководитель этой корпорации в приватной беседе высказал недоумение: «Владимир Васильевич, а помните - я к вам еще молодым приезжал в главк? То, что у нас в корпорации внедрено по организации строительства, - это исключительно ваш опыт организации строительства!» Вот вам и зарубежный опыт!

Конечно, обеспечить высокую дисциплину строительства объектов Минобороны - важнейший государственный приоритет, и вроде бы здесь в кулак должны быть собраны сливки строительной отрасли, которые смогут наиболее эффективно выполнять оборонзаказ. Но если этих «сливок» станет недостаточно в остальных сегментах строительной деятельности по стране, то общее качество по отрасли упадет, при том что оно сегодня итак довольно проблемно.

В этом отношении, если в итоге организационной новации нынешний коллектив того же Дальспецстроя будет перенацелен исключительно на объекты военной программы, стоит задуматься о создании дальневосточного главка или корпорации специального строительства, чтобы эта организация смогла бы закрыть оголяющийся фронт работ по гражданским объектам. Ведь сегодня в ДФО еще одного такого же предприятия уровня строительного главка, по сути, нет, хотя прежде их насчитывалось с десяток, а сегодняшние строительные планы - огромны, и мелкокалиберная вольница строительных компаний сегодня мало устраивает серьезных заказчиков.

Ситуацию пока приглушают кризис и нерешительность инвесторов, но если дело с экономикой поправится и на Дальний Восток хлынут колоссальные инвестиции, то дальневосточникам необходимо будет проделать со своим строительным комплексом примерно то же самое, что Минобороны со Спецстроем, поглощая, ликвидируя в отрасли посредников, нахлебников, «слабые звенья» и пр. Иначе большой стройки не получится.

Виктор КУДИНОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год.